Pronostici PSG - Brest: i parigini mettono le mani sul titolo

La fiducia è tutta per i finalisti di Champions League, pronti a chiudere i conti per l'ennesimo titolo nazionale.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 3-1 Brest

Pronostico marcatore: PSG - Désiré Doué x2, Bradley Barcola; Brest - Junior Dina Ebimbe

Il Paris Saint-Germain sta raggiungendo il picco della forma nel momento clou della stagione, avendo appena conquistato l'accesso alla finale di Champions League. I parigini sono ormai a un passo dal confermarsi campioni della Ligue 1, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Luis Enrique in Francia. Sebbene le ultime due uscite si siano chiuse con un pareggio (contro Lorient e Bayern Monaco), la squadra aveva precedentemente collezionato otto vittorie in dieci partite.

Al contrario, il Brest sta attraversando un periodo complicato. La formazione ospite non vince da sei incontri e occupa una posizione di metà classifica senza troppe ambizioni residue. La pesante sconfitta per 4-0 subita contro il Paris FC nell'ultimo turno è stata un duro colpo, e la squadra cercherà ora una reazione d'orgoglio nella capitale.

Probabili formazioni PSG - Brest

PSG:Marin; Maluku, Pacho, Beraldo, Hernandez; Lee, Ruiz, Fernandez; Mbaye, Doué, Barcola.

Brest:Coudert; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo; Magnetti, Chotard, Tousart; Del Castillo, Ajorque, Dina Ebimbe.

Ampio turnover in vista per il PSG

Dopo aver eliminato il Bayern Monaco e con la sfida diretta contro il Lens all'orizzonte, è lecito attendersi diverse rotazioni nelle fila del Paris Saint-Germain. Luis Enrique punterà a gestire le energie degli uomini chiave, forte di un vantaggio di sei punti in classifica. Questa partita potrebbe virtualmente assegnare il titolo, ma la profondità della rosa parigina permette di puntare ai tre punti anche senza schierare l'undici titolare tipo.

Tra i padroni di casa, Lucas Chevalier dovrebbe essere ancora indisponibile, mentre appare difficile il recupero immediato di Achraf Hakimi. Nonostante ciò, il PSG gode di un'ottima condizione generale. Sul fronte opposto, il Brest ritrova Bradley Locko e Kamory Doumbia, con Daouda Guindo pronto a riprendere il suo posto dopo la squalifica.

L'ultimo precedente ha visto i Rouge-et-Bleu dominare con un netto 3-0 in trasferta. Ci si aspetta un copione simile, con una pioggia di gol nonostante l'impiego di diverse seconde linee tra i parigini. Per "Les Pirates", il pomeriggio al Parco dei Principi si preannuncia estremamente complicato.

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Il Brest a caccia del gol della bandiera

Nonostante la forza del PSG, la fase difensiva dei parigini non è sempre impermeabile. Il Bayern è riuscito a segnare cinque reti nel doppio confronto europeo e il Lorient ne ha siglate due nell'ultimo turno di campionato. Con una formazione ampiamente rimaneggiata, non è escluso che gli ospiti possano trovare la via del gol.

Junior Dina Ebimbe, prodotto del vivaio parigino, avrà motivazioni extra contro il suo passato. L'attaccante ha segnato tre reti nelle ultime cinque partite e proverà a pungere la difesa di casa. Tuttavia, la superiorità offensiva del PSG resta evidente: anche in caso di GG, la vittoria interna appare il risultato più probabile.

Il Brest è andato a segno in nove delle ultime dodici partite, realizzando tre reti anche contro il Lens lo scorso mese. Gli uomini di Eric Roy hanno dimostrato di poter impensierire chiunque in questa stagione 2025/26 e potrebbero ripetersi a Parigi in un match che si preannuncia spettacolare per i neutrali.

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L’attacco stellare dei parigini

Individuare un singolo marcatore nel PSG è sempre complesso data l'abbondanza di talento a disposizione. Con l'incognita legata al minutaggio di Dembélé o Kvaratskhelia dopo le fatiche europee, vale la pena guardare alle alternative: ben 20 giocatori diversi sono andati a segno per i parigini in questa stagione.

Tra questi spicca Désiré Doué, autore di 12 gol stagionali tra tutte le competizioni. Pur non essendo sempre partito titolare, il giovane talento francese si è fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Il ventenne vanta 22 partecipazioni attive ai gol (tra reti e assist), incluse due marcature nelle ultime due gare di Ligue 1.

Considerando la gestione delle forze di Luis Enrique, Doué potrebbe guidare l'attacco questo fine settimana dopo lo scampolo di partita contro il Bayern. La difesa del Brest è avvisata: il classe 2005 è in uno stato di grazia.