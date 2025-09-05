Pronostici Ucraina - Francia: Pronostici Ucraina - Francia: stella dei Bleus in dubbio

Sebbene la Francia possa non essere al massimo della forma, dovrebbe comunque risultare troppo forte per gli ucraini in questa partita.

Pronostici Ucraina - Francia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Ucraina - Francia

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Ci aspettiamo che la Francia vinca nuovamente 3-1.

Quote Ucraina vs Francia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Ucraina e Francia puntano a un inizio forte mentre iniziano la loro corsa verso un posto ai Mondiali 2026. La squadra di Serhiy Rebrov ha avuto un andamento altalenante, avendo vinto due, pareggiato due e perso una delle ultime cinque partite. Tuttavia, hanno segnato in quattro delle ultime sei partite, il che dà loro motivo di ottimismo.

La Francia, nel frattempo, è stata imprevedibile di recente. Non ha pareggiato una partita da oltre un anno e tutte le sue ultime nove partite hanno visto due o più gol. Hanno battuto la Germania 2-0 di recente, quindi saranno fiduciosi di vincere in Polonia.

Probabili formazioni Ucraina - Francia

Ucraina: Trubin, Mykolenko, Matviyenko, Zabarnyi, Konoplya, Kalyuzhnyi, Sudakov, Shaparenko, Zinchenko, Tsyhankov, Yaremchuk

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Cherki, Doué, Mbappé

I Bleus sono troppo forti

L'Ucraina ha ottenuto alcuni buoni risultati di recente. Hanno battuto la Nuova Zelanda 2-1 nell'ultima partita e hanno ottenuto un impressionante 3-1 contro il Belgio a marzo. Tuttavia, hanno subito una pesante sconfitta contro i belgi successivamente e sono stati battuti 4-2 dal Canada a giugno.

I francesi si sentono fiduciosi grazie al loro record, soprattutto con la loro ricchezza di talento offensivo. Ci sono preoccupazioni su Ousmane Dembélé, che si è infortunato mentre giocava per il Paris Saint-Germain, ma ha suggerito che non è grave. Anche se non dovesse giocare, Didier Deschamps ha molte altre opzioni.

I Bleus dovrebbero essere troppo forti per i loro avversari alla fine. Tuttavia, come hanno dimostrato Israele, Croazia e Spagna nell'ultimo anno, la Francia può subire gol. Gli ucraini hanno la capacità di creare qualche problema.

Scommessa 1: Francia vincente e entrambe le squadre segnano a quota 1.38 su bet365

L'assenza del portiere

Un fattore importante in questa sfida potrebbe essere la perdita del numero uno della squadra di casa, Andriy Lunin. È stato invitato a giocare questo mese, ma ha dovuto ritirarsi a causa di un infortunio alla schiena. Sebbene Anatoliy Trubin sia un sostituto capace, non ha lo stesso livello di esperienza ed è probabile che sarà impegnato.

Inoltre, Trubin sarà probabilmente impegnato. Questo perché la ricchezza di minacce offensive di Deschamps sarà ansiosa di creare problemi all'inizio del loro percorso verso i Mondiali. Hanno segnato due o più gol in tutte le loro ultime sei partite.

Anche gli ucraini faranno la loro parte, dato che sette delle loro ultime otto partite hanno visto oltre 2.5 gol. Hanno trovato la rete in sei di esse e saranno ansiosi di segnare a Wrocław.

Scommessa 2: Oltre 2.5 gol a quota 1.72 su Goldbet

Mbappé come principale minaccia

In una squadra che include giocatori come Dembélé, Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Michael Olise e Désiré Doué, è difficile individuarne solo uno come minaccia. Tuttavia, quando Kylian Mbappé guida l'attacco, sarà sempre il giocatore più pericoloso.

Il 26enne ha avuto un incredibile successo per club e nazionale negli ultimi anni ed è già terzo nella lista dei marcatori di tutti i tempi della Francia. Ha bisogno di segnare altre otto volte per superare Olivier Giroud (57), ed è molto probabile che ci riesca durante questa campagna di qualificazione ai Mondiali. Rebrov e la sua squadra saranno molto attenti alla minaccia che rappresenta.

Mbappé ha segnato tre volte in tre partite per il Real Madrid in questa stagione. Quindi, è in ottima forma in vista di questa partita. È considerato una buona scommessa in questo momento.