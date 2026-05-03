Pronostici Inter - Parma: Nerazzurri pronti per il 21° Scudetto

Gli esperti del settore prevedono un'Inter vincente contro il Parma per suggellare la conquista del 21° Scudetto – un titolo che verrebbe celebrato in casa per la prima volta dal 1989.

Migliori scommesse per Inter - Parma

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Over 3.5 a quota 2.30 su Lottomatica

Marcus Thuram segna o fa assist a quota 1.69 su William Hill

Quote Inter - Parma

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter 3-1 Parma

Pronostico marcatore: Inter - Marcus Thuram, Francesco Esposito, Federico Dimarco; Parma - Duvan Zapata

A quattro giornate dal termine, l'Inter vanta una striscia di sei risultati utili consecutivi in campionato e mantiene 10 punti di vantaggio sul Napoli, prima inseguitrice. I nerazzurri hanno sprecato un vantaggio di due reti allo Stadio Olimpico Grande Torino nell'ultimo turno, mancando l'opportunità di chiudere i giochi per il titolo già in trasferta.

I gol di Marcus Thuram e Yann Bisseck sembravano aver messo l'Inter in una posizione di sicurezza, ma le reti tardive di Giovanni Simeone e Nikola Vlasic hanno fissato il punteggio sul 2-2 finale. Una vittoria in questo match sancirebbe ufficialmente l'impresa di Christian Chivu, pronto a diventare il secondo interista della storia capace di vincere lo Scudetto sia come giocatore che come allenatore.

Il Parma, reduce dalla vittoria della Serie B 2023/24, è a caccia di un piazzamento nella parte sinistra della classifica dopo il 16° posto della scorsa stagione. Attualmente i ducali occupano la 12ª posizione con 42 punti, a quattro lunghezze dal Sassuolo decimo. I "Crociati" arrivano da quattro risultati utili consecutivi, con due vittorie di misura (1-0) contro Udinese e Pisa. Tuttavia, la squadra non riesce a segnare più di un gol a partita da ben nove turni, ovvero dal successo per 2-1 sull'Hellas Verona a metà febbraio.

Dopo il mezzo passo falso di Torino, l'Inter sarà motivata a estendere la striscia di vittorie casalinghe, le ultime due arrivate con un margine di due reti. Sebbene il Parma abbia recentemente espugnato il campo dell'Udinese per 1-0, pochi stadi sanno essere intimidatori come il Meazza in una serata che profuma di tricolore.

L'Inter non festeggia uno Scudetto aritmetico tra le mura amiche dal lontano 1989. Da allora, ogni titolo è stato conquistato in trasferta o tramite risultati indiretti dagli altri campi. L'occasione è propizia per chiudere la pratica con tre turni d'anticipo.

Probabili formazioni Inter - Parma

Inter:Sommer, Bisseck, Akanji, Augusto, Dimarco, Sucic, Zielinski, Barella, Darmian, Bonny, Thuram

Parma:Suzuki, Circati, Troilo, Ndiaye, Del Prato, Bernabe, Caviglia, Keita, Valeri, Pellegrino, Strefezza

Nerazzurri per il tricolore in casa

Dalla sconfitta per 1-0 nel derby contro il Milan, l'Inter è rimasta imbattuta per sette partite ufficiali consecutive, segnando almeno tre reti in ognuna delle quattro vittorie ottenute in questo parziale.

Il pareggio di Torino, arrivato dopo aver sprecato due gol di vantaggio, rappresenta il primo segno "X" nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. Le due reti subite nel finale in Piemonte, sommate alla prestazione difensiva incerta contro il Como in Coppa Italia, hanno evidenziato qualche crepa nel reparto arretrato.

Nelle ultime sette gare di campionato, l'unica "clean sheet" dei nerazzurri è arrivata nel 3-0 contro il Cagliari. Di contro, il Parma ha mantenuto la porta inviolata per due partite di fila e cercherà il terzo zero consecutivo, traguardo mai raggiunto finora in stagione.

Il momento positivo degli ospiti suggerisce che il Parma possa trovare la via del gol, ma la solidità complessiva della capolista rende l'ipotesi di un successo interno per blindare il titolo lo scenario più probabile.

Scommessa 1: Inter + GG a 2.90 su Goldbet

Un trionfo da Over

L'Inter ha dimostrato una costanza realizzativa impressionante: quattro delle ultime cinque partite ufficiali si sono concluse con un totale di goal superiore a 3.5. Nonostante l'assenza di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e gli altri elementi del reparto offensivo hanno garantito un rendimento altissimo.

Con 80 reti all'attivo, l'Inter vanta il miglior attacco del torneo con una media di 3.30 gol a partita. Su 34 match di campionato, 13 hanno fatto registrare il segno Over 3.5.

Analizzando lo stesso mercato per il Parma, solo 5 gare su 34 hanno superato la soglia dei 3.5 goal, con ben 29 esiti Under. La media realizzativa complessiva del Parma (1.9 goal a partita) è tra le più basse della lega.

Tuttavia, gli emiliani sono rimasti imbattuti in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A. Tale dato suggerisce che gli uomini di Pecchia possano affrontare il Meazza con la personalità necessaria per segnare almeno una rete. La quota per l'Over 3.5 appare dunque di grande valore.

Scommessa 2: Over 3.5 total goal a 2.30 su Lottomatica

La striscia positiva di Thuram

Marcus Thuram sta attraversando un momento di forma eccellente dopo la sosta per le nazionali dello scorso mese. Il gol e l'assist messi a referto nella vittoria della Francia sulla Colombia (3-1) hanno dato un'ulteriore spinta morale all'attaccante per il finale di stagione.

Subito dopo il rientro, è stato protagonista con una rete e due assist nel 5-2 rifilato alla Roma, seguito da una doppietta nel 4-3 contro il Como che gli è valsa il titolo di "man of the match".

Nelle ultime due sfide di campionato contro Cagliari e Torino, il francese ha timbrato il cartellino in entrambe le occasioni. Il bottino stagionale del ventottenne parla ora di 17 gol e 7 assist in 41 presenze ufficiali con la maglia nerazzurra.

L'obiettivo di Thuram è raggiungere per la prima volta in carriera quota 20 gol stagionali. Con cinque partite ancora da disputare (inclusa la finale di Coppa Italia contro la Lazio), il Parma rappresenta l'avversario ideale per rimpinguare il proprio score personale.