Pronostici Villarreal - Manchester City: Mikautadze per strappare un punto

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita combattuta che potrebbe finire in parità, con Erling Haaland e Georges Mikautadze tra i marcatori.

Pronostici Villarreal - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Villarreal - Manchester City

Villarreal vincente o pareggio a quota 2.15 su Lottomatica

Georges Mikautadze segna in qualsiasi momento a quota 4.00 su Goldbet

Erling Haaland a segno in qualsiasi momento a quota 1,80 su Netbet

Quote Villareal vs Mancester City

Villareal vs Manchster City Lottomatica Goldbet Netbet Villareal 4.35 4.35 4.35 Pareggio 4.00 4.00 4.00 Manchster City 1.73 1.73 1.72

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato - Villarreal 2-2 Man City

Pronostico marcatori - Villarreal: Georges Mikautadze, Nicolas Pepe - Man City: Erling Haaland x2

Il Villarreal sta andando bene in La Liga, dove attualmente occupa il terzo posto. Ha perso solo due volte in nove partite nazionali finora, con entrambe le sconfitte subite a Madrid. Tuttavia, ha raccolto solo un punto in Champions League finora, grazie a un pareggio casalingo 2-2 contro la Juventus all'inizio di questo mese. Dopo aver perso la partita inaugurale contro il Tottenham, la squadra di Marcelino ha davvero bisogno di un risultato martedì.

Anche il Man City ha pareggiato la sua ultima partita europea 2-2, contro il Monaco. È imbattuto in otto partite in tutte le competizioni in vista di questo incontro. I campioni europei 2023 hanno vinto sei di quelle partite, incluso un successo 2-0 in Premier League contro l'Everton sabato.

Probabili formazioni Villarreal - Manchester City

Villarreal: Tenas, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Buchanan, Gueye, Partey, Solomon, Pepe, Mikautadze

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

Sottomarino Giallo per ottenere un risultato

Sebbene abbiano fatto progressi dopo aver perso due delle loro prime tre partite di Premier League, il Man City è ancora un lavoro in corso. Hanno faticato a dominare le partite fuori casa, creando solo 0,1 xG in più rispetto agli avversari in ciascuna delle loro ultime due trasferte, contro Monaco e Brentford.

Il Villarreal ha avuto meno del 50% del possesso palla in otto delle ultime nove partite in tutte le competizioni. Sarà quasi sicuramente nove su dieci qui, ma sono pericolosi in contropiede, con velocità sulle fasce. Sono anche più organizzati difensivamente in questa stagione, concedendo solo 0,5 xG quando hanno visitato il Tottenham in Champions League il mese scorso. Con un numero di giocatori chiave freschi dopo i riposi del fine settimana, sembrano in grado di ottenere un risultato.

Scommessa 1: Villarreal vincente o pareggio a quota 2.15 su Lottomatica

Mikautadze per colpire per i padroni di casa

Il Villarreal ha diversi giocatori d'attacco capaci. Ayoze Perez e Gerard Moreno sono entrambi goleador comprovati in La Liga, ma Georges Mikautadze è probabilmente preferito in avanti qui. Il georgiano ha fatto un trasferimento record del club di 31 milioni di euro all'Estadi de la Ceramica nell'ultimo giorno di mercato. Ha iniziato bene la sua avventura in Spagna, segnando in tre delle sue ultime cinque apparizioni con il Villarreal.

Il 24enne ha effettuato nove tiri nelle sue tre partite casalinghe per il club finora, segnando due volte, incluso il gol di apertura contro la Juventus. Ha una media di un contributo gol ogni 102 minuti in La Liga. Mikautadze è la fonte più probabile di un gol casalingo in questa partita. Offre valore per segnare in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 25,0%.

Scommessa 2: Georges Mikautadze segna in qualsiasi momento a quota 4.00 su Goldbet

Inarrestabile Haaland per segnare ancora

Sebbene ci siano molti giocatori talentuosi in questa squadra del Man City, al momento c'è una chiara dipendenza da Erling Haaland. Il norvegese è stato quasi inarrestabile, con 14 gol in 10 presenze per il club inglese in questa stagione. Incluse le partite internazionali, Haaland ha già segnato 22 volte. Questi gol sono arrivati a un ritmo impressionante di uno ogni 49 minuti. Il 25enne ha mancato di segnare solo una volta finora in questa stagione.

Avendo segnato anche tre dei quattro gol del City in Champions League, è sicuro di rappresentare la minaccia più grande per quanto riguarda i visitatori. Puoi puntare su Haaland per segnare in qualsiasi momento contro il Villarreal con una probabilità implicita del 55,6%.