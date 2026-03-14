Il nostro esperto di scommesse prevede un riscatto dell'Inter dopo la deludente sconfitta nel derby di Milano, contro un'Atalanta che sta attraversando un periodo difficile senza vittorie.

Migliori scommesse per Inter - Atalanta

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Quote Inter - Atalanta

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter 3-1 Atalanta

Pronostico marcatore: Inter - Sebastiano Esposito, Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan; Atalanta - Gianluca Scamacca

La striscia di 15 partite senza sconfitte in Serie A dell'Inter si è interrotta bruscamente nel derby. Il Milan si è imposto per 1-0, centrando la prima doppietta stagionale nei derby di campionato dalla stagione 2010/11. Curiosamente, entrambe le recenti sconfitte in campionato dell'Inter sono arrivate contro i rossoneri. Nonostante ciò, la squadra di Cristian Chivu mantiene ancora sette punti di vantaggio mentre la corsa al titolo entra nel vivo.

L'Atalanta arriva al Meazza come la prima di quattro avversarie di alta classifica che l'Inter dovrà affrontare nelle ultime 10 giornate (seguono Roma, Como e Bologna). I padroni di casa saranno lieti di tornare tra le mura amiche, dove sono imbattuti nelle ultime sette uscite di Serie A.

Al contrario, i nerazzurri bergamaschi arrivano a Milano in un momento di scarsa forma. Non sono riusciti a vincere nessuna delle ultime tre partite ufficiali, inclusi i pareggi consecutivi per 2-2 contro Udinese e Lazio. La striscia di nove risultati utili dell'Atalanta in campionato si è interrotta a inizio marzo con la sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo.

L'ultima vittoria della Dea in Serie A risale al 22 febbraio contro i campioni in carica del Napoli. Da allora, sono apparse le prime crepe nella squadra di Raffaele Palladino, che attualmente si trova a quattro punti dalla Juventus per l'ultimo posto utile in Europa.

Sebbene la vittoria sia essenziale per entrambe, l'Inter avrà una motivazione extra per riscattare il derby. Data la forma altalenante degli ospiti nel mese di marzo, ci si aspetta che i padroni di casa sfruttino il superiore talento offensivo per assicurarsi il successo.

Probabili formazioni Inter - Atalanta

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dimarco, Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Esposito, Bonny.

Atalanta:Carnesecchi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi, Sulemana, Samardzic, Scamacca.

Attesi gol mentre l'Inter cerca il riscatto

La verve offensiva dell'Inter ha subito una flessione, con la squadra rimasta a secco di gol per due partite consecutive: prima lo 0-0 contro il Como nell'andata di Coppa Italia, poi lo 0-1 nel derby.

Il vantaggio di 10 punti si è ridotto a sette, quindi l'Inter sarà impaziente di ripartire con una vittoria. La visita dell'Atalanta offre l'occasione ideale, visto che la Dea si presenta dopo due pareggi per 2-2 e la sconfitta contro il Sassuolo.

L'Atalanta non ha segnato in solo due delle ultime 10 partite ufficiali: in trasferta contro il Borussia Dortmund (playoff di Champions League) e nello 0-0 di campionato a Como.

Anche il rendimento esterno degli ospiti preoccupa, con sole tre vittorie nelle ultime 10 trasferte. Sebbene l'Inter abbia subito recenti sconfitte casalinghe nelle coppe, il suo record in Serie A al Meazza rimane formidabile.

Con 34 punti conquistati su 42 disponibili in casa, l'Inter è la miglior squadra interna del campionato. Questo dato dovrebbe bastare a ispirare la rimonta. Avendo vinto quattro partite casalinghe di fila in campionato, i nerazzurri saranno fiduciosi. La doppia chance offre chiaramente valore.

Scommessa 1: Inter o Pareggio & GG – quota 2.10 su Goldbet

Avvio cauto atteso al Giuseppe Meazza

L'Inter ha faticato a sbloccare subito i match, come dimostrato dalle ultime due gare senza reti. Hanno segnato solo una volta nel primo tempo nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Infatti, solo 8 dei 18 gol segnati nelle ultime 10 partite ufficiali sono arrivati prima dell'intervallo.

Nello stesso periodo, sono andati al riposo in svantaggio solo una volta: nell'ultima partita, quando Pervis Estupiñán ha segnato il gol partita per il Milan al 35'.

L'Inter ha evitato la sconfitta in 24 dei 28 primi tempi disputati in questa Serie A, una costanza che l'Atalanta non ha eguagliato. La Dea è andata sotto all'intervallo in otto occasioni, quasi un terzo delle partite totali.

Inoltre, l'Atalanta non è riuscita a chiudere in vantaggio il primo tempo in nessuna delle ultime tre gare ufficiali. Con entrambe le squadre inclini a partenze lente, ci si aspetta una fase di studio iniziale.

Scommessa 2: Pareggio 1° Tempo – quota 2.44 su William Hill

Secondo tempo all'insegna dello spettacolo

Sarebbe ingiusto giudicare l'Inter solo sulla base del passo falso delle ultime due gare, sebbene questo possa influenzare la fiducia iniziale. Nonostante il digiuno recente, la media stagionale è di 2.3 gol a partita.

I pattern realizzativi recenti sono indicativi: quattro degli ultimi cinque gol dell'Inter sono arrivati nella ripresa. Tendono a iniziare con calma per poi aumentare la pressione nel secondo tempo.

L'Atalanta, d'altro canto, è settima in classifica ma quinta per xG (gol attesi), il che suggerisce che la qualità offensiva sottostante sia superiore ai risultati ottenuti. Hanno segnato 11 gol nelle ultime cinque partite e le loro ultime quattro gare ufficiali hanno visto almeno tre gol segnati nel secondo tempo.

Ci aspettiamo che l'Inter spinga sull'acceleratore dopo l'intervallo e, vista la forma degli ospiti, è probabile che anche l'Atalanta trovi la via della rete nella ripresa.