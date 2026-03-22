Pronostici Fiorentina - Inter: i nerazzurri pronti a superare i Viola

Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Inter metterà fine alla striscia senza vittorie contro la Fiorentina. I padroni di casa, d'altro canto, sono imbattuti nelle ultime tre gare interne di campionato.

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Quote Fiorentina - Inter

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Fiorentina 1-2 Inter

Pronostico marcatore: Fiorentina - Albert Gudmundsson; Inter - Francesco Esposito, Marcus Thuram

La Fiorentina, che all'inizio della stagione era sprofondata nelle zone calde della classifica, non è ancora del tutto fuori pericolo. Solo quattro punti separano i Viola dal 18° posto occupato dalla Cremonese, nonostante il netto successo per 4-1 nell'ultimo turno di Serie A.

Sulla scia di questo risultato, la squadra toscana ha anche strappato il pass per i quarti di finale di Conference League, superando il Rakow Czestochowa con un complessivo 4-2 nel doppio confronto degli ottavi.

L'Inter, invece, attraversa il momento più complicato dalla fase iniziale del torneo. Dopo la vittoria per 2-0 sul Genoa a fine febbraio, i nerazzurri sono rimasti a secco di successi per tutto il mese di marzo. Questo ruolino di marcia include la sconfitta nel Derby della Madonnina contro il Milan e il pareggio per 1-1 contro l'Atalanta.

Cristian Chivu seguirà la sfida dalle tribune a causa della squalifica rimediata contro la Dea. I suoi ragazzi hanno un disperato bisogno di punti per blindare il vantaggio di otto lunghezze sui cugini rossoneri, attualmente secondi.

Sebbene il rendimento della Fiorentina sia cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi e lo Stadio Artemio Franchi prometta una battaglia equilibrata, la qualità tecnica dell'Inter dovrebbe prevalere, permettendo ai nerazzurri di interrompere il digiuno di vittorie.

Probabili formazioni Fiorentina - Inter

Fiorentina: de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora, Brescianini; Gudmundsson, Piccoli, Parisi.

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito.

Filosofia offensiva in campo

La Fiorentina ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime tre uscite ufficiali. I Viola hanno realizzato otto reti subendone tre, senza però mai riuscire a mantenere la porta inviolata. Dopo un periodo di appannamento durato due partite, gli uomini di Paolo Vanoli sembrano aver ritrovato la giusta brillantezza offensiva.

Il trio composto da Albert Gudmundsson, Roberto Piccoli e Fabiano Parisi ha dato nuova linfa all'attacco toscano. I tre sono stati coinvolti in tutti e quattro i gol segnati contro la Cremonese, permettendo alla Viola di respirare in ottica salvezza. Per impensierire la capolista servirà una prestazione di pari intensità.

Anche l'Inter ha dovuto fare i conti con polveri bagnate ultimamente. Gli uomini di Chivu sono tornati al gol dopo tre gare di digiuno proprio contro l'Atalanta, grazie alla firma di Francesco Esposito. Con i punti persi nelle ultime giornate, la posta in palio a Firenze è altissima.

Qualsiasi ulteriore passo falso rischierebbe di minare il morale in vista del rush finale. Con solo otto giornate al termine, preservare il distacco di otto punti dal Milan è fondamentale. I nerazzurri non scenderanno in campo per gestire il ritmo, ma per cercare il gol. Entrambe le squadre hanno forti motivazioni per giocare all'attacco.

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Il talento dell'astro nascente

Francesco Esposito sta vivendo la stagione della consacrazione in maglia nerazzurra. Il ventenne si è rivelato fondamentale, sostituendo egregiamente l'infortunato Lautaro Martinez. L'Inter ha bisogno del suo miglior smalto, specialmente in un periodo in cui Marcus Thuram appare meno lucido sotto porta.

Il giovane attaccante ha interrotto il suo digiuno di tre partite con una rete nel primo tempo contro l'Atalanta. Ricevuto l'assist di Nicolò Barella, ha trafitto Marco Carnesecchi con una conclusione potente sul primo palo. Nonostante il vantaggio, l'Inter non è riuscita a portare a casa i tre punti.

I numeri di Esposito sono impressionanti: otto gol e sei assist in 39 presenze stagionali. Di questi, cinque gol e quattro assist sono arrivati in Serie A.

Il duello tra Esposito e la coppia centrale viola formata da Luca Ranieri e Marin Pongracic sarà uno dei temi tattici del match. Dopo la rete all'Atalanta, puntare sulla sua firma nel tabellino dei marcatori rappresenta un'opzione di valore.

Scommessa 2: Francesco Esposito marcatore in qualsiasi momento a quota 2.31 su William Hill

Dramma sportivo nei minuti finali

La Fiorentina ha mostrato spesso un approccio morbido alle partite in questa stagione. In cinque delle ultime sei gare ufficiali, i Viola non sono riusciti a segnare nel primo tempo. L'unica eccezione è stata la sfida contro la Cremonese. È interessante notare come sei degli ultimi otto gol totali siano arrivati nella ripresa.

L'Inter ha mostrato qualche crepa difensiva, pur avendo sbloccato la gara contro l'Atalanta nella prima frazione. Gli ospiti possiedono però gli strumenti per mandare in crisi la retroguardia di casa nei secondi 45 minuti, data l'importanza capitale dei punti in palio.

Due degli ultimi tre scontri diretti si sono conclusi con un netto 3-0 per una delle due squadre, e in entrambi i casi tutti i sei gol complessivi sono stati realizzati dopo l'intervallo. Il pattern è evidente: le due formazioni tendono a studiarsi e neutralizzarsi nella fase iniziale, per poi alzare i ritmi e rischiare il tutto per tutto nella ripresa.

Ci aspettiamo una gara combattuta al Franchi, con i gol decisivi che arriveranno probabilmente nel secondo tempo.