Pronostici Milan - Torino: il Toro nega il successo ai Rossoneri

I pronostici degli esperti puntano su un ritorno al successo del Milan, chiamato a interrompere la striscia negativa del Torino che non vince in trasferta da cinque partite tra tutte le competizioni.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Milan 1-1 Torino

Pronostico marcatore: Milan - Rafael Leao; Torino - Duvan Zapata

La striscia di 24 risultati utili consecutivi in campionato del Milan si è interrotta bruscamente contro il Parma. I Rossoneri avevano reagito prontamente con le vittorie su Cremonese e Inter, ma sono reduci da un brusco richiamo alla realtà dopo la sconfitta per 1-0 subita contro la Lazio nell'ultimo turno.

La rete di Gustav Isaksen nel primo tempo si è rivelata decisiva. Attualmente l'Inter mantiene un vantaggio di otto punti in vetta alla Serie A, mentre il Napoli insegue gli uomini di Massimiliano Allegri a una sola lunghezza di distanza. Questo scenario rende la sfida di San Siro un appuntamento da non fallire per i Rossoneri, se vogliono continuare a esercitare pressione sui nerazzurri.

Il Torino approda a Milano galvanizzato dal netto 4-1 rifilato proprio a quel Parma che aveva interrotto l'imbattibilità del Milan. I granata hanno messo a segno tre reti nella ripresa per incassare il bottino pieno, proseguendo la scalata verso la parte sinistra della classifica.

La formazione di Roberto D’Aversa ha ottenuto due vittorie nelle ultime sei gare di Serie A, entrambe arrivate nel mese di marzo. Nonostante la sconfitta per 2-1 di due giornate fa contro i campioni in carica del Napoli, il Toro ha dato del filo da torcere ai partenopei, capitolando solo su un gol nel finale.

Il morale nel ritiro granata è altissimo, grazie anche alle sette reti realizzate nelle ultime tre partite. Sebbene giocare a San Siro favorisca solitamente il Milan, il Torino sta attraversando probabilmente il miglior momento di forma del 2026. È lecito attendersi un pareggio combattuto nella "Scala del Calcio".

Probabili formazioni Milan - Torino

Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan, Jashari, Modric, Fofana, Saelemaekers, Pulisic, Leao.

Torino: Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador, Vlasic, Simeone, Adams.

Un San Siro da "Under"

Il Milan ha adottato un approccio piuttosto prudente in questa stagione. Con una media di 2.2 gol a partita, i rossoneri occupano il quarto posto nella classifica dei match terminati con Under 2.5 (17 totali).

Questo trend è ancora più evidente tra le mura amiche: ciascuna delle ultime cinque uscite a San Siro ha prodotto meno di 2.5 gol complessivi. Nessuna squadra è riuscita a segnare più di una rete in questo arco di tempo. L'ultima volta che il Milan ha realizzato più gol in una singola gara interna risale alla fine del 2025, nel 3-0 contro il Genoa.

Il Torino ricalca questo schema: solo 11 delle 29 partite di Serie A fin qui disputate dai granata hanno superato la soglia dei 2.5 gol. Il rendimento esterno è particolarmente faticoso, con quattro sconfitte nelle ultime cinque trasferte e appena tre reti segnate.

I granata vantano una media di 0.93 gol fuori casa, tra le più basse del campionato. Tuttavia, lo stato di grazia attuale e le recenti incertezze del Milan suggeriscono che il Torino possa trovare la via della rete. I dati tecnici, però, puntano con decisione verso una sfida dal punteggio contenuto.

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Difese pronte a capitolare a Milano

Il Torino ha mantenuto una media di quasi un gol a partita nelle 14 trasferte affrontate, andando a segno 13 volte lontano dall'Olimpico Grande Torino. Ora si trova di fronte alla miglior difesa del campionato, ma il Milan non appare più così imperioso dalla metà di febbraio.

Nelle ultime cinque partite, il Milan ha perso due volte e pareggiato una, segnando complessivamente solo quattro gol. L'identità tattica di Allegri si fonda sulla solidità difensiva, ma il club ha ora un disperato bisogno di ritrovare la via della rete per blindare i tre punti a San Siro.

I precedenti storici supportano questa analisi: entrambe le squadre sono andate a segno in tutti gli ultimi cinque scontri diretti. L'ultima volta che una delle due è rimasta a secco risale al 2023, quando una rete di Olivier Giroud regalò il successo ai rossoneri.

L'inerzia della gara appare bilanciata. Entrambe le compagini necessitano di segnare per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi stagionali. Il Milan resta difensivamente temibile, ma il Torino arriva a Milano sulle ali dell'entusiasmo dopo aver spaventato il Napoli e battuto Lazio e Parma nelle ultime tre gare.

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L'equilibrio regna sovrano nei primi 45 minuti

In questa stagione, ben 16 delle 29 partite di Serie A del Milan si sono chiuse in parità all'intervallo. Si tratta della seconda statistica più alta del torneo, superata solo dai 18 pareggi nel primo tempo di Parma e Bologna. In 9 di queste 16 occasioni, i rossoneri sono poi riusciti a prevalere al fischio finale.

Tuttavia, il Milan ha segnato solo un gol nei primi tempi delle ultime cinque partite: la firma di Pervis Estupinan nel derby contro l'Inter. Nello stesso periodo, si sono registrati due 0-0 all'intervallo.

Anche il Torino segue una dinamica simile: 11 delle 29 gare di campionato si sono concluse in parità nella prima frazione. Gli uomini di D’Aversa si sono trovati in vantaggio dopo i primi 45 minuti solo una volta nelle ultime cinque partite, con due sconfitte parziali e due pareggi.

È dunque prevedibile una prima metà di gara contratta a San Siro. Nessuna delle due squadre sembra intenzionata a correre rischi inutili in avvio. Il match sarà probabilmente deciso dalle indicazioni tattiche della ripresa, come spesso accade in questo tipo di scontri.