L'analisi degli esperti suggerisce che l'Atletico Madrid possa staccare il pass per il turno successivo al termine di un match di ritorno spettacolare, caratterizzato da diverse reti nella ripresa.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atletico Madrid 2-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Atletico Madrid - Julian Alvarez, Ademola Lookman; Barcellona - Robert Lewandowski, Lamine Yamal

L'Atletico Madrid si presenta dopo la clamorosa vittoria per 2-0 ottenuta a Barcellona nella gara d'andata. Il primo successo in carriera di Diego Simeone al Camp Nou come tecnico dei Colchoneros è maturato in seguito all'espulsione di Pau Cubarsí nel primo tempo. Le reti di Julian Alvarez e Alexander Sorloth hanno sigillato un vantaggio di due gol che potrebbe rivelarsi inestimabile.

Nel fine settimana, Simeone ha effettuato ben 10 cambi nella formazione titolare, incappando in una sconfitta per 2-1 contro il Siviglia in La Liga. La stagione dell'Atleti è ormai focalizzata sulle coppe, con la finale di Copa del Rey in programma proprio questo weekend.

Settimana positiva sul fronte interno, invece, per la squadra di Hansi Flick. Sabato è arrivata la vittoria nel derby di Barcellona contro l'Espanyol per 4-1. I blaugrana mantengono saldamente il controllo della corsa al titolo in La Liga, approfittando dell'ultimo passo falso del Real Madrid.

Probabili formazioni Atletico Madrid - Barcellona

Atletico Madrid:Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina, Lookman, Llorente, Koke, Simeone, Griezmann, Alvarez

Barcellona:Garcia, Cancelo, Martin, Araujo, Kounde, E. Garcia, Pedri, Rashford, Fermin, Yamal, Lewandowski

Padroni di casa verso la semifinale

La scelta dell'Atletico Madrid di dare priorità alle coppe garantisce un vantaggio fisico in vista del ritorno. Il Barcellona ha ruotato alcuni uomini nel 4-1 di sabato, ma sia Pedri che Lamine Yamal sono rimasti in campo per tutti i 90 minuti. Cubarsí sarà squalificato dopo il rosso dell'andata, mentre l'uomo chiave Raphinha rimane ancora ai box.

I padroni di casa possono inoltre contare sulla fiducia derivante dal 4-0 inflitto ai catalani in Copa del Rey lo scorso febbraio. In quell'occasione, la squadra si dimostrò devastante in contropiede, guidata dalle fiammate di Ademola Lookman sulle corsie esterne. L'Atleti produsse 2.37 xG contro l'1.18 del Barça. La strategia sarà nuovamente quella di colpire l'avversario nelle ripartenze.

L'Atletico si affida inoltre al rendimento interno, tra i più solidi d'Europa. Sebbene il Barcellona abbia vinto 2-1 al Metropolitano all'inizio di questo mese, quella sfida non vedeva in campo l'undici titolare dei biancorossi. In precedenza, la squadra di Simeone aveva collezionato sei vittorie casalinghe consecutive in tutte le competizioni. È lecito attendersi che i Colchoneros evitino la sconfitta nei 90 minuti, con una probabilità implicita del 50%.

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Reti nell'ultimo quarto della sfida

Nonostante l'inferiorità numerica per gran parte del match d'andata, il Barcellona ha mantenuto il 58% di possesso palla. È probabile che i blaugrana dominino il palleggio anche in questa occasione.

Con il passare dei minuti, Hansi Flick sarà costretto ad aumentare il livello di rischio. Questo scenario suggerisce che il match possa allungarsi drasticamente, offrendo all'Atletico Madrid ampi spazi per colpire in contropiede nella seconda metà di gara.

L'Atleti non è più la compagine puramente difensiva di un tempo. L'85% dei loro incontri di Champions League in questa stagione ha visto il segno GG. Prima della gara d'andata, non erano ancora riusciti a mantenere la porta inviolata nella competizione.

Le sfide europee 2025/26 dei Colchoneros viaggiano su una media di 2.46 gol segnati nei secondi tempi, equamente divisi tra reti realizzate e subite.

Parallelamente, il 70% dei gol del Barcellona in Champions League è arrivato dopo l'intervallo. Considerato l'andamento della qualificazione, puntare sul fatto che entrambe le squadre vadano a segno nel secondo tempo appare una scelta sensata.

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Alvarez per continuare il magic moment europeo

È stata una stagione particolare per Julian Alvarez, obiettivo di mercato proprio del Barcellona. L'ex Manchester City si sta dimostrando molto più efficace in Europa che in campionato: ha segnato un solo gol in meno nelle sue 12 presenze in Champions League rispetto alle 29 apparizioni in La Liga. Solo Kylian Mbappé ha partecipato attivamente a più reti di Alvarez in questa edizione della coppa.

Il campione del mondo 2022 sembra esaltarsi sui palcoscenici più prestigiosi. Già nella scorsa stagione firmò una splendida rete al Bernabeu negli ottavi di finale. Il 26enne ha inoltre trasformato magistralmente la punizione seguita all'espulsione di Cubarsí la scorsa settimana.

Alvarez viaggia a una media di un gol ogni 112 minuti in Champions League, con 3.2 tiri a partita contro gli appena 1.9 registrati in campionato.

Il Barcellona ha subito gol in sei delle ultime sette partite ufficiali. La difesa catalana potrebbe risultare ancora più vulnerabile dovendo sbilanciarsi per tentare la rimonta. La giocata su Alvarez marcatore, con una probabilità implicita del 31% circa, rappresenta un'opzione di valore.