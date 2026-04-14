Pronostici Liverpool - PSG: i parigini marciano verso le semifinali

L'analisi tecnica suggerisce che il Liverpool di Arne Slot possa uscire dalla Champions League per mano dei campioni in carica del PSG per la seconda stagione consecutiva.

Migliori scommesse per Liverpool - PSG

OV/UN - Over 3.5 gol totali a quota 2.10 su Lottomatica

PSG vince il primo tempo a quota 2.90 su Goldbet

Khvicha Kvaratskhelia marcatore in qualsiasi momento a quota 3.20 su Netbet

Quote Liverpool vs PSG

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 1-3 PSG

Pronostico marcatore: Liverpool - Dominik Szoboszlai; PSG - Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue

Il Liverpool, sei volte campione d'Europa, rischia seriamente l'eliminazione contro il PSG per il secondo anno di fila. I Reds hanno reagito alla sconfitta dell'andata al Parco dei Principi superando il Fulham per 2-0, centrando la prima vittoria nelle ultime quattro uscite ufficiali.

La squadra di Arne Slot è apparsa in balia degli avversari nel primo match, deciso dalle reti di Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia. Il ritorno tra le mura amiche di Anfield rappresenta un vantaggio non indifferente, con in palio la prima semifinale dalla stagione 2021/22.

Il PSG ha però il coltello dalla parte del manico. La formazione francese arriva a questa sfida dopo una settimana di riposo, a differenza degli inglesi; il match di campionato contro il Lens, secondo in classifica, è stato infatti posticipato per favorire l'impegno europeo.

Dalla sconfitta per 3-1 contro il Monaco in Ligue 1 a inizio marzo, il rendimento del PSG è stato impeccabile, con cinque vittorie consecutive. Tre di questi successi sono arrivati contro squadre inglesi, tutti con almeno due gol di scarto.

Un successo ad Anfield proietterebbe i parigini verso la sfida con Bayern Monaco o Real Madrid. Il PSG è il grande favorito per centrare la terza semifinale di Champions consecutiva, un record assoluto per un club francese.

Probabili formazioni Liverpool - PSG

Liverpool:Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, MacAllister, Kerkez, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

PSG:Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Anfield teatro di una pioggia di gol

Il cammino del Liverpool in questa edizione della Champions League è stato decisamente movimentato. Quattro delle cinque partite casalinghe disputate finora nella competizione hanno visto l'Over 3.5, con gli ultimi tre incontri interni che hanno sempre superato la soglia dei 2.5 gol.

I Reds vantano una media di 2,2 gol segnati a partita nel torneo, ma la tradizione statistica è sfavorevole: il club è stato eliminato in nove delle ultime dieci occasioni in cui ha dovuto recuperare uno svantaggio di due reti dopo l'andata.

Sul fronte opposto, il PSG ha segnato due o più gol in cinque partite consecutive di Champions. Ciascuna delle ultime tre trasferte europee si è chiusa con il segno Over 2.5. La forma realizzativa dei parigini è eccezionale, con 17 reti messe a segno nelle ultime cinque gare.

È lecito attendersi un Liverpool all'attacco fin dal primo minuto, scenario che renderà il match estremamente aperto. Tuttavia, il PSG non è squadra incline a subire passivamente la pressione. L'Over 3.5 rappresenta un pronostico razionale per questo scontro.

Scommessa 1: OV/UN - Over 3.5 gol totali a quota 2.10 su Lottomatica

I parigini puntano a chiudere la pratica nel primo tempo

Nelle ultime tre sconfitte ufficiali, il Liverpool ha mostrato un approccio deficitario. Squadre come Brighton, Manchester City e lo stesso PSG hanno preso il controllo del gioco già nelle battute iniziali. Al contrario, contro il Fulham è arrivata una risposta decisa con due reti siglate prima dell'intervallo.

Una partenza sprint è fondamentale per sperare di ribaltare il passivo della gara d'andata, ma i campioni in carica hanno dimostrato di avere una marcia in più. Il PSG è andato a segno prima del riposo in cinque delle ultime sei partite di Champions League. Inoltre, nelle ultime 12 trasferte europee, non è mai andato negli spogliatoi in svantaggio.

I francesi hanno vinto tutti gli ultimi tre match europei in cui si trovavano avanti nel punteggio al termine del primo tempo. Nonostante la foga agonistica che metterà in campo il Liverpool, il PSG appare più composto e in grado di portarsi in vantaggio prima dell'intervallo.

Scommessa 2: PSG vince il primo tempo a quota 2.90 su Goldbet

La magia di Kvara sbarca nel Merseyside

Kvaratskhelia è probabilmente il giocatore più in forma della rosa di Luis Enrique insieme a Desire Doue. L'ex stella del Napoli è tornata ai propri livelli d'eccellenza proprio nel momento cruciale della stagione.

Il classe 2001 occupa attualmente il quinto posto nella classifica marcatori della Champions League, a pari merito con Erling Haaland. Potrebbe incrementare il suo bottino di otto reti ad Anfield, stadio dove lo scorso anno, negli ottavi di finale, non riuscì a incidere.

Kvara ha collezionato 12 gol e otto assist in 35 presenze tra Ligue 1 e Champions League. In ambito europeo ha trovato la via del gol per quattro partite consecutive, inclusa la fredda conclusione da sottomisura che ha sigillato il 2-0 al Parco dei Principi nella sfida d'andata.

Il georgiano è l'indiziato principale per fare la differenza anche in questo match. La sua capacità di finalizzazione, unita alla visione di gioco nel dialogo con il centrocampo, lo rende la minaccia numero uno per le speranze di qualificazione del Liverpool.