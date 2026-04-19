Pronostici Hellas Verona - Milan: i Rossoneri pronti al riscatto al Bentegodi

L'analisi tecnica suggerisce che il Milan possa infliggere la quinta sconfitta consecutiva in Serie A all'Hellas Verona nel confronto in programma allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi.

Migliori scommesse per Hellas Verona - Milan

GG a quota 2.05 su Lottomatica

Over 2.5 a quota 2.00 su Goldbet

Rafael Leao marcatore in qualsiasi momento a quota 2.50 su Netbet

Quote Hellas Verona vs AC Milan

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Hellas Verona 1-2 Milan

Pronostico marcatore: Hellas Verona - Emmanuel Orban; Milan - Rafael Leão, Christian Pulisic

L'Hellas Verona è reduce dalla quarta sconfitta consecutiva, maturata nell'ultimo turno per 2-1 contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino.

L'allenatore ad interim Paolo Sammarco ha incontrato notevoli difficoltà nel tentativo di allontanare il club dalla zona retrocessione. Dall'esonero di Paolo Zanetti, avvenuto a inizio febbraio, il Verona ha ottenuto un solo successo (un 2-1 a inizio marzo), a cui sono seguiti ben sette knockout.

Anche il Milan attraversa una fase delicata. I rossoneri hanno perso il secondo posto in classifica, attualmente occupato dal Napoli. Nonostante la vittoria nel derby contro l'Inter per 1-0 sembrasse il preludio a una rincorsa scudetto, la squadra ha subito un'involuzione.

Dalla storica vittoria nella stracittadina, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno perso tre delle ultime quattro partite. L'Udinese è stata l'ultima compagine a imporsi, grazie all'autogol di Davide Bartesaghi e alle reti di Jurgen Ekkelenkamp e Arthur Atta.

Allegri cercherà con determinazione di invertire la rotta. Il piazzamento d'onore rimane alla portata e il momento critico del Verona rappresenta l'occasione ideale per il Milan di rialzare la testa dopo due turni senza vittorie.

Probabili formazioni Hellas Verona - Milan

Hellas Verona:Montipò, Nelsson, Edmundsson, Fese, Belghali, Barnede, Gagliardini, Akpro, Oyegoke, Harroui, Bowie.

Milan:Maignan, Pavlovic, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Ricci, Leão, Pulisic, Saelemaekers.

Reti attese al Bentegodi

Il Verona è tornato al gol nell'ultimo turno dopo un digiuno di tre partite. Il pareggio temporaneo siglato da Kieran Bowie nella sconfitta contro il Torino ha dimostrato che i Gialloblù mantengono una certa pericolosità offensiva. Tale marcatura porta la media realizzativa del Verona a quasi un gol a partita in campionato.

Il Milan subisce mediamente 0.69 gol per ogni trasferta, ma ha perso le ultime due gare esterne. La retroguardia rossonera non appare impenetrabile, anche di fronte a un attacco che, con 23 reti, è il secondo meno prolifico della Serie A.

Il Verona ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 14 sfide casalinghe. Dato ancor più allarmante: gli scaligeri hanno subito 18 gol dopo il 75° minuto in questa stagione, record negativo del campionato.

Sebbene solo una delle ultime cinque trasferte del Milan abbia visto entrambe le squadre a segno, questo incontro promette reti da ambo le parti. I rossoneri non segnano da due partite e la necessità di riscatto spingerà la squadra di Allegri a una gestione offensiva più aggressiva.

Scommessa 1: GG a quota 2.05 su Lottomatica

Squadre a caccia di punti e di gol

Entrambe le formazioni hanno faticato a finalizzare recentemente, restando a secco di gol in tre delle ultime cinque uscite stagionali.

Le ultime tre trasferte di campionato del Milan si sono concluse con un esito Under 2.5, così come le ultime tre partite del Verona. Tuttavia, il Verona occupa il secondo posto nella speciale classifica dell'Over 2.5, con 19 partite su 32 che hanno superato la soglia dei due gol totali.

Questo dato rende la sfida del Bentegodi potenzialmente ricca di reti. Entrambe le squadre giocheranno per invertire il trend negativo: il Verona lotta per la sopravvivenza, mentre il Milan vede sfumare l'obiettivo del secondo posto.

Nonostante solo 14 gare del Milan in questa stagione siano terminate Over 2.5, i rossoneri non perdono a Verona dal dicembre 2017, avendo collezionato sei successi consecutivi su questo campo. La motivazione a segnare sarà alta, portando il computo totale dei gol probabilmente oltre la soglia del 2.5.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 2.00 su Goldbet

Leão per trascinare il Milan

Rafael Leão sta faticando a esprimere il suo miglior calcio in questa stagione. L'esterno portoghese ha messo a referto 10 gol e due assist in 26 presenze, ma la sua produzione offensiva ha subito un rallentamento.

L'ultima marcatura di Leão risale alla vittoria per 2-0 contro la Cremonese a marzo. Da allora non ha trovato la via del gol per quattro partite, complice anche un problema all'adduttore. È tornato in campo per soli nove minuti contro il Napoli, senza riuscire a incidere nella successiva sfida contro l'Udinese.

Il Milan rischia di perdere tre partite consecutive di campionato senza segnare per la prima volta dall'aprile 1967. Leão rappresenta il terminale offensivo principale per evitare questo record negativo.

Data l'esplosività e le qualità tecniche del portoghese, è lecito attendersi un suo contributo decisivo per le sorti del Milan in questo posticipo.