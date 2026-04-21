Contro il Como, i nostri esperti prevedono un successo dell'Inter con almeno due reti nerazzurre – di cui quantomeno una di Marcus Thuram.

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Al Meazza, i nostri esperti si aspettano una vittoria dell'Inter contro il Como, almeno due reti nerazzurre e una firma di Marcus Thuram.

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Come arrivano i nerazzurri e i lariani al match

L'Inter ritrova il Como dopo lo 0-0 nell'andata d'inizio marzo e a nove giorni dal 4-3 in Serie A raccolto sempre al Sinigaglia. Un successo, quello sul campo dei lariani, che era arrivato a cavallo fra il 5-2 contro la Roma e il 3-0 contro il Cagliari di venerdì. Appare dunque lontana la crisi che aveva visto i nerazzurri racimolare due punti in tre gare contro il Milan, l'Atalanta e la Fiorentina.

Diametralmente opposto è il rendimento di un Como che il 22 marzo con il 5-0 contro il Pisa aveva inanellato il quinto successo consecutivo in campionato. Un filotto che si era interrotto al ritorno con lo 0-0 a Udine. Al quale sono seguiti il 3-4 contro l'Inter e venerdì l'1-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Probabili formazioni di Inter - Como

Inter: J. Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito

J. Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito Como: Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle, Perrone, Da Cunha, Diao, Paz, Baturina, Douvikas

L'Inter siglerà almeno due reti contro il Como?

Per esempio, l'Inter ha segnato più di una volta in nove delle sue più recenti dodici apparizioni in Serie A. Le eccezioni risalgono a marzo, quando i nerazzurri avevano registrato lo 0-1 contro il Milan – oltreché gli 1-1 contro l'Atalanta e a Firenze. Poi, hanno inanellato il 5-2 contro la Roma, il 4-3 a Como e il 3-0 contro il Cagliari.

Inoltre, il Como ha concesso quantomeno due marcature nelle sue ultime due uscite in campionato. Questo perché al 3-4 contro l'Inter è seguito l'1-2 sul campo del Sassuolo.

Considerando questi rendimenti, il segno Over 1.5 casa è realistico in vista della sfida fra l'Inter e il Como.

Scommessa 1: Over 1.5 casa a quota 1.75 su Goldbet

Marcus Thuram timbrerà il cartellino contro i lariani anche in Coppa?

Dopo aver firmato il momentaneo 2-0 nel 5-0 in casa del Sassuolo d'inizio febbraio Marcus Thuram era rimasto a secco di gol fino a fine marzo. Poi, il 29 marzo si è sbloccato siglando la seconda rete della Francia nel 3-1 contro la Colombia.

Rientrato dagli Stati Uniti, Thuram era salito in cattedra nel 5-2 contro la Roma con due assist e il momentaneo 4-1. Da allora il francese non si è più fermato. Alla doppietta che aveva permesso all'Inter di pareggiare dopo lo 0-2 a Como arrivato al 45' è seguita la prima rete nel 3-0 contro il Cagliari.

Per questi motivi, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Thuram Marcus (Inter) è realistico anche nel ritorno di Coppa Italia.

Scommessa 2: Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Thuram Marcus (Inter) a quota 2.18 su William Hill

L'Inter vincerà il ritorno di Coppa contro il Como?

A eccezione dello 0-1 contro il Milan e degli 1-1 contro l'Atalanta e la Fiorentina, l'Inter ha vinto tutte le altre undici gare nelle sue ultime quattordici uscite di Serie A. E dal 5-2 contro la Roma in poi ha inanellato tre successi siglando complessivamente dodici reti. Anche perché prima del 3-0 contro il Cagliari era arrivato anche il 4-3 a Como.

Per dirla tutta, i lariani nelle ultime tre giornate hanno racimolato in tutto un punto. Che hanno raccolto il 6 aprile con lo 0-0 a Udine. Venerdì invece il Como ha subìto con l'1-2 sul campo del Sassuolo la seconda sconfitta consecutiva.

Dunque, prima di Inter - Como vale la pena tenere d'occhio la combo 1 + Over 1.5.