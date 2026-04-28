L'analisi tecnica suggerisce che il PSG possa imporre il pareggio al travolgente Bayern Monaco di Vincent Kompany in un match combattuto al Parco dei Principi.

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Quote PSG - Bayern Monaco

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-2 Bayern Monaco

Pronostico marcatore: PSG - Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia; Bayern Monaco - Michael Olise, Harry Kane

Il Paris Saint-Germain ha raggiunto la sua terza semifinale consecutiva di Champions League, superando il Liverpool con un complessivo di 4-0 nel turno precedente. Con il titolo di Ligue 1 ormai ipotecato, l'attenzione può ora spostarsi interamente su questo prestigioso appuntamento europeo.

Dopo aver eliminato i "Reds", Luis Enrique è finito nel mirino della critica per l'eccessivo turnover applicato contro il Lione, costato una sconfitta per 2-1 al Parco dei Principi. Tuttavia, i successivi successi per 3-0 contro Nantes e Angers, uniti ai passi falsi del Lens, hanno riportato serenità e morale nel ritiro parigino.

Il Bayern Monaco ha seguito un percorso di avvicinamento differente. Dopo aver blindato il 35° titolo di Bundesliga grazie al 4-2 sullo Stoccarda, i bavaresi hanno conquistato l'accesso alla finale di DFB-Pokal eliminando il Bayer Leverkusen.

L'ultimo fine settimana è stato però più complesso del previsto. Il Bayern si è ritrovato sotto di tre reti alla fine del primo tempo contro il Mainz. Nella ripresa, i "Die Roten" hanno messo in scena una rimonta incredibile siglando quattro gol e vincendo per 4-3 alla Mewa Arena.

I campioni in carica affrontano i favoriti del torneo in quello che è il sesto confronto nelle ultime nove stagioni tra queste due potenze continentali. Un successo rappresenterebbe per il Paris Saint-Germain la centesima vittoria nella competizione.

Tuttavia, centrare l'obiettivo contro quella che è probabilmente la squadra più in forma d'Europa resta un'impresa ardua. Si prospetta un pareggio equilibrato, rimandando il verdetto definitivo alla sfida dell'Allianz Arena della prossima settimana.

Probabili formazioni PSG - Bayern Monaco

PSG:Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Neves, Mayulu, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Monaco:Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Previsto un incontro ad alto punteggio a Parigi

Sia il PSG che il Bayern Monaco vantano reparti offensivi quasi inarrestabili. Sebbene la fase d'attacco rasenti la perfezione, entrambe le compagini tendono a concedere spazio contro avversari di alto livello.

Il PSG ha vinto le ultime quattro partite di Champions League con un margine di almeno due gol contro Chelsea e Liverpool. La squadra di Enrique ha inoltre segnato più di due reti in otto partite consecutive della fase a eliminazione diretta, eguagliando un record storico.

Il Bayern trova la via del gol con una regolarità impressionante. Nelle ultime sette trasferte di Champions League dei bavaresi si è sempre registrato l'esito Over 2.5. Complessivamente, 11 delle 12 sfide disputate dal Bayern in questa edizione della UCL hanno visto almeno tre reti totali.

Sebbene nessuna delle ultime cinque gare ufficiali del PSG abbia superato la soglia dei 3.5 gol, la qualità del prossimo avversario cambia radicalmente lo scenario. Il Bayern ha segnato quattro o più reti in sei delle ultime dieci partite, inclusa l'epica vittoria per 4-3 contro il Real Madrid nel turno scorso.

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Fuochi d'artificio nel secondo tempo

Nell'ultima trasferta contro il Mainz, il Bayern Monaco ha chiuso il primo tempo in svantaggio per 3-0, riuscendo poi a trionfare per 4-3: una dimostrazione di forza e profondità della rosa nei minuti finali.

In otto delle ultime nove partite di Champions League del Bayern, entrambe le squadre sono andate a segno. Inoltre, le ultime sette trasferte europee della squadra tedesca si sono concluse con l'esito GG.

Il PSG ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime otto uscite ufficiali, ma contro i campioni di Germania è probabile un copione diverso, simile all'ultimo precedente parigino. Il Bayern non ha subito gol solo in tre delle ultime dieci partite competitive.

Nella fase a gironi, il Bayern si è imposto per 2-1 al Parco dei Principi con una doppietta di Luis Diaz nel primo tempo e gol della bandiera di Joao Neves nel finale. In questa semifinale, con una posta in gioco molto più alta, è lecito attendersi che entrambe le squadre trovino il gol nella ripresa, preparando il terreno per un ritorno infuocato a Monaco.

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Kane rappresenta una minaccia costante

Harry Kane ha già messo a referto 12 gol nella Champions League 2025/26, siglando il suo record personale in una singola stagione. Il centravanti inglese ha già superato il bottino dell'annata 2024/25, quando l'Inter eliminò il Bayern ai quarti di finale.

Il gol del pareggio nel primo tempo contro il Real Madrid ha segnato la quinta partita consecutiva in UCL con almeno una rete per Kane. L'attaccante ha così raggiunto l'icona del Liverpool Steven Gerrard (stagione 2007/08) come unico calciatore inglese a riuscire in tale impresa.

Le 12 reti di Kane rappresentano il record assoluto per un giocatore inglese in una singola edizione del torneo. Attualmente, vanta otto gol e un assist nelle ultime sette presenze consecutive con la maglia del Bayern.

L'ex centravanti del Tottenham sta attraversando un momento di forma eccezionale. La difesa parigina faticherà a contenere quello che è, con ogni probabilità, l'attaccante più efficace del panorama mondiale. La quota per un suo gol contro il PSG appare decisamente interessante.