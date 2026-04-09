Pronostici Turchia - Spagna: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Il nostro esperto di scommesse prevede molti gol in questa partita, ma i campioni d'Europa dovrebbero comunque assicurarsi tre punti importanti.

Migliori scommesse per Turchia - Spagna

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Si prevede che la Spagna vinca 3-2 contro la Turchia.

Quote Turchia - Spagna

Quote Turchia - Spagna bet365 Betflag William Hill Turchia vincente 5.50 5.75 5.60 Pareggio 4.50 4.25 4.40 Spagna vincente 1.55 1.50 1.54

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Questa potrebbe rivelarsi la partita decisiva nel Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali in Europa. Spagna e Turchia sono attese a lottare duramente per il primo posto, e entrambe hanno iniziato le loro campagne con vittorie in trasferta.

La Spagna di Luis de la Fuente è la favorita per vincere il torneo della prossima estate, quindi non è stata una sorpresa vederla dominare la Bulgaria 3-0. La Roja è attualmente imbattuta in competizioni ufficiali dal marzo 2023, ad eccezione di una sconfitta ai rigori contro il Portogallo nella finale della Nations League di quest'anno.

Nel frattempo, la Turchia ha rapidamente ottenuto un vantaggio di 3-0 a Tbilisi giovedì, con l'attaccante Kerem Akturkoglu che ha segnato due volte. Tuttavia, i georgiani hanno segnato due volte negli ultimi 30 minuti contro i quarti di finale di Euro 2024, ma la squadra di Vincenzo Montella ha mantenuto il vantaggio e ha vinto. Inoltre, hanno segnato tre gol in ciascuna delle loro ultime tre partite competitive.

Probabili formazioni Turchia - Spagna

Turchia: Çakır, Muldur, Demiral, Bardakcı, Elmalı, Kökçü, Çalhanoğlu, Akgün, Güler, Yıldız, Aktürkoğlu

Spagna: Simón, Cucurella, Huijsen, Le Normand, Porro, Pedri, Zubimendi, Merino, Williams, Oyarzabal, Yamal

Gol a raffica a Konya

La Spagna non è stata realmente messa alla prova a Sofia, ma la sua difesa si è mostrata vulnerabile contro avversari più forti. Entrambe le squadre hanno segnato in tutte e quattro le loro partite a eliminazione diretta agli Europei. Nel frattempo, ci sono stati almeno due gol in entrambe le porte in tutte le loro ultime cinque uscite nella Nations League 2024/25.

Assumendo che la Turchia mostri un po' di ambizione in questa partita, potrebbe essere un altro incontro divertente. I padroni di casa sapranno che probabilmente avranno bisogno di vincere nel ritorno se questa partita finisce in pareggio, quindi Montella non dovrebbe accontentarsi di un punto.

Con Arda Güler nella loro squadra, hanno un vero e proprio creatore di differenze. Il ventenne è ormai un titolare fisso nel Real Madrid. Ha la capacità di fare un passaggio decisivo o creare un momento di magia che potrebbe accendere questa qualificazione.

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La Spagna fa un grande passo verso il Mondiale

Mentre la Turchia potrà contare sul supporto dei suoi tifosi per darsi fiducia, ciò non dovrebbe impedire agli ospiti di entrare nel loro ritmo.

Lamine Yamal sarà sicuramente fondamentale, e il teenager è stato coinvolto in tutti e tre i gol nella prima giornata. Ha fornito l'assist da calcio d'angolo per il colpo di testa di Mikel Merino, ma la Spagna ha avuto successo anche giocando attraverso il centro. Martín Zubimendi è stato preferito a Rodri a centrocampo, e ha fornito il passaggio cruciale a Mikel Oyarzabal che ha portato al primo gol.

Quella è stata l'ottava partita consecutiva in cui la Spagna è riuscita a segnare almeno due volte. Hanno avuto una media di 2.4 gol segnati per partita nei tempi regolamentari durante la scorsa stagione della Nations League. Dovrebbero avere troppo potenziale offensivo per la Turchia nei 90 minuti.

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La Roja parte veloce

La squadra di De la Fuente sembra essere in grado di giocare a ritmi diversi, e spesso inizia le partite rapidamente. Ci sono voluti solo cinque minuti per Oyarzabal a segnare in Bulgaria, e sono stati in vantaggio all'intervallo in ciascuna delle loro ultime quattro partite internazionali.

La Spagna ha anche segnato nei primi 10 minuti in tre delle loro ultime cinque partite. Cercheranno di farlo di nuovo domenica sera per silenziare un potenzialmente rumoroso pubblico di casa.

Mentre hanno iniziato fortemente nella loro partita di apertura del gruppo, la Turchia ha subito un gol dopo solo 59 secondi contro gli Stati Uniti in un'amichevole a giugno. Hanno mantenuto la porta inviolata in una sola delle loro ultime sei partite, quindi Yamal e Nico Williams si sentiranno in grado di segnare.

Con una probabilità implicita di solo il 46.5%, ci potrebbe essere valore nel puntare sulla Spagna in vantaggio all'intervallo a Konya.