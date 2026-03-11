Parigini e Blues si preannunciano pronti a darsi battaglia in una sfida che appare equilibrata, ma che promette un numero elevato di marcature in terra francese.

Migliori scommesse per PSG - Chelsea

Pareggio tra PSG e Chelsea a quota 3.70 su Goldbet

Over 2.5 a quota 1.59 su William Hill

Joao Pedro marcatore in qualsiasi momento a quota 3.25 su Lottomatica

Quote PSG - Chelsea

Quote PSG - Chelsea Goldbet William Hill Lottomatica Pareggio tra PSG e Chelsea 3.70 3.65 3.70 Over 2.5 1.60 1.59 1.60 Joao Pedro marcatore in qualsiasi momento 3.35 3.25 3.35

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-2 Chelsea

Pronostico marcatore: PSG - Bradley Barcola, Desire Doue; Chelsea - Joao Pedro, Cole Palmer

Il Paris Saint-Germain guida la classifica della Ligue 1 e ha centrato l'obiettivo della fase a eliminazione diretta in Champions League, eppure i livelli prestazionali non sembrano aver ancora raggiunto i picchi della passata stagione. La formazione di Luis Enrique è reduce dalla sconfitta di venerdì sera contro il Monaco e ha mancato l'appuntamento con la vittoria in tre delle ultime sei uscite ufficiali. I parigini dovranno necessariamente alzare il ritmo se intendono confermarsi tra i candidati principali alla difesa del titolo europeo.

Dall'altra parte, il Chelsea sta vivendo settimane caratterizzate da una certa incostanza tra le varie competizioni. I Blues hanno dovuto ricorrere ai tempi supplementari per superare il Wrexham lo scorso weekend, registrando inoltre pareggi contro Burnley e Leeds United in tempi recenti. Tuttavia, la roboante vittoria per 4-1 contro l'Aston Villa ha evidenziato quanto possa essere temibile la squadra di Liam Rosenior quando riesce a esprimere il proprio potenziale offensivo.

Probabili formazioni PSG - Chelsea

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Chelsea:Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Santos, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro.

Equilibrio nella capitale francese

Quella di mercoledì sera sarà la decima sfida tra queste due potenze del calcio europeo, protagoniste di un bilancio finora perfettamente equilibrato: tre vittorie per il Paris Saint-Germain, tre pareggi e tre successi per il Chelsea. L'ultimo precedente, tuttavia, ha visto i francesi subire una pesante sconfitta nella finale del Mondiale per Club, dove il Chelsea si è imposto segnando tre reti. I padroni di casa cercheranno dunque immediato riscatto tra le mura amiche.

In casa PSG filtra ottimismo per il rientro dall'infortunio di Joao Neves, mentre Fabian Ruiz e Quentin Ndjantou restano indisponibili. Ousmane Dembele, assente nelle ultime gare per un problema al polpaccio, è un altro serio candidato per una maglia da titolare. Indipendentemente dalle assenze, i parigini dispongono di una profondità offensiva di altissimo profilo.

Gli ospiti dovranno rinunciare a Estevao, Jamie Gittens e Levi Colwill, ma potrebbero beneficiare del ritorno di Wesley Fofana. I Blues stanno trovando la via del gol con regolarità e arriveranno a Parigi con una discreta dose di fiducia. Si prospetta un match combattuto, giocato a viso aperto, con alte probabilità che si verifichi l'esito GG.

Scommessa 1: Pareggio a quota 3.70 su Goldbet

Uno scontro tra pesi massimi all'insegna del gol

PSG e Chelsea vantano alcuni dei migliori talenti offensivi del panorama mondiale. Con stelle del calibro di Cole Palmer, Ousmane Dembele, Desire Doue, Joao Pedro e Khvicha Kvaratskhelia sul terreno di gioco, è lecito attendersi una partita ricca di occasioni da rete.

Nessuna delle due squadre si è distinta per solidità difensiva nell'ultimo periodo, elemento che rafforza l'ipotesi di una gara movimentata nelle aree di rigore. I "Rouge-et-Bleu" hanno mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime sei gare, mentre i londinesi ci sono riusciti solo una volta nelle ultime undici partite. Sia Enrique che Rosenior avranno individuato diversi punti deboli da sfruttare nella retroguardia avversaria.

Anche i dati storici suggeriscono un match da Over: sei dei nove scontri diretti disputati dal 2004 a oggi hanno fatto registrare più di 2.5 gol. Inoltre, l'80% delle partite di Champions del PSG e il 75% di quelle del Chelsea in questa stagione hanno visto almeno tre reti totali. Per gli spettatori neutrali, lo spettacolo sembra assicurato.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 1.59 su William Hill

La stella brasiliana del Chelsea in stato di grazia

Nonostante l'andamento altalenante del Chelsea, la prima stagione di Joao Pedro si sta rivelando un successo straordinario. L'attaccante brasiliano ha già messo a referto 22 tra gol e assist in Premier League, a cui si aggiungono tre marcature in Champions League. Il talento dei Blues avrà certamente le carte in regola per timbrare il cartellino anche nella capitale francese.

Il suo ruolino di marcia recente è impressionante, con otto reti segnate nelle ultime otto apparizioni in campionato. Dopo aver trovato la via del gol anche in FA Cup sabato scorso, Joao Pedro rappresenta il pericolo numero uno per la difesa parigina. A sole due lunghezze dal traguardo dei 20 gol stagionali in tutte le competizioni, questa sfida potrebbe essere l'occasione ideale per accorciare le distanze.