Nelle ultime dieci semifinali europee in cui il Bayern ha perso la gara d'andata, i bavaresi sono stati eliminati in ben nove occasioni. Sarà possibile invertire la tendenza?

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Pronostico risultato esatto: Bayern 3-2 PSG (Bayern vince ai rigori)

Pronostico marcatore: Bayern - Kane (x2), Olise; PSG - Dembelé, Doué

Si apre il secondo atto della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG. I parigini si presentano all'Allianz Arena con un vantaggio minimo di una rete dopo la sfida d'andata.

Il primo incontro è stato uno dei più spettacolari nella storia della competizione. Il match, terminato con nove reti totali, è diventato la semifinale di Champions League con il punteggio più alto di sempre. Il Bayern Monaco sembrava spacciato al Parc des Princes sul punteggio di 5-2, prima di riuscire a ridurre lo svantaggio e rimettersi in carreggiata per il ritorno.

Gli uomini di Vincent Kompany dovranno approcciare la gara con intensità per riprendere il controllo del doppio confronto. Un dato statistico incoraggiante risiede nel fatto che il Bayern ha segnato il primo gol in sei degli ultimi sette scontri diretti con il PSG. Lo spettacolo non dovrebbe mancare: i bavaresi hanno segnato 20 reti nelle ultime sei partite casalinghe di UCL.

I campioni in carica del PSG hanno una concreta possibilità di difendere il titolo. La squadra di Luis Enrique è stata letale sotto porta per gran parte della gara d'andata. I parigini sono altrettanto prolifici in trasferta, con 18 gol realizzati nelle ultime sette trasferte europee, mantenendo una media superiore a 2.5 reti a partita.

Nel weekend di campionato, il PSG ha mostrato un calo di concentrazione pareggiando 2-2 in casa contro il Lorient, segno che la testa è già rivolta a martedì sera. La preoccupazione principale per Enrique riguarda l'assenza di Achraf Hakimi; il terzino marocchino salterà la trasferta di Monaco a causa di un infortunio ai flessori della coscia.

Probabili formazioni Bayern Monaco - PSG

Bayern Monaco:Neuer; Davies, Laimer, Tah, Upamecano; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Olise, Musiala; Kane.

PSG:Safonov; Mayulu, Mendes, Marquinhos, Pacho; Neves, Zaire-Emery, Vitinha; Doué, Kvaratskhelia, Dembelé.

Il Bayern punta a sfruttare l'assenza di Hakimi

Nonostante lo svantaggio accumulato, i dati suggeriscono che il Bayern Monaco sia ancora pienamente in corsa. La squadra di Kompany ha vinto tutte e sei le partite casalinghe disputate finora in questa edizione di Champions League.

Sebbene il rendimento esterno del PSG sia stato impressionante (vittorie su campi difficili come quelli di Chelsea e Liverpool), l'assenza di Hakimi pesa come un macigno. Il marocchino è attualmente uno dei terzini più dinamici del calcio mondiale e la sua mancanza influirà sugli equilibri tattici.

Al Bayern basta una vittoria con un gol di scarto per trascinare la sfida ai supplementari. In quel contesto, il fattore campo potrebbe risultare decisivo, specialmente in caso di epilogo ai calci di rigore.

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Il valore di Olise sotto porta

L'attaccante del Bayern, Michael Olise, sta attraversando un momento di forma eccellente. Ha segnato 5 gol in 12 presenze nella Champions League 2025/26, con una frequenza realizzativa del 41.67%. Inoltre, ha partecipato attivamente a tre reti nelle ultime tre apparizioni europee.

La quota per un gol di Olise martedì notte è valutata con una probabilità implicita del 43.48%. Considerando lo stato di forma recente, è ragionevole attendersi una prestazione superiore alla sua media stagionale.

Nel turno di Bundesliga, il francese è apparso molto lucido, mettendo a referto un gol e un assist nel 3-3 contro l'Heidenheim.

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Fuochi d'artificio nel secondo tempo

Nonostante i nove gol dell'andata, è difficile che il PSG approcci la gara dell'Allianz Arena con un atteggiamento troppo spregiudicato. Senza Hakimi e con un gol da difendere, Luis Enrique adotterà probabilmente una strategia più cauta.

In questa Champions, il PSG segna mediamente il primo gol al 51° minuto e ne subisce uno al 45°. Anche il Bayern ha segnato solo il 50% dei suoi gol casalinghi nel primo tempo.

Vista la posta in palio, ci si aspetta una prima frazione di studio e più bloccata. Qualora il Bayern dovesse aumentare la pressione nella ripresa, gli spazi potrebbero aprirsi drasticamente. La giocata sul secondo tempo come frazione con più gol (probabilità del 52.63%) rappresenta probabilmente il miglior valore tecnico tra questi pronostici.