Pronostici Lens - PSG: festa scudetto parigina rimandata

L'analisi tecnica prevede che il Lens di Pierre Sage possa superare il PSG con il minimo scarto in questo scontro diretto tra le prime due della classe, valido per la penultima giornata di Ligue 1.

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Quote Lens - PSG

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lens 3-2 PSG

Pronostico marcatore: Lens – Wesley Said, Odsonne Edouard, Rayan Fofana; PSG – Ousmane Dembele, Vitinha

Il Lens sta faticando a trovare continuità in questo finale di stagione. Nelle ultime cinque uscite sono arrivate solo due vittorie, accompagnate da due pareggi e una sconfitta.

Ai pareggi consecutivi contro Brest e Nizza ha fatto seguito l’importante, seppur sofferto, 1-0 contro il Nantes fanalino di coda. Una rete del sedicenne Mezian Soares ha portato il Lens a tre punti dal PSG, nonostante una partita giocata in più rispetto ai parigini.

Il Paris Saint-Germain si presenta a questo recupero di campionato dopo la vittoria per 1-0 contro il Brest. L'ingresso dalla panchina di Désiré Doué è stato decisivo, con il gol vittoria siglato nei minuti finali.

In vista di questo scontro diretto, il PSG vanta sei punti di vantaggio sul Lens. Anche un pareggio garantirebbe matematicamente il 14° titolo di Ligue 1 allo Stadio Bollaert-Delelis, impianto dove i parigini hanno trionfato nelle ultime due visite di campionato.

Se il PSG rappresenta la migliore squadra da trasferta della stagione, il Lens è la compagine con il miglior rendimento interno del torneo. Si prospetta un confronto serrato, dove il fattore campo e un calendario più agevole potrebbero favorire i "Sang et Or" in un finale di stagione ad alta tensione.

Probabili formazioni Lens - PSG

Lens:Risser, Sarr, Baidoo, Ganiou, Udol, Haidara, Bulatovic, Sima, Fofana, Edouard, Said

PSG:Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

La solidità interna rende appetibile la doppia chance per il Lens

Il Lens ha lottato duramente per strappare i tre punti contro il Nantes, così come il PSG ha faticato contro il Brest. Entrambe le squadre arrivano alla penultima giornata con obiettivi massimi ancora in gioco, separate da soli sei punti.

I padroni di casa non hanno mai pareggiato nelle 16 partite interne disputate finora, collezionando 14 vittorie e 2 sconfitte. Con soli 11 gol subiti tra le mura amiche, il Lens ha le carte in regola per arginare i campioni d'Europa in carica.

Il PSG ha schierato diverse riserve contro il Brest, ma per questa sfida tornerà alla formazione tipo. Tuttavia, la squadra ha mostrato qualche vulnerabilità difensiva dopo la sofferta vittoria per 5-4 contro il Bayern Monaco nella semifinale d'andata di Champions League.

La doppia chance interna (1X) offre un valore interessante. Il Lens ha perso solo una delle ultime 17 partite ufficiali in casa. Sebbene il PSG sia una macchina da trasferta, la sconfitta per 3-1 subita a Rennes a metà febbraio ha evidenziato diverse lacune difensive.

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Festival del gol al Bollaert-Delelis

Lens e PSG occupano il terzo posto tra le 18 squadre di Ligue 1 nel mercato Over 4.5 gol in questa stagione. Entrambe le formazioni sono state protagoniste di incontri con punteggi molto alti durante tutto il campionato.

Per quanto riguarda il Lens, tre delle ultime cinque partite di Ligue 1 hanno superato la soglia dei 4.5 gol totali. Nel PSG, solo la semifinale di Champions contro il Bayern ha recentemente superato tale limite; i parigini non vedono più di 4 gol in campionato dal 5-0 rifilato al Marsiglia a inizio febbraio.

Tuttavia, gli ospiti sono stati dominanti lontano da casa in tutte le competizioni nelle ultime settimane, mantenendo la porta inviolata in cinque delle ultime sei trasferte ufficiali.

Ci si aspetta che entrambe le squadre giochino a viso aperto. Solo una vittoria manterrebbe vive le speranze del Lens di conquistare il suo primo titolo dal 1998. Il PSG rimane una macchina da gol a pieno regime; puntare su una partita ricca di reti offre rendimenti considerevoli.

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Equilibrio nel primo tempo

Il Lens ha adottato un approccio estremamente prudente nella vittoria per 1-0 sul Nantes, specialmente nella prima frazione di gara. I "Sang et Or" hanno registrato un valore di Expected Goals (xG) di 0.43 su sei tiri, con solo due nello specchio.

La squadra di Pierre Sage ha avuto bisogno del talento del sedicenne esordiente Mezian Soares per mantenere aperta la corsa al titolo; senza quella giocata, il PSG sarebbe già campione. Il Lens ha inoltre chiuso a reti bianche il primo tempo contro il Nizza e non è riuscito a segnare contro il Brest nel turno precedente.

Anche il PSG è apparso poco brillante nei primi 45 minuti contro il Brest, con Doué entrato nella ripresa per sbloccare il match. All'inizio di questo mese contro il Lorient, i parigini sono stati fermati sull'1-1 all'intervallo dopo il vantaggio iniziale di Ibrahim Mbaye.

Entrambe le formazioni avranno bisogno di tempo per studiarsi ed evitare errori fatali in avvio. È lecito attendersi un primo tempo bloccato al Bollaert-Delelis. Il valore risiede nel puntare sul pareggio alla fine della prima frazione tra le due contendenti al titolo.