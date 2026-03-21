Pronostici Nizza - PSG: parigini pronti al dominio sabato sera

L'analisi degli esperti prevede che il Paris Saint-Germain possa portarsi a quattro punti di vantaggio in vetta alla classifica di Ligue 1, infliggendo al Nizza la terza sconfitta in campionato nelle ultime quattro gare.

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PSG vince con 3 gol di scarto (handicap europeo) a quota 4.10 su Lottomatica

Quote Nizza - PSG

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Nizza 1-3 PSG

Pronostico marcatore: Nizza - Elye Wahi; PSG - Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Joao Neves

Il Nizza sta attraversando una delle peggiori stagioni dell'ultimo decennio. L'ultima volta che il club ha chiuso il campionato sotto l'attuale 15ª posizione risale al 2013/14, sempre sotto la guida di Claude Puel. Nonostante un vantaggio di otto punti sull'Auxerre, prima candidata alla retrocessione, i segnali positivi per i padroni di casa sono scarsi.

Le "Aquile" hanno recentemente interrotto una striscia di sei partite senza vittorie grazie al 2-0 esterno contro l'Angers. Tuttavia, su 26 match di Ligue 1, il Nizza ha collezionato solo sette successi, il quarto dato più basso della divisione, a fronte di sei pareggi e ben 13 sconfitte.

Dal punto di vista difensivo, solo il Metz ultimo in classifica ha fatto peggio del Nizza in questa stagione. Un dato preoccupante in vista della sfida di sabato, dato che il PSG vanta l'attacco più prolifico del campionato con 54 reti all'attivo e la difesa più solida con soli 22 gol subiti. Il divario statistico tra le due compagini appare netto.

I parigini hanno mostrato qualche incertezza nelle ultime uscite di campionato, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro gare. Il Monaco ha imposto un pesante 3-1 al Parco dei Principi nell'ultimo turno domestico, ma la reazione della squadra è stata immediata e veemente: il Chelsea è stato travolto con un complessivo 8-2 tra andata e ritorno negli ottavi di finale di Champions League.

L'inerzia pende chiaramente dalla parte degli uomini di Luis Enrique nella trasferta verso sud. Vincendo questo recupero, il PSG potrebbe distanziare il RC Lens di quattro lunghezze in vetta alla classifica. Tutti gli indicatori suggeriscono una vittoria agevole per i campioni in carica sulla Costa Azzurra.

Probabili formazioni Nizza - PSG

Nizza: Diouf, Mendy, Dante, Bah, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson, Clauss, Carlos, Boudache

PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Festival del gol all'Allianz Riviera

La striscia di sette risultati utili consecutivi del Nizza all'Allianz Riviera tra tutte le competizioni si è interrotta bruscamente nell'ultima gara interna, dove il Rennes si è imposto con un netto 4-0. Attualmente, la squadra di Puel non vince in casa da tre partite.

Le "Aquile" non sono andate a segno solo in due occasioni durante il lungo cammino casalingo, ma le fragilità difensive rimangono evidenti. Il Nizza possiede la seconda peggior difesa del torneo con 48 gol subiti e, tra le mura amiche, concede mediamente 1.62 reti a partita.

Statistiche che promettono difficoltà contro l'attacco del PSG, capace di una media di 2.16 gol a match. La squadra di Luis Enrique cercherà di ritrovare la via della vittoria sfruttando una retroguardia così vulnerabile.

Va tuttavia notato che anche i parigini hanno mostrato delle crepe, subendo sei gol in appena due delle ultime cinque partite di campionato (sconfitte per 3-1 contro Rennes e Monaco). I clean sheet faticano ad arrivare con regolarità.

Inoltre, entrambe le squadre hanno fatto registrare l'esito Over 2.5 in 14 delle 26 partite disputate. Quattro degli ultimi cinque scontri diretti hanno visto entrambe le formazioni andare a segno. Tutto lascia presagire un incontro ad alto punteggio nel sud della Francia.

Scommessa 1: GG & Over 2.5 a quota 1.78 su Goldbet

Kvara pronto a sbloccarsi in Ligue 1

Khvicha Kvaratskhelia è stato fondamentale per il PSG in questa stagione, sebbene i suoi numeri in Champions League stiano oscurando il rendimento in campionato. Il georgiano vanta 12 gol e sette assist in 36 presenze complessive.

Il divario tra le competizioni è marcato: in Ligue 1 ha collezionato quattro reti e tre assist in 17 presenze, mentre in Europa è esploso con sette gol e quattro assist in sole 11 partite. L'ultimo centro in campionato risale a "Le Classique" contro il Marsiglia di inizio febbraio; da allora, Kvara ha messo a referto quattro gol e un assist in tre sfide europee.

L'impatto contro il Chelsea è stato decisivo: un ingresso dalla panchina di 30 minuti all'andata ha fruttato un assist e una doppietta nel finale, mentre a Stamford Bridge ha sbloccato il match dopo soli 10 minuti.

Kvaratskhelia punta ora a replicare tale forma a livello nazionale. Con il supporto dei compagni, il talento georgiano ha tutte le carte in regola per decidere la sfida con le sue doti balistiche. È lecito attendersi che possa fare la differenza all'Allianz Riviera.

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Ampio margine di vittoria per gli ospiti

Il reparto offensivo di Luis Enrique è in uno stato di grazia, come dimostrato dalla recente produzione realizzativa. Il Chelsea è stata l'ultima vittima, subendo cinque reti al Parco dei Principi e altre tre a Londra.

I parigini hanno vinto tre delle ultime sei partite ufficiali con un margine di tre reti. Inoltre, tre delle ultime cinque sfide di campionato hanno superato la soglia dell'Over 3.5.

Il Nizza sta vivendo un periodo complicato nonostante il successo contro l'Angers, e affrontare il PSG rappresenta una sfida di tutt'altro spessore. All'andata il Nizza fu sconfitto per 1-0, nell'unica occasione degli ultimi cinque scontri diretti in cui una delle due squadre non è riuscita a segnare (NG).

La potenza di fuoco del PSG impone massima attenzione. Enrique ha costruito una macchina offensiva ben oliata, mentre il Nizza ha concesso più del previsto per tutta la stagione. Gli ospiti hanno ogni stimolo per imporsi con autorità. Puntare su una vittoria del PSG con un ampio scarto offre un valore interessante.