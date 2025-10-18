Pronostici Torino - Napoli: partenopei in cerca del sesto successo

I nostri esperti prevedono un successo del Napoli, almeno due gol e quantomeno una rete di Rasmus Hojlund a Torino.

Migliori pronostici di Torino - Napoli

Ecco qualche spunto per le scommesse su Torino - Napoli, con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

2 a quota 1.77 su Goldbet

Rasmus Hojlund marcatore XXL a quota 2.20 su NetBet

1° tempo/finale 2/2 + over 1.5 a quota 3.00 su Lottomatica

Per la sfida fra i granata e i partenopei, i nostri esperti si aspettano tre punti per gli ospiti, almeno due reti e una marcatura di Rasmus Hojlund.

Quote Torino - Napoli

I bookmaker propongono quote interessanti sulla vittoria del Napoli a Torino, ma i nostri esperti hanno esplorato anche altri mercati.

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Come arrivano il Toro e i partenopei al match

Finita la sosta, il Torino ospita il Napoli a due settimane dal 3-3 sul campo della Lazio. Con il secondo pari dopo lo 0-0 contro la Fiorentina di fine agosto, gli uomini di Marco Baroni sono tornati a muovere la classifica dopo due sconfitte. Dopo l'1-0 in casa della Roma, i granata avevano infatti incassato lo 0-3 contro l'Atalanta e l'1-2 a Parma.

Il Napoli invece, il 5 ottobre, si è imposto per 2-1 contro il Genoa, lasciandosi così definitivamente alle spalle l'1-2 subìto a San Siro contro il Milan. Il "Diavolo" aveva così posto fine a un filotto con quattro successi in Serie A. Dopo il 2-0 contro il Sassuolo e l'1-0 contro il Cagliari a settembre, la squadra di Antonio Conte aveva raccolto il 3-1 a Firenze e il 3-2 contro il Pisa.

Probabili formazioni di Torino - Napoli

Torino: Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic, Simeone

Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic, Simeone Napoli: Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Torino - Napoli: la capolista tornerà al successo anche in trasferta?

Nelle finora sei giornate della Serie A 2025/26, il Napoli ha lasciato punti per strada esclusivamente nell'1-2 contro il Milan. Prima della sfida al Meazza, gli undici di Antonio Conte si erano imposti a Reggio Emilia contro il Sassuolo (2-0), contro il Cagliari (1-0), a Firenze (3-2) e contro il Pisa (3-2). Poi, il 5 ottobre, sono tornati al successo col 2-1 contro il Genoa.

Il Torino è reduce dal 3-3 contro una Lazio che, in questo inizio di stagione, aveva trovato i tre punti solo a Genova e contro il Pisa. Nella più recente uscita davanti al proprio pubblico, i granata – con uno 0-3 contro l'Atalanta – avevano rimediato una delle tre sconfitte nelle prime giornate. Prima dell'1-2 a Parma di fine settembre, gli uomini di Marco Baroni avevano incassato lo 0-5 contro l'Inter.

Alla luce di questo rendimento, il segno 2 rientra fra gli scenari realistici per la sfida allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Scommessa 1: 2 a quota 1.77 su Goldbet

Hojlund timbrerà il cartellino anche contro i granata?

Nelle ultime due gare ufficiali del Napoli, Rasmus Hojlund ha siglato complessivamente tre reti decisive. Nei 2-1 al Maradona contro lo Sporting in Champions e contro il Genoa, il danese ha firmato rispettivamente una doppietta e il gol vittoria al 75'. Ed è così andato a segno per la seconda volta in quattro uscite in Serie A – dopo il momentaneo 2-0 a Firenze nel suo esordio con i partenopei.

Successivamente, Hojlund ha confermato il suo stato di forma anche con la nazionale danese. Nel 6-0 in Bielorussia è salito in cattedra con una doppietta nel primo tempo, per poi sbloccare al 21' la gara contro la Grecia vinta per 3-1.

Per questi motivi, il segno Rasmus Hojlund marcatore XXL è un'opzione plausibile in vista della gara fra i granata e i partenopei.

Scommessa 2: Rasmus Hojlund marcatore XXL a quota 2.20 su NetBet

Torino - Napoli: i partenopei saranno in vantaggio al duplice fischio?

Nel 3-3 contro la Lazio del 4 ottobre, il Torino per la prima volta è giunto all'intervallo con un gol all'attivo. Nonostante ciò, i granata, per la quarta volta nelle prime sei giornate di campionato, hanno perso il primo tempo. Dopo le eccezioni contro la Fiorentina e la Roma, erano giunti in svantaggio al duplice fischio anche contro l'Atalanta e a Parma.

Dal canto suo, il Napoli ha perso i primi 45 minuti sia nell'1-2 a San Siro contro il Milan sia nel 2-1 contro il Genoa. Ma precedentemente aveva chiuso in vantaggio questa frazione nel 2-0 sul campo del Sassuolo, nel 3-1 all'Artemio Franchi contro la Fiorentina e nel 3-2 contro il Pisa. In quella fase, l'eccezione era arrivata il 30 agosto nell'1-0 contro il Cagliari.

Considerando questi risultati, la combo 1° tempo/finale 2/2 + over 1.5 è da tenere d'occhio per scommesse sulla sfida tra Torino e Napoli.

Scommessa 3: 1° tempo/finale 2/2 + over 1.5 a quota 3.00 su Lottomatica

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