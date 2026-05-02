Pronostici Como - Napoli: lariani a caccia di conferme

I nostri esperti prevedono un risultato utile per il Como contro il Napoli in una partita con almeno tre reti e senza clean sheet.

Migliori pronostici di Como - Napoli

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Al Sinigaglia, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per il Como contro il Napoli in una sfida con almeno tre marcature – di cui almeno una dei lariani e al massimo due partenopee.

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Per i principali bookmaker il Como parte favorito nel big match contro il Napoli, ma i nostri esperti hanno studiato altre opzioni.

Come arrivano i lariani e i partenopei al match

Il Como ritrova il Napoli a quasi tre mesi dal quarto di Coppa Italia che l'aveva visto espugnare il Maradona dal dischetto. I tempi regolamentari invece si erano chiusi sull'1-1.

Il terzo confronto stagionale contro i partenopei arriva per i lariani a sei giorni dal 2-0 a Genova. Un successo, quello contro il "Grifone", che ha visto il Como trovare i tre punti per la prima volta da fine marzo. Al 5-0 contro il Pisa erano, infatti, seguiti in Serie A lo 0-0 a Udine, il 3-4 contro l'Inter e l'1-2 sul campo del Sassuolo.

Dal canto suo, il Napoli giunge al Sinigaglia a otto giorni dal 4-0 contro la Cremonese che ha chiuso la striscia con l'1-1 a Parma e lo 0-2 contro la Lazio. Archiviato l'1-2 in casa dell'Atalanta di fine febbraio, i partenopei avevano inanellato i tre 2-1 a Verona, contro il Torino e contro il Lecce. Poi, avevano trovato gli 1-0 a Cagliari e soprattutto contro il Milan.

Probabili formazioni di Como - Napoli

Como: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Diao, Caqueret, Baturina, Douvikas

Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Diao, Caqueret, Baturina, Douvikas Napoli: Milinkovic-Savic, Olivera, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, De Bruyne, Alisson, Hojlund

Segneranno sia il Como che il Napoli?

Il 21 aprile nel 2-3 nel ritorno di Coppa in casa dell'Inter per la quarta volta in sei gare ufficiali del Como si erano visti gol di entrambe le squadre. In tutto ciò, il 5-0 contro il Pisa e lo 0-0 a Udine erano stati preceduti dai 2-1 a Cagliari e contro la Roma. Poi, i lariani avevano subìto il 3-4 contro l'Inter in Serie A e l'1-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Inoltre, il Napoli nella sua finora ultima trasferta aveva registrato l'1-1 a Parma. Era seguito lo 0-2 contro la Lazio che aveva visto i partenopei rimanere a secco per la prima volta dallo 0-3 contro la Juventus di fine gennaio. Ma nella finora ultima uscita sono tornati alla vittoria con il 4-0 contro la Cremonese.

Tutto sommato, il segno Goal è plausibile in vista della gara fra il Como e il Napoli.

Scommessa 1: Goal a quota 1.80 su Goldbet

Vedremo più di un gol dei lariani e al massimo due dei partenopei?

A eccezione dello 0-0 a Udine e dell'1-2 in casa del Sassuolo, il Como ha segnato almeno due volte in cinque delle ultime sette gare ufficiali. Il pari in Friuli era stato preceduto, per esempio, dai 2-1 a Cagliari e contro la Roma. Mentre la sconfitta a Reggio Emilia era arrivata fra quelle contro l'Inter al Sinigaglia in Serie A (3-4) e a San Siro in Coppa (1-2).

Inoltre, il Napoli contro la Cremonese è tornato a superare quota due gol dopo dieci gare in Serie A. In tutto ciò, la sfida contro le "Tigri" era stata preceduta da quattro gare, nelle quali i partenopei avevano siglato complessivamente tre reti. Questo perché agli 1-0 a Cagliari e contro il Milan erano seguiti l'1-1 a Parma e lo 0-2 contro la Lazio.

Per questi motivi, la combo Over 1.5 casa + Under 2.5 ospite è realistica nella sfida al Sinigaglia.

Scommessa 2: Over 1.5 casa + Under 2.5 ospite a quota 2.40 su William Hill

Il Como troverà un altro risultato utile contro il Napoli?

Con il 4-0 contro la Cremonese che ha aperto il 34° turno, il Napoli ha raccolto il sesto successo in otto giornate di Serie A. Ma è altrettanto vero che al di là dell'1-0 contro il Milan i partenopei in questa fase hanno sconfitto esclusivamente squadre dal tredicesimo posto in giù. E che hanno lasciato punti per strada nell'1-1 a Parma e nello 0-2 contro la Lazio.

Il Como invece fra lo 0-0 a Udine e il 2-0 a Genova aveva incassato tre sconfitte. Al 3-4 e al 2-3 contro l'Inter si era infatti aggiunto l'1-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma è chiaro che la battistrada è di tutt'altro calibro rispetto alla maggior parte degli avversari del Napoli negli ultimi mesi.

Dunque, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance 1X + Over 2.5.