Gli esperti di betting prevedono che il fattore campo possa giocare un ruolo a favore del Chelsea. Tuttavia, il PSG appare ampiamente favorito per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

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Quote Chelsea - PSG

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 2-2 PSG

Pronostico marcatore: Chelsea - Enzo Fernandez, Joao Pedro; PSG - Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia

Il Chelsea è reduce da una pesantissima sconfitta al Parco dei Principi. Il Paris Saint-Germain ha riscattato la finale del Mondiale per Club vincendo l'andata per 5-2. Le speranze di Liam Rosenior di guidare i Blues ai quarti di finale per la prima volta dalla stagione 2022/23 sono ora appese a un filo.

Il momento difficile è proseguito nel fine settimana. Il Newcastle United ha inflitto al Chelsea la seconda sconfitta consecutiva: la rete di Anthony Gordon ha frenato le ambizioni "top-four" dei londinesi. Il Chelsea ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime sei gare ufficiali.

Nel frattempo, il PSG viaggia spedito verso il turno successivo. I parigini hanno subito una sconfitta per 3-1 in campionato contro il Monaco, pochi giorni dopo aver eliminato proprio i monegaschi dai playoff di UCL. Nonostante ciò, il PSG resta il grande favorito.

La preparazione è stata favorita anche da una deroga concessa dalla LFP: l'incontro di Ligue 1 contro il Nantes è stato posticipato, permettendo ai parigini una settimana intera di riposo prima di questa sfida. Questo fattore potrebbe rivelarsi decisivo.

I precedenti storici rafforzano la posizione degli ospiti: il PSG ha eliminato squadre inglesi in quattro turni a eliminazione diretta consecutivi in Champions League. Sostenuto dal pubblico di Stamford Bridge, il Chelsea potrebbe partire forte, ma l'esperienza e il vantaggio del PSG suggeriscono che i campioni di Francia torneranno sotto la Torre Eiffel con la qualificazione in tasca.

Probabili formazioni Chelsea - PSG

Chelsea: Jorgensen, Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto, Caicedo, James, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Barcola

La Doppia Chance premia i parigini

Il PSG è stato travolgente all'andata, vincendo entrambi i tempi di gioco contro il Chelsea. Gli uomini di Luis Enrique hanno risposto con autorità alla pressione del match casalingo, riscattando prontamente la delusione interna contro il Monaco.

Il rendimento in campionato è stato talvolta altalenante e i campioni d'Europa in carica non hanno dominato la fase a gironi di UCL come in passato. Finora hanno vinto sei delle 11 partite disputate nella competizione, con tre pareggi e due sconfitte.

Il Chelsea non è riuscito a segnare per la prima volta in nove partite nell'ultimo turno contro il Newcastle. Tuttavia, con in palio un quarto di finale, i Blues dovrebbero trovare la via del gol a Stamford Bridge, probabilmente più di una volta.

Il PSG, di contro, va a segno da 13 partite consecutive. Inoltre, nessuno degli ultimi 10 scontri diretti tra Chelsea e PSG è terminato a reti inviolate (NG).

Gli ospiti inseguono anche un record storico: diventare la prima squadra dopo il Real Madrid (2017/18) a difendere con successo il titolo di Champions League. Allo stato attuale, i parigini sembrano in grado di evitare la sconfitta in una sfida aperta e ricca di reti.

Scommessa 1: X2 + GG a quota 1.80 su bet365

Pioggia di gol a Stamford Bridge

Il Chelsea si trova di fronte a un'impresa titanica. L'obiettivo è diventare la seconda squadra nella storia della UCL a ribaltare uno svantaggio di tre gol contro i campioni in carica.

Le statistiche offrono qualche speranza: sei delle ultime sette partite di UCL del Chelsea hanno fatto registrare l'esito Over 2.5.

A parte lo 0-1 recente, il Chelsea aveva segnato almeno due gol in tutte le tre partite precedenti. In ambito europeo, i Blues hanno realizzato due o più reti nelle ultime sette sfide contro avversari francesi. Inoltre, nove delle ultime 15 gare ufficiali hanno prodotto un esito Over 3.5.

L'andata al Parco dei Principi è stata puro spettacolo. Il reparto offensivo del PSG si è dimostrato inarrestabile. È improbabile che gli uomini di Luis Enrique scelgano di arroccarsi in difesa: l'attacco resta la loro arma migliore.

Il riposo supplementare gioca a loro favore, avendo avuto una settimana piena per prepararsi a differenza del Chelsea. I parigini hanno già segnato 31 gol in questa edizione (record del torneo). Con queste premesse, ci si aspetta un altro festival del gol.

Scommessa 2: Over 3.5 totale gol a quota 2.00 su William Hill

Il pedigree europeo di "Kvara"

La scelta di Luis Enrique di inserire Khvicha Kvaratskhelia poco dopo il pareggio di Enzo Fernández ha cambiato il volto alla gara d'andata.

Il fuoriclasse georgiano ha immediatamente spostato gli equilibri, fornendo l'assist per il gol di Vitinha e siglando poi una doppietta per il 5-2 finale. La sua prestazione da "Man of the Match" in soli 30 minuti ha ribadito la sua capacità di decidere i grandi match.

In questa stagione, Kvaratskhelia si sta dimostrando più efficace nelle 10 presenze in Champions League rispetto alla Ligue 1. Ha già superato il suo rendimento nel campionato francese, mettendo a referto sei gol e quattro assist nella massima competizione europea.

Enrique potrebbe schierarlo titolare questa volta. Permettere al talento georgiano di entrare subito nel vivo del gioco potrebbe portare il PSG in vantaggio già prima dell'intervallo.