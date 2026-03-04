Pronostici Aston Villa - Chelsea: lo spettacolo dei gol è servito

Gli esperti prevedono un match estremamente equilibrato a Villa Park, dove la posta in palio potrebbe essere divisa equamente tra le due formazioni.

Migliori scommesse per Aston Villa - Chelsea

Pareggio tra Aston Villa e Chelsea a quota 3.55 su Goldbet

Esito GG a quota 1.60 su William Hill

Joao Pedro marcatore anytime a quota 3.15 su Lottomatica

Quote Aston Villa - Chelsea

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Aston Villa 1-1 Chelsea

Pronostico marcatore: Aston Villa - Morgan Rogers; Chelsea - Joao Pedro

L'Aston Villa ha finora disputato una stagione di alto livello, ma l'attuale flessione nei risultati inizia a destare preoccupazione. La squadra di Unai Emery ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei uscite tra tutte le competizioni, subendo il sorpasso in classifica da parte del Manchester United. La recente sconfitta contro il Wolverhampton ha ulteriormente alimentato i dubbi sulla tenuta dei Villans in questo finale di stagione.

Anche il Chelsea sta faticando a trovare continuità. I Blues sono reduci dal KO nel derby contro l'Arsenal di domenica sera e, precedentemente, avevano lasciato punti pesanti contro Burnley e Leeds United. La fase difensiva resta il punto debole: una sola clean sheet nelle ultime nove partite disputate. Inoltre, i precedenti recenti sorridono ai padroni di casa, capaci di battere i londinesi negli ultimi due scontri diretti.

Probabili formazioni Aston Villa - Chelsea

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana, Buendia, Rogers; Sancho, Abraham.

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro.

Villa e Chelsea si preparano a una battaglia tattica

Né Aston Villa né Chelsea arrivano a questo scontro nel miglior momento di forma. Il Villa può contare sul fattore campo ma soffre di una preoccupante instabilità, mentre i Blues, pur perdendo raramente in modo netto, hanno collezionato troppi pareggi e passi falsi recentemente. Ci si aspetta un confronto serrato a Villa Park.

Le assenze pesano soprattutto a centrocampo per i Villans, che dovranno fare a meno di Youri Tielemans e John McGinn contro la formazione guidata da Liam Rosenior. Indisponibili anche Harvey Elliot, Andres Garcia e il lungodegente Boubacar Kamara. Sul fronte Chelsea, rientra Wesley Fofana dalla squalifica, ma mancherà Pedro Neto dopo l'espulsione dell'ultimo turno.

Ancora ai box Estevao e Bynoe-Gittens, con Marc Cucurella in forte dubbio. Le pesanti defezioni su entrambi i fronti aumentano la probabilità di un pareggio.

Scommessa 1: Pareggio a quota 3.55 su Goldbet

Partita aperta a Villa Park

Il Chelsea arriva a Birmingham con la consapevolezza di poter colpire la difesa di Emery, ma conscio delle proprie fragilità difensive. I padroni di casa hanno mantenuto la porta inviolata solo quattro volte da inizio dicembre, mentre i Blues sono rimasti a secco di gol solo in due occasioni nello stesso periodo. Se segnare non è un problema per gli ospiti, evitare di subirne resta l'incognita principale.

La squadra di Rosenior ha ottenuto una sola clean sheet nelle ultime nove gare ufficiali. In Premier League, solo una squadra ha registrato più partite terminate con entrambe le squadre a segno rispetto ai Blues. Il segno GG si è verificato nel 71% delle loro trasferte stagionali. Nonostante l'equilibrio tattico, lo spettacolo non dovrebbe mancare: si prevede che entrambe vadano a segno, senza che nessuna riesca a prevalere.

Scommessa 2: GG a quota 1.60 su William Hill

Un altro timbro brasiliano per i Blues

Joao Pedro si presenta a Birmingham in uno stato di grazia. Sebbene non sia riuscito a graffiare contro l'Arsenal, ha messo a segno cinque reti nelle ultime sette partite di campionato. L'attaccante brasiliano vanta già 22 partecipazioni attive ai gol (tra reti e assist) nella stagione 2025/26 e punta a siglare la sua diciannovesima marcatura in Premier League questa settimana.

Nonostante Cole Palmer goda dei favori dei bookmaker come marcatore più probabile, i dati suggeriscono di puntare su Pedro, apparso molto più cinico sotto porta ultimamente. Le speranze di aggancio alla zona Champions per il Chelsea passano dai piedi del numero 20, già a segno nell'ultimo scontro diretto. La sensazione è che possa mettere nuovamente in crisi la retroguardia dei Villans.

Scommessa 3: Joao Pedro marcatore anytime a quota 3.15 su Lottomatica

