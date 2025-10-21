Pronostici Union Saint-Gilloise - Inter: Netta superiorità nerazzurra

In Belgio, gli esperti prevedono il sesto successo consecutivo dell'Inter – con il primo gol in Champions di Bonny e almeno due reti complessive.

Quote Union Saint-Gilloise - Inter

I bookmaker offrono quote interessanti sulla vittoria dell'Inter sul campo dell'Union SG, ma i nostri esperti hanno analizzato anche altri mercati.

Migliori pronostici di Union Saint-Gilloise - Inter

Di seguito, alcuni spunti per le scommesse sull'incontro della terza giornata di Champions League tra Union Saint-Gilloise e Inter. Ecco delle quote da tenere d'occhio:

1X2 1° tempo 2 a quota 2.25 su Goldbet

Ange-Yoan Bonny marcatore XXL a quota 2.50 su NetBet

1° tempo/finale 2/2 + Over 1.5 a quota 2.80 su Lottomatica

Per la sfida in Belgio, i nostri esperti prevedono i nerazzurri in vantaggio già dopo i primi 45 minuti, con almeno due reti complessive – e una firma di Ange-Yoan Bonny.

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Come arrivano i belgi e i nerazzurri al match

A tre settimane dal 3-0 raccolto a San Siro contro lo Slavia Praga, l'Inter torna in campo per la terza giornata della Champions 2025/26. E lo fa – in virtù anche del 2-0 festeggiato nel primo turno in casa dell'Ajax – a punteggio pieno, con cinque gol segnati e nessuno subito. Inoltre, la formazione di Cristian Chivu arriva sulle ali dell'1-0 di sabato a Roma, che le ha permesso di agganciare i giallorossi e il Napoli.

L'Union Saint-Gilloise, capolista nella Jupiler Pro League, affronta l'Inter al Lotto Park di Anderlecht a tre giorni dal 3-1 contro il Charleroi. Ma se la squadra di David Hubert ha centrato l'ottava vittoria in undici giornate di campionato, in Europa è reduce dallo 0-4 contro il Newcastle. Prima del crollo interno contro una formazione in difficoltà in Premier era arrivato il 3-1 in casa del PSV Eindhoven.

Probabili formazioni di Union Saint-Gilloise - Inter

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang, El Hadj, David, Rodriguez

Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang, El Hadj, David, Rodriguez Inter: Sommer, Akanji, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Bonny, Lautaro

Union Saint-Gilloise - Inter: I nerazzurri avanti all'intervallo?

L'Inter è giunta in vantaggio al duplice fischio in tutte le sue più recenti sei gare ufficiali. Nelle prime due giornate di questa Champions, gli undici di Cristian Chivu avevano chiuso sull'1-0 il primo tempo in casa dell'Ajax e, il 30 settembre, sul 2-0 quello al Meazza contro lo Slavia Praga. Inoltre, i nerazzurri si erano imposti per 1-0 nei primi 45 minuti contro il Sassuolo, a Cagliari e a Roma – oltre che per 2-0 contro la Cremonese.

L'Union Saint-Gilloise aveva esordito il 16 settembre con il 3-1 di Eindhoven, arrivato grazie a un 2-0 all'intervallo. Sarebbe poi seguito lo 0-4 contro il Newcastle, con i "Magpies" capaci di siglare due reti per tempo. Poi, la squadra di David Hubert – in un campionato inferiore alla Serie A – sul campo del Bruges e contro il Charleroi era arrivata al duplice fischio sullo 0-0 e sull'1-1.

Per questi motivi, i nostri esperti ritengono che il segno 2 nel primo tempo sia un pronostico plausibile per la gara fra Union Saint-Gilloise e Inter.

Scommessa 1: 1X2 1° tempo 2 a quota 2.25 su Goldbet

Bonny timbrerà il primo cartellino in Champions?

Nelle prime due gare dell'Inter in questa Champions, Ange-Yoan Bonny aveva disputato tre minuti ad Amsterdam e 24 contro lo Slavia Praga. D'altronde – nonostante il 5-0 contro il Toro – era anche subentrato in tutte le prime cinque uscite in Serie A.

Poi Chivu gli aveva consegnato le chiavi dell'attacco in vista del derby contro la Cremonese. E nel 4-1 contro le "Tigri", il francese aveva ricambiato la fiducia partecipando a tutti e quattro i gol nerazzurri. Oltre al 2-0 siglato al 38', Bonny aveva fornito gli assist per le firme di Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Nicolò Barella. Poi, sabato, è tornato in cattedra con il gol vittoria a Roma.

Anche alla luce del tracollo dell'Union Saint-Gilloise contro il Newcastle, la prima rete di Ange-Yoan Bonny marcatore XXL è tutt'altro che da escludere.

Scommessa 2: Ange-Yoan Bonny marcatore XXL a quota 2.50 su NetBet

Union Saint-Gilloise - Inter: un successo nerazzurro con almeno due gol?

L'Inter giunge in Belgio forte di sei successi nelle altrettante ultime sei gare ufficiali. Inoltre – prima dell'1-0 all'Olimpico contro la Roma – cinque partite consecutive dei nerazzurri avevano visto almeno due gol. In Champions, gli undici di Chivu avevano trovato il 2-0 in casa dell'Ajax e il 3-0 contro lo Slavia Praga. A questi risultati si erano aggiunti il 2-1 contro il Sassuolo, il 2-0 a Cagliari e, prima della sosta, il 4-1 contro la Cremonese.

Dal canto suo, l'Union Saint-Gilloise riceve i nerazzurri ad Anderlecht dopo aver incassato, sempre al Lotto Park, lo 0-4 contro il Newcastle. I "Magpies" avevano così smorzato l'entusiasmo seguito al 3-1 a Eindhoven del primo turno. Sarebbero poi arrivati, in campionato, lo 0-1 sul campo del Bruges e il 3-1 contro un Charleroi undicesimo in classifica.

Dunque, la combo 1° tempo/finale 2/2 + Over 1.5 è uno scenario da tenere d'occhio.