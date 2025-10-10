Pronostici Spagna - Georgia: Oyarzabal guida i padroni di casa verso un'altra vittoria

Il nostro esperto di scommesse prevede una gara competitiva da parte dei visitatori, ma si aspetta che la Spagna ottenga una solida vittoria, con Mikel Oyarzabal protagonista.

Pronostici Spagna - Georgia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Spagna - Georgia

Meno di 3,5 gol a quota 1,80 su Lottomatica

Mikel Oyarzabal marcatore in qualsiasi momento a quota 1,88 su Goldbet

Spagna vince senza subire gol a quota 1,12 su Netbet

La Spagna è prevista vincente per 2-0 contro la Georgia.

Quote Spagna vs Georgia

Spagna vs Georgia William Hill Netbet bet365 Spagna 1.13 1.12 1.10 Pareggio 8.40 8.25 8.30 Georgia 18.00 18.00 18.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Spagna è la favorita per vincere il Mondiale 2026 e ha dimostrato il perché a settembre con due grandi vittorie per iniziare la loro campagna di qualificazione.

Hanno battuto la Bulgaria 3-0 a Sofia, prima di fare una dichiarazione importante con un 6-0 in Turchia. Escludendo una sconfitta ai rigori contro il Portogallo nella finale della Nations League di quest'estate, ora sono imbattuti in 22 partite internazionali.

La Georgia punta al secondo posto in questo gruppo. Ha subito un primo contrattempo, perdendo 3-2 contro la Turchia nella loro partita d'apertura. Tuttavia, la risposta è stata positiva poiché la squadra di Willy Sagnol ha superato la Bulgaria 3-0 pochi giorni dopo.

Probabili formazioni Spagna - Georgia

Spagna: Simón, Porro, Vivian, Le Normand, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, Pino, Oyarzabal, Ferran

Georgia: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Azarovi, Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Infortuni in attacco che influenzeranno la partita

Queste squadre sono state coinvolte in un paio di incontri ad alto punteggio negli ultimi anni, ma gli infortuni suggeriscono che questa volta potrebbe non essere così. La Spagna dovrà fare a meno dei suoi due esterni di punta Nico Williams e Lamine Yamal. Il duo ha contribuito a trasformare le sorti della loro nazionale negli ultimi 18 mesi. Ciò potrebbe creare opportunità per giocatori come Ferran Torres e Yeremy Pino, ma renderà le cose un po' più facili per la difesa ospite.

Nel frattempo, il miglior giocatore della Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, ha anche avuto problemi di forma fisica. Il PSG era riluttante a rilasciare l'attaccante, che ha segnato in ciascuna delle prime due qualificazioni ai Mondiali della sua nazionale. Ha segnato 20 volte in 43 presenze per il suo paese, ma potrebbe non essere al suo meglio qui.

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Oyarzabal segna di nuovo per la Spagna

Mentre c'è incertezza su chi inizierà sugli esterni per la Spagna, Mikel Oyarzabal dovrebbe continuare al centro. Ha superato il capitano Álvaro Morata come opzione preferita in attacco.

Nonostante un record di gol relativamente mediocre per la Real Sociedad negli ultimi anni, il 28enne eccelle nella sua forte nazionale. Ha segnato quattro volte durante la Nations League 2024/25 ed è stato eccellente nelle prime due qualificazioni ai Mondiali.

Oyarzabal ha giocato tutti i 90 minuti in Bulgaria, dove ha registrato tre tiri e segnato una volta. È stato molto coinvolto anche in Turchia, terminando la partita con tre assist. Puoi puntare sul centravanti basco per segnare in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 53,2% sabato.

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I padroni di casa mantengono la difesa solida

La Spagna non ha ancora subito gol in questa campagna di qualificazione ai Mondiali. Hanno concesso solo 0,10 xG nella loro partita d'apertura. Nel frattempo, una squadra turca con giocatori come Arda Güler ha potuto creare solo un xG di 0,54 quando i due favoriti del gruppo si sono affrontati nella seconda giornata.

Hanno perso il difensore centrale Dean Huijsen per un infortunio nella preparazione a questa partita. Dani Vivian potrebbe sostituirlo nella squadra, e sebbene sia meno a suo agio con la palla, il giocatore dell'Athletic Club è forse un difensore migliore.

Ciò suggerisce che La Roja dovrebbe continuare a essere abbastanza sicura in difesa, e questo è in gran parte il risultato di quanto siano dominanti a centrocampo. La squadra di Luis de la Fuente ha completato il 92% dei loro passaggi contro la Bulgaria e l'89% contro la Turchia.

I problemi di Kvaratskhelia suggeriscono anche che la Georgia potrebbe avere difficoltà a concretizzare in attacco. Puoi puntare sulla Spagna per vincere senza subire gol con una probabilità implicita del 57,1%.