Pronostici Atletico Madrid - Arsenal: previsto un pareggio all'andata

L'analisi tecnica prevede un match d'andata equilibrato, con i padroni di casa pronti a partire forte, ma con i Gunners capaci di rimontare e riportare la sfida in parità.

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Quote Atletico Madrid vs Arsenal

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atletico Madrid 1-1 Arsenal

Pronostico marcatore: Atletico Madrid - Julian Alvarez; Arsenal - Declan Rice

L'Atletico Madrid è approdato a questo turno grazie a una vittoria complessiva per 3-2 sul Barcellona nei quarti di finale. I Colchoneros hanno costruito il passaggio del turno in trasferta, vincendo l'andata per 2-0 al Camp Nou.

La squadra di Diego Simeone ha mostrato qualche difficoltà nelle recenti uscite casalinghe. Nonostante il frequente turnover, hanno interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive in La Liga battendo l'Athletic Club per 3-2 lo scorso weekend. Inoltre, dopo l'ultimo impegno europeo, hanno subito una sconfitta ai calci di rigore nella finale di Copa del Rey.

Anche l'Arsenal ha attraversato un periodo di appannamento, collezionando quattro sconfitte nelle ultime sette partite disputate tra tutte le competizioni. Tuttavia, sabato scorso è riuscito a ottenere una vittoria di misura per 1-0 contro il Newcastle in Premier League. In Europa, i Gunners hanno superato lo Sporting nel turno precedente con un complessivo 1-0.

Probabili formazioni Atletico Madrid - Arsenal

Atletico Madrid:Oblak, Ruggeri, Le Normand, Pubill, Molina, Gonzalez, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Griezmann

Arsenal:Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Saka, Odegaard, Martinelli, Gyokeres

Equilibrio previsto nel match d'andata

In questa fase a eliminazione diretta di Champions League, l'Arsenal ha dato priorità alla solidità difensiva. Negli ottavi di finale, la sfida d'andata in trasferta contro il Bayer Leverkusen si è conclusa sul punteggio di 1-1.

I Gunners sono rimasti fermi sullo 0-0 per 91 minuti a Lisbona nel turno precedente, prima della rete decisiva di Kai Havertz nel recupero. È stata una partita estremamente equilibrata, con entrambe le squadre capaci di creare due grandi occasioni da gol. Sebbene lo Sporting abbia prevalso nel conteggio totale dei tiri, l'Arsenal ha fatto registrare un dato di xG superiore (1.33).

Questo match si preannuncia altrettanto competitivo. Mikel Arteta sarebbe certamente soddisfatto di un pareggio da gestire poi all'Emirates. La sua squadra, del resto, non ha perso nessuno dei 12 incontri disputati in questa edizione della Champions League.

L'Atletico Madrid attuale è una squadra più propositiva rispetto alle precedenti versioni di Simeone. Infatti, l'86% dei loro impegni europei in questa stagione ha visto l'esito GG. Tuttavia, data l'importanza della posta in gioco, difficilmente correranno rischi inutili. Di conseguenza, puntare sul pareggio in questo incontro appare una scelta strategica ponderata.

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L'Atleti punta a una partenza sprint

L'Atletico Madrid ha trovato il gol nel primo tempo in entrambe le sfide dei quarti di finale contro il Barcellona. Con il calore del pubblico di casa a spingere, punteranno sicuramente a un inizio aggressivo anche in questa semifinale.

L'ultima volta che i Colchoneros hanno ospitato una squadra del nord di Londra, si sono ritrovati in vantaggio per 4-0 dopo soli 22 minuti contro il Tottenham. È improbabile che la difesa dell'Arsenal crolli in modo simile, ma gli ospiti devono fare i conti con alcuni problemi di condizione fisica nel ruolo di terzino.

La squadra di Arteta non è solida difensivamente come nella prima parte della stagione, avendo concesso gol nel primo tempo in tre delle ultime sei partite.

L'Atleti ha segnato una media di 1.29 gol nella prima frazione di gioco in questa Champions League. La quota per una rete dei padroni di casa prima dell'intervallo è di valore, con una probabilità implicita del 44.4%.

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Gunners pronti a colpire nella ripresa

L'Arsenal può guardare con fiducia alle lacune difensive dell'Atletico Madrid. La squadra spagnola ha subito due o più gol in otto delle ultime nove partite ufficiali. Inoltre, restano dubbi legati agli infortuni dei difensori David Hancko e Jose Maria Gimenez in vista di questo match.

Gli uomini di Simeone hanno incassato 16 gol nel secondo tempo in Europa quest'anno. Al contrario, l'Arsenal ne ha subiti solo cinque in totale. Questo dato spiega perché la squadra di Premier League sia la favorita per il passaggio del turno.

Dopo aver trovato il gol decisivo nel finale dell'andata dei quarti, l'Arsenal ha le qualità per colpire nuovamente dopo l'intervallo. Il 63% delle loro reti in questa Champions League è arrivato nella ripresa. Puntare su almeno un gol degli ospiti nel secondo tempo è un'opzione solida, con una probabilità implicita del 52.6%.