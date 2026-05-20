Pronostici Freiburg - Aston Villa: appuntamento con il destino

Il nostro esperto di scommesse si aspetta una finale di Europa League estremamente equilibrata, che vedrà il Friburgo, al suo debutto in una finale europea, sfidare l'Aston Villa, già campione d'Europa nella stagione 1981/82.

Migliori scommesse per Freiburg - Aston Villa

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Quote Freiburg vs Aston Villa

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Freiburg 2-2 Aston Villa (3-2 d.t.s.)

Pronostico marcatore: Freiburg - Igor Matanovic, Vincenzo Grifo, Johan Manzambi; Aston Villa: Ollie Watkins, Johan McGinn

Una pagina memorabile del calcio europeo sta per essere scritta. Due squadre dalle filosofie profondamente diverse si contenderanno la finale di Europa League 2025/26. Il Friburgo va a caccia del suo primo grande titolo internazionale, mentre l'Aston Villa insegue un trofeo europeo che manca da oltre 40 anni. La posta in palio non potrebbe essere più alta.

Il Friburgo ha raggiunto la partita più importante della sua storia eliminando lo SC Braga, finalista nel 2011. Il club tedesco ha ribaltato la sconfitta per 2-1 della gara d'andata con uno splendido match di ritorno, propiziato dalla doppietta di Lukas Kubler contro un Braga rimasto in 10 uomini.

Dopo la semifinale, i Breisgau-Brasilianer hanno disputato le ultime due partite di Bundesliga. Hanno prima subito un KO per 3-2 contro l'Amburgo, squadra di metà classifica, per poi travolgere la terza forza del campionato, l'RB Lipsia, con un netto 4-1 all'Europa-Park Stadion, chiudendo il torneo al settimo posto.

Dall'altra parte, l'Aston Villa ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive, che includeva il passo falso per 1-0 all'andata della semifinale contro il Nottingham Forest. Al ritorno, i Villans hanno dominato il Forest con un perentorio 4-0 al Villa Park, staccando il pass per la seconda finale europea della loro storia.

La squadra di Birmingham ha poi pareggiato per 2-2 contro il Burnley già retrocesso, blindando infine la qualificazione in Champions League grazie al successo per 4-2 contro un Liverpool in netta difficoltà.

Tutti gli sforzi di un'intera stagione convergono ora in questo scontro ravvicinato al Besiktas Park. Ci aspettiamo una sfida tesa e combattuta che potrebbe trascinarsi ai tempi supplementari, se non addirittura ai calci di rigore. Istanbul si appresta a vivere un'altra notte europea da brividi.

Probabili formazioni Freiburg - Aston Villa

Freiburg:Atubolu, Kubler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Beste, Holer, Grifo, Matanovic

Aston Villa:Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, Lindelof, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins

Reti inviolate? Un'ipotesi remota per entrambe le difese

Nonostante la stagione sia ormai agli sgoccioli, il Friburgo non ha minimamente abbassato i ritmi. I Breisgau-Brasilianer hanno infatti trovato la via del gol per cinque partite consecutive, e in otto delle ultime 10 sfide disputate in tutte le competizioni.

Uno dei motivi principali per cui gli uomini di Julian Schuster stanno eccellendo è l'indiscussa qualità del reparto offensivo. Il tecnico tedesco mescola sapientemente giovinezza ed esperienza, schierando profili come Vincenzo Grifo e Johan Manzambi agli antipodi della carriera. Segnare, per questa squadra, non è mai un problema.

Guardando alle ultime cinque partite ufficiali del Villa, in ben tre occasioni si è verificato l'esito Goal. Tuttavia, nessuna delle ultime tre sfide di Europa League ha seguito questo trend: l'ultimo "GG" europeo dei Villans risale infatti al successo per 3-1 nella gara d'andata dei quarti di finale contro il Bologna.

Con un trofeo storico in palio, lo spettacolo non mancherà da ambo i lati. Difficilmente Emiliano Martinez o Noah Atubolu riusciranno a mantenere la porta inviolata in questa tesissima finale in terra turca.

Scommessa 1: GG a quota 2.00 su Lottomatica

Si preannuncia un match ricco di gol a Istanbul

Il Friburgo ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime tre partite ufficiali, e tutti e tre i match si sono conclusi con un totale di Over 3.5 gol. In Europa League, i tedeschi hanno realizzato tre o più reti in quattro delle sei partite della fase a eliminazione diretta disputate in questa stagione.

In Bundesliga, 13 delle loro 34 partite complessive hanno superato la soglia dei 3.5 gol, incluse tre delle ultime quattro. I loro match di campionato nel 2025/26 hanno registrato una media di 3.2 gol a partita, a testimonianza della natura spiccatamente offensiva delle loro sfide.

Lo stesso copione si applica all'Aston Villa. I Villans hanno segnato almeno due gol in ognuna delle ultime tre uscite ufficiali, tutte terminate con un Over 3.5 complessivo. Inoltre, hanno gonfiato la rete tre volte in tre delle ultime quattro partite di Europa League.

Nelle ultime settimane i gol sono arrivati a grappoli per entrambe le squadre e non c'è motivo per cui questo trend debba interrompersi proprio ora. Si tratta di una finale europea cruciale per due club fortemente motivati a mettere in bacheca un grande trofeo.

Scommessa 2: Over 3.5 a quota 3.40 su Goldbet

Il talismano italiano è pronto a colpire ancora

Vincenzo Grifo è l'uomo copertina del Friburgo. Il trentatreenne è il miglior marcatore di sempre del club, nonché l'italiano con più gol all'attivo nella storia della Bundesliga. La finale di Europa League rappresenta l'occasione perfetta per rendere il suo legame con il club ancora più leggendario.

Grifo ha messo la propria firma con un gol o un assist in ciascuna delle ultime cinque partite della fase a eliminazione diretta in Europa. L'unica eccezione è rappresentata dalla sconfitta per 1-0 subita dal Friburgo contro il Genk nella gara d'andata degli ottavi di finale.

Il suo bottino di cinque reti in 14 partite di Europa League in questa campagna lo colloca al terzo posto nella classifica marcatori, a due sole lunghezze dai leader Igor Jesus e Petar Stanic. In totale, Grifo ha collezionato ben 14 gol e 10 assist in 52 presenze stagionali.

Nella partita più importante della storia del Friburgo, sarebbe una sorpresa non vedere Grifo protagonista sul tabellino dei marcatori. Con il giusto supporto dei compagni, l'italiano ha tutte le carte in regola per essere l'uomo decisivo contro l'Aston Villa.