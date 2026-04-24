Pronostici Napoli - Cremonese: partenopei in cerca di riscatto

I nostri esperti prevedono quantomeno un punto del Napoli contro la Cremonese in un incontro con meno di tre reti e non più di un gol grigiorosso.

Migliori pronostici di Napoli - Cremonese

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Napoli - Cremonese con le quote delle opzioni studiate dai nostri esperti:

Under 2.5 a quota 1.85 su Goldbet

Multigoal 0-2 casa + Multigoal 0-1 ospite a quota 1.54 su William Hill

Doppia chance 1X + Under 2.5 a quota 2.05 su Lottomatica

Al Maradona, i nostri esperti si aspettano una o due marcature del Napoli e non più di una firma della Cremonese.

Quote Napoli - Cremonese

Per i principali bookmaker il Napoli parte nettamente favorito nella sfida contro la Cremonese, ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

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Come arrivano i partenopei e i grigiorossi al match

Il Napoli ospita la Cremonese a sei giorni dallo 0-2 contro una Lazio capace d'infliggergli la seconda battuta d'arresto consecutiva dopo l'1-1 a Parma. Appare dunque lontana la cinquina di vittorie che si era completata a Pasquetta con l'1-0 contro il Milan. Da fine febbraio i partenopei avevano invece inanellato i 2-1 a Verona, contro il Torino e il Lecce – oltreché l'altro 1-0 a Cagliari.

Ora, dunque, ricevono una Cremonese che nelle più recenti 19 uscite in Serie A si è imposta esclusivamente il 21 marzo a Parma. E il 2-0 contro i ducali al debutto di Marco Giampaolo si è rivelato essere un fuoco di paglia. Lo 0-0 contro il Torino di domenica era stato infatti preceduto dall'1-2 contro il Bologna e dallo 0-1 a Cagliari.

Probabili formazioni di Napoli - Cremonese

Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola, De Bruyne, McTominay, Hojlund

Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola, De Bruyne, McTominay, Hojlund Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella, Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Vandeputte, Bonazzoli, Sanabria

In Napoli - Cremonese ci saranno al massimo due reti complessive?

Tutte le più recenti uscite del Napoli in Serie A hanno visto non più di due marcature. Dopo i 2-1 a Verona, contro il Torino e contro il Lecce – e a ridosso della sosta – i partenopei avevano collezionato gli 1-0 a Cagliari e contro il Milan. Poi, hanno registrato l'1-1 a Parma e lo 0-2 contro la Lazio.

Inoltre, nello 0-0 contro il Torino per la terza volta nelle quattro gare della Cremonese sotto la guida di Marco Giampaolo non sono arrivati più di due gol. L'eccezione, l'1-2 contro il Bologna, era seguita al 2-0 di Parma. Poi le "Tigri" hanno registrato lo 0-1 a Cagliari e lo 0-0 contro il Torino.

Alla luce di questi risultati, il segno Under 2.5 è plausibile in vista della gara fra il Napoli e la Cremonese.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.85 su Goldbet

Anche al Maradona, i grigiorossi non segneranno più di una volta?

Per esempio, dopo il 3-2 a Genova d'inizio febbraio, il Napoli non ha mai superato quota due reti in campionato. E dall'1-0 a Cagliari del 20 marzo in poi i partenopei ne hanno siglato complessivamente tre in quattro giornate. All'1-0 contro il Milan, infatti, sono seguiti l'1-1 a Parma e lo 0-2 contro la Lazio.

Inoltre, la Cremonese nelle sue ultime 14 gare in Serie A ha segnato più di una volta esclusivamente nel 2-0 a Parma. Dopo il quale le "Tigri" hanno trovato la loro terza e finora ultima marcatura sotto la guida di Giampaolo nell'1-2 contro il Bologna. Il quale aveva preceduto lo 0-1 a Cagliari e lo 0-0 contro il Torino.

Considerando questi rendimenti, la combo Multigoal 0-2 casa + Multigoal 0-1 ospite è realistica nella sfida fra i partenopei e i grigiorossi.

Scommessa 2: Multigoal 0-2 casa + Multigoal 0-1 ospite a quota 1.54 su William Hill

Il Napoli troverà un risultato utile contro la Cremonese?

Con lo 0-0 contro il Torino di domenica, la Cremonese ha raccolto il sesto risultato utile in 19 giornate di Serie A. E dal 26° al 32° i grigiorossi avevano racimolato punti esclusivamente nel 2-0 a Parma. Poi erano rientrati dalla sosta con l'1-2 contro il Bologna e lo 0-1 a Cagliari.

Per il Napoli invece con lo 0-2 contro la Lazio si è chiusa una striscia con sei gare imbattute. In tutto ciò, prima dell'1-1 a Parma, incluso l'1-0 contro il Milan, avevano inanellato cinque successi. Quello contro il "Diavolo" era stato preceduto dai 2-1 a Verona, contro il Torino e il Lecce – oltreché dall'altro a "corto muso" a Cagliari.

Per questi motivi, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance 1X + Under 2.5.