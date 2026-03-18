Pronostici Bayern Monaco - Atalanta: la supremazia dei Roten

L'analisi tecnica prevede che il Bayern Monaco possa acuire il momento difficile dell'Atalanta, nonostante l'assenza forzata dei portieri titolari tra le fila dei bavaresi.

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Quote Bayern Monaco vs Atalanta

Bayern Monaco vs Atalanta Lottomatica Goldbet Netbet Bayern Monaco 1.35 1.35 1.20 Pareggio 5.80 5.80 5.50 Atalanta 7.00 7.00 9.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayern Monaco 3-2 Atalanta

Pronostico marcatore: Bayern Monaco - Luis Diaz, Harry Kane, Serge Gnabry; Atalanta -Nikola Krstovic, Gianluca Scamacca

Il Bayern Monaco torna all'Allianz Arena forte del monumentale 6-1 ottenuto contro l'Atalanta nella gara d'andata. Per passare il turno, la Dea dovrebbe diventare la prima squadra nella storia della fase a eliminazione diretta delle competizioni europee a rimontare uno svantaggio di cinque gol.

La formazione di Vincent Kompany è stata fenomenale a Bergamo, segnando tre reti per tempo e demolendo i nerazzurri a domicilio. Questa sconfitta ha rappresentato l'ottavo KO dell'Atalanta nelle ultime nove partite della fase a eliminazione diretta di Champions League, rendendo la trasferta di Monaco un compito estremamente arduo.

Il Bayern è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Bayer Leverkusen, match terminato in nove uomini a causa di due espulsioni. Il pareggio nel finale di Luis Diaz, arrivato poco prima del suo cartellino rosso, ha esteso a 10 la striscia di imbattibilità dei campioni di Germania nelle competizioni ufficiali.

L'Atalanta non vince da cinque partite ufficiali. Nell'ultimo turno di Serie A, i bergamaschi hanno ottenuto un 1-1 contro l'Inter capolista allo Stadio Giuseppe Meazza: la rete di Nikola Krstovic all'82° minuto ha risposto al vantaggio iniziale di Francesco Esposito.

Gli ospiti arrivano a Monaco con poche speranze di ribaltare il punteggio, sebbene la crisi dei portieri in casa Bayern sia un fattore da monitorare. Con tutti e quattro i portieri della prima squadra infortunati, il sedicenne Leonard Prescott rimane l'unica opzione disponibile tra i pali.

Considerando il momento di forma dell'Atalanta e la capacità dei padroni di casa di gestire i risultati, i bavaresi partono come favoriti assoluti. Ad attendere il club tedesco ai quarti di finale ci sarà una tra Real Madrid e Manchester City.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Atalanta

Bayern Monaco:Prescott, Stanisic, Tah, Min-jae, Stanisic, Goretzka, Pavlovic, Diaz, Gnabry, Karl, Jackson.

Atalanta:Carnesecchi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bernasconi, Ederson, de Roon, Zappacosta, Zalewski, Samardzic, Scamacca.

Il momento di forma di Diaz trascina l'attacco bavarese

Luis Diaz ha vissuto giorni intensi, con quattro partecipazioni dirette al gol in tre partite che ne sottolineano il valore assoluto. Ha segnato e fornito un assist nel 4-1 contro il Borussia Monchengladbach, prima di servire a Nicolas Jackson il pallone per la quarta rete del Bayern contro l'Atalanta.

Più recentemente, ha siglato il pareggio contro il Leverkusen con una conclusione fredda, prima di ricevere un cartellino rosso per simulazione. La sua rete ha permesso al Bayern di estendere a 38 la serie di partite consecutive a segno in Bundesliga, la striscia più lunga dal biennio 2022-24. Kompany può certamente contare sull'apporto di Diaz per questo match.

Il colombiano è stato eccezionale in questa stagione, totalizzando 21 gol e 17 assist in 37 partite ufficiali, con tre gol e due assist messi a referto in sette presenze di Champions League.

I suoi numeri sono impressionanti: le 25 partecipazioni al gol nelle sue prime 24 partite di Bundesliga rappresentano uno dei migliori debutti di sempre nel massimo campionato tedesco.

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Bayern verso la qualificazione nonostante i dubbi difensivi

Attualmente, non esiste probabilmente squadra in Europa in una forma migliore rispetto ai bavaresi. Con Harry Kane a guidare l'attacco, Kompany ha trasformato il Bayern in una macchina da gol. Il set tennistico dell'andata non è nemmeno il risultato più ampio della stagione: a gennaio è arrivato un 8-1 contro il Wolfsburg e un 10-0 contro l'Auckland City nel Mondiale per Club.

Nelle ultime 10 uscite ufficiali, il Bayern ha segnato 31 gol, con una media di tre reti a partita. All'Allianz Arena i bavaresi hanno vinto quattro partite consecutive segnando 14 gol, e in tre di questi successi sono state realizzate almeno tre reti.

Tuttavia, persistono alcune vulnerabilità difensive, poiché il Bayern non mantiene la porta inviolata da cinque incontri. Il vantaggio lampo del Leverkusen ha dimostrato che la squadra può concedere spazi in avvio. Inoltre, la presenza del sedicenne Prescott all'esordio assoluto tra i professionisti rappresenta un'incognita.

Gli uomini di Raffaele Palladino hanno mostrato carattere nel pareggio per 1-1 contro l'Inter dello scorso weekend. Il pareggio tardivo di Krstovic contro la capolista potrebbe ispirare una prestazione d'orgoglio a Monaco.

Tuttavia, la profondità della rosa del Bayern e la potenza di fuoco offensiva dovrebbero essere sufficienti per garantire il passaggio del turno.

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L'esordio di Prescott aggiunge incertezza

Il Leverkusen è passato in vantaggio contro il Bayern nei primi 10 minuti, mettendo a nudo le lacune difensive iniziali dei bavaresi. Ciononostante, i padroni di casa sono soliti essere prolifici sin dal fischio d'inizio.

Il Bayern ha segnato il terzo maggior numero di gol in Champions League in questa stagione. Unendo questo dato alla straordinaria forma interna, il compito dell'Atalanta appare titanico.

La Dea non è riuscita a segnare alcun gol nel primo tempo nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni; l'ultima volta che accadde fu nel 4-1 contro il Borussia Dortmund nei playoff.

L'ultima visita dei bergamaschi in Germania si è conclusa con una delusione, con la vittoria per 2-0 dei gialloneri al Signal Iduna Park, poi ribaltata a Bergamo.

Il Bayern rappresenta un ostacolo di tutt'altro livello, ma il debutto di Prescott offre agli ospiti una piccola speranza: testare un portiere adolescente alla sua prima apparizione senior potrebbe portare a una partita aperta. Si prevedono gol sin dai primi minuti all'Allianz Arena mercoledì sera.

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