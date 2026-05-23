Pronostici Bologna - Inter: un pareggio per chiudere la stagione

L'esperto di scommesse prevede un pareggio nell'ultima giornata di Serie A tra l'Inter, vincitrice dello Scudetto, e il Bologna, attualmente all'ottavo posto in classifica.

Migliori scommesse per Bologna - Inter

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Riccardo Orsolini marcatore in qualsiasi momento, alla quota di 3.50 su Netbet

Quote Bologna vs Inter

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bologna 2-2 Inter

Pronostico marcatore: Bologna - Riccardo Orsolini, Santiago Castro; Inter - Lautaro Martínez, Federico Dimarco

Il Bologna è reduce da una vittoria di misura per 1-0 contro l'Atalanta a Bergamo nell'ultimo turno. Tuttavia, la Dea ha mantenuto l'ultimo posto utile per l'Europa grazie agli scontri diretti favorevoli e alla differenza reti.

Avendo mancato la qualificazione europea, ai rossoblù non resta che giocare per l'orgoglio. La squadra è stata eliminata dall'Europa League in questa stagione per mano dell'Aston Villa, che ha poi trionfato nella competizione. Gli uomini di Vincenzo Italiano non possono posizionarsi né più in alto né più in basso dell'ottavo posto.

Nel frattempo, l'Inter si presenta da dominatrice assoluta, avendo conquistato il 21° Scudetto nei suoi 118 anni di storia. I nerazzurri arrivano all'ultimo turno dopo il pareggio per 1-1 contro l'Hellas Verona, formazione già retrocessa.

Il gol del pareggio nei minuti di recupero firmato da Kieron Bowie ha negato all'Inter la quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. La striscia di imbattibilità della squadra prosegue comunque da 11 partite ufficiali consecutive, di cui nove in campionato. Un successo in questo match permetterebbe di chiudere a quota 89 punti, l'11° miglior punteggio di sempre nella storia della competizione.

Il Renato Dall’Ara si prepara a una sfida che ha il sapore di una formalità. Senza obiettivi tangibili per nessuna delle due squadre, a Bologna ci si aspetta un incontro spettacolare e ricco di occasioni.

Probabili formazioni Bologna - Inter

Bologna:Pessina, Helland, Lucumí, Mario, Miranda, Freuler, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Castro, Orsolini

Inter:Sommer: Akanji, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram

Gol da ambo le parti e valore sulla doppia chance a favore dell'Inter

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League subita per mano della sorpresa norvegese Bodo/Glimt, l'Inter ha letteralmente dominato in Italia. I vincitori di Serie A e Coppa Italia non hanno più nulla da dimostrare in questa stagione.

Il rientro di Lautaro Martínez ha ulteriormente potenziato il reparto offensivo nerazzurro. Il potenziale d'attacco dei campioni d'Italia potrebbe rivelarsi decisivo anche in questa occasione, sebbene il Bologna si dimostri un avversario temibile tra le mura amiche.

I rossoblù avevano battuto l'Inter per 1-0 in questo stadio nella scorsa stagione. La squadra arriva a questo appuntamento dopo lo 0-0 contro un Cagliari in netta difficoltà. L'ultimo successo casalingo risale a metà aprile contro il Lecce. Solo quattro delle ultime 16 partite interne di campionato del Bologna hanno visto entrambe le squadre andare a segno, con un bottino di sole due vittorie nelle ultime 13 sfide casalinghe di Serie A.

Nel corso delle ultime stagioni, il Bologna si è stabilizzato come una solida realtà della parte sinistra della classifica. Spinti dal proprio pubblico, i padroni di casa dovrebbero trovare la via del gol, anche se l'Inter resta favorita per chiudere il campionato con un risultato positivo.

Scommessa 1: Inter o Pareggio & GG, alla quota di 1.90 su Lottomatica

Fuochi d'artificio per il finale di stagione al Dall’Ara

L'Inter ha mostrato una fase offensiva esplosiva quest'anno, realizzando ben 86 gol in 37 partite. Questo bottino è quasi il doppio rispetto alle 46 reti del Bologna, e supera di 25 lunghezze la seconda migliore squadra del campionato, il Como.

Gli ultimi sei confronti diretti vedono il predominio nerazzurro, con tre vittorie e due pareggi. In questo parziale, la squadra milanese ha mantenuto una media di poco superiore ai due gol a partita, compreso il successo per 3-1 nel match d'andata disputato a inizio gennaio.

Inoltre, l'Inter ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime tre trasferte di campionato. Il Bologna potrebbe non avere lo stesso peso offensivo, ma dispone comunque di ottime qualità individuali e collettive.

Poco più di una settimana fa, la formazione emiliana ha realizzato tre reti al Maradona contro il Napoli, squadra vicecampione di Serie A, dimostrando di poter andare a segno con facilità anche contro i top club. Con l'assenza di pressioni legate alla classifica, entrambe le squadre dovrebbero trovare la via del gol in quello che promette di essere un finale di stagione spettacolare.

Scommessa 2: Più di 3.5 gol totali (Over 3.5), alla quota di 2.37 su Goldbet

Orsolini pronto a dare continuità al suo ottimo momento di forma

Dopo un digiuno sotto porta durato quattro partite, Riccardo Orsolini è tornato ai suoi massimi livelli nelle ultime due uscite. L'esterno ha trasformato un calcio di rigore nel primo tempo della sfida vinta 3-1 contro il Napoli, per poi decidere da solo il match contro l'Atalanta siglando l'unica rete dell'incontro.

Il giocatore vanta ora tre marcature nelle ultime sei apparizioni in Serie A con la maglia rossoblù. Questo dato porta il suo bilancio stagionale a 14 gol in 51 partite complessive, rendendola la sua seconda migliore stagione dal punto di vista realizzativo, dopo le 17 reti in 40 presenze della scorsa annata.

Nella sfida d'andata di gennaio aveva disputato soltanto 23 minuti senza incidere nella sconfitta per 3-1. Tuttavia, Orsolini era stato l'uomo decisivo proprio al Dall'Ara nella scorsa stagione, decidendo la partita al 94° minuto con una splendida coordinazione in semirovesciata che valse una storica vittoria contro i nerazzurri.

La presenza di Orsolini dal primo minuto contro l'Inter questo sabato è data per certa. All'età di 29 anni, il calciatore sta raggiungendo la piena maturità calcistica nel momento perfetto per il Bologna. Ci sono ottime probabilità di vederlo esultare ancora una volta davanti ai propri tifosi.