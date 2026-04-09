Il nostro esperto di scommesse si aspetta una prestazione dominante dalla Spagna, che dovrebbe assicurarsi una grande vittoria nel secondo tempo, con Mikel Merino a segno.

Pronostici Spagna - Bulgaria: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Spagna - Bulgaria

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Si prevede che la Spagna vinca 5-0 contro la Bulgaria.

Quote Spagna - Bulgaria

Spagna - Bulgaria Goldbet NetBet Lottomatica La Spagna segna più di 4,5 gol 2.00 1.86 2.00 Mikel Merino segna in qualsiasi momento 1.78 1.90 1.78 Tempo con più gol - Secondo tempo 1.91 1.94 1.91

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Spagna è vicina alla qualificazione per la Coppa del Mondo 2026. Ha vinto le prime tre partite nel Gruppo E, segnando 11 gol e non subendo nessuno. La loro ultima vittoria è arrivata con un margine di 2-0 contro la Georgia a Elche sabato.

Inoltre, hanno vinto 3-0 a Sofia quando hanno incontrato la Bulgaria nella partita di andata a settembre. Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella e Mikel Merino sono stati i marcatori in quella gara a senso unico.

Questo ha segnato l'inizio di un periodo difficile per la Bulgaria. Hanno perso con lo stesso margine contro la Georgia tre giorni dopo e sono stati dominati 6-1 dalla Turchia nel fine settimana. Questo ha segnato un inizio difficile per il loro nuovo allenatore, Aleksandar Dimitrov.

Probabili formazioni Spagna - Bulgaria

Spagna: Simón, Cucurella, Cubarsi, Le Normand, Porro, Pedri, Zubimendi, Merino, Pino, Oyarzabal, Ferran

Bulgaria: Vutsov, Turitsov, Dimitrov, Hristov, Bozhinov, Petrov, Chochev, Gruev, Kraev, Despodov, Kirilov

La Spagna domina a Valladolid

I principali esterni spagnoli Nico Williams e Lamine Yamal saranno ancora assenti a causa di infortuni. Nonostante ciò, sono stati comunque dominanti contro la Georgia nella loro ultima partita, creando 3.93 xG e concedendo solo 0.01. Avrebbero dovuto vincere quella partita con un margine maggiore.

Si prevede che offrano una prestazione simile martedì, poiché affronteranno avversari più deboli. La Bulgaria sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia internazionale e ha subito in media quattro gol a partita in questo gruppo.

La loro difesa sarà già a corto di fiducia, avendo concesso sei gol in casa sabato. I campioni europei hanno un buon valore per segnare almeno cinque volte in questa partita, con una probabilità implicita del 47,6%.

Scommessa 1: La Spagna segna più di 4,5 gol a quota 2.00 su Goldbet

Merino segna di nuovo per il suo paese

Se c'è un difetto in questa squadra spagnola, è forse l'assenza di un numero nove convincente. Tuttavia, possono contare su altri giocatori per segnare, e Merino è uno di loro.

Il giocatore dell'Arsenal ha trovato la sua forma realizzativa la scorsa stagione, quando è stato spesso utilizzato come attaccante di emergenza. È tornato a centrocampo quest'anno, ma continua a rimanere una minaccia per il suo paese. Merino ha già segnato quattro volte in tre partite in questo gruppo, incluso un hat-trick in Turchia.

Il 29enne ha quasi aggiunto al suo bottino nell'ultima partita, avendo effettuato cinque tiri durante la partita, più di qualsiasi altro giocatore. Sembra in grado di segnare di nuovo in questa partita.

Scommessa 2: Mikel Merino segna in qualsiasi momento a quota 1.90 su NetBet

Fuochi d'artificio attesi dopo l'intervallo

L'incontro precedente si è svolto solo tre giorni prima del potenzialmente cruciale viaggio della Spagna in Turchia. Quella programmazione è stata certamente uno dei motivi per cui La Roja ha rallentato nel secondo tempo, dopo aver segnato tre gol nel primo tempo.

La Bulgaria non dovrebbe aspettarsi lo stesso questa volta. Ci sono sicuramente posti aperti nella squadra della Spagna per il Mondiale, e chiunque entrerà dalla panchina sarà molto desideroso di impressionare. Ecco perché i padroni di casa giocheranno con forza per tutti i 90 minuti.

I visitatori hanno subito 13 gol nel secondo tempo nelle loro ultime sei partite internazionali. Questo include cinque sabato, e potrebbero trovare davvero difficile con giocatori esausti dopo l'intervallo contro quella che sarà sicuramente una Spagna dominante.

Il secondo tempo è probabile che produca il maggior numero di gol con una probabilità implicita del 52.4%.