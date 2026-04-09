Pronostici Serbia - Inghilterra: pochi gol a Belgrado

Dopo un'altra vittoria poco convincente contro il modesto Andorra questo fine settimana, l'Inghilterra di Thomas Tuchel affronterà avversari ben più impegnativi in Serbia martedì sera.

Pronostici Serbia - Inghilterra: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Serbia - Inghilterra

Pareggio a quota 3.50 con Lottomatica

Meno di 2.5 gol a quota 1.68 con Goldbet

Morgan Rogers marcatore in qualsiasi momento a quota 4.20 con William Hill

Serbia e Inghilterra concluderanno con un pareggio stretto e teso 1-1 a Belgrado.

Quote Serbia vs Inghilterra

Quote Serbia - Inghilterra bet365 William Hill Netbet 1 1.09 1.09 1.09 X 10.00 10.00 9.50 2 26.00 26.00 23.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Inghilterra ha vinto tutte e quattro le partite giocate. Nonostante ciò, la pressione su Thomas Tuchel sta aumentando mentre la sua squadra affronta una sfida impegnativa in Serbia martedì sera.

I serbi sono desiderosi di ottenere una vittoria per consolidare la loro seconda posizione nel Gruppo K. Sono imbattuti nella loro campagna di qualificazione e hanno mantenuto tre reti inviolate. Tuttavia, hanno segnato solo quattro volte.

La Serbia ha ottenuto una vittoria per 1-0 in Lettonia sabato, con il gol decisivo di Dušan Vlahović nel primo tempo. Sono una squadra molto resistente e aggressiva che può sicuramente creare molti problemi ai Tre Leoni sui calci piazzati.

La campagna di qualificazione ai Mondiali 2026 dell'Inghilterra è stata piuttosto deludente finora. Sorteggiati in un gruppo con Andorra, Lettonia e Albania, molti si aspettavano spettacolo e tanti gol sotto la guida del nuovo allenatore, Thomas Tuchel.

Tuttavia, molti sostengono che questa squadra sia regredita dall'arrivo di Tuchel. La squadra è apparsa lenta e spesso priva di ambizione offensiva. Ciò è stato evidente nella recente partita contro Andorra, dove hanno registrato solo 11 tiri in porta nonostante l'83% di possesso palla. Avranno bisogno di una prestazione più determinata per ottenere tutti e tre i punti a Belgrado martedì sera.

Probabili formazioni Serbia - Inghilterra

Serbia: Petrović; Živković, Milenković, Eraković, Pavlović, Samardžić, Maksimović, Gudelj, Terzić, Mitrović, Vlahović

Inghilterra: Pickford; Lewis-Skelly, James, Burn, Guehi, Rice, Anderson, Madueke, Gordon, Rogers, Kane

Un pareggio potrebbe bastare per l'Inghilterra

Con 12 punti nelle prime quattro partite, un pareggio a Belgrado sarà sufficiente per l'Inghilterra. Questo manterrebbe la Serbia a cinque punti di distanza dai Tre Leoni, con una partita in meno. Thomas Tuchel è un allenatore pragmatico con un focus sulla strategia del torneo, e capirà l'importanza di evitare una sconfitta questa settimana.

Data la posizione dominante dell'Inghilterra nel Gruppo K e le loro prestazioni poco brillanti nelle recenti partite, un pareggio è l'esito più probabile nel mercato delle quote partita.

La Serbia sarà sostenuta da un pubblico di casa appassionato a Belgrado e possiede minacce offensive comprovate, come Aleksandar Mitrović e Dušan Vlahović. Vlahović ha segnato in Lettonia sabato pomeriggio come unico attaccante. Tuttavia, potrebbe essere affiancato da Mitrović martedì in una partita che accoglieranno volentieri, soprattutto data la recente forma dell'Inghilterra.

Scommessa 1: Pareggio a quota 3.50 con Lottomatica

Due difese solide si scontrano

Nonostante la loro forma offensiva, l'Inghilterra – come la Serbia – deve ancora subire un gol nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Le partite tra due difese forti normalmente risultano in un incontro molto stretto e teso. Questo è esattamente ciò che ci si aspetta martedì sera.

Dopo una vittoria di misura per due gol contro Andorra, l'Inghilterra sarà più cauta del solito a Belgrado. La Serbia sarà determinata a evitare una sconfitta, poiché potrebbe portare l'Albania a sfidare per il secondo posto nel Gruppo K.

I mercati delle scommesse suggeriscono che c'è una probabilità del 60,24% che vengano segnati meno di tre gol. Tuttavia, questa probabilità potrebbe essere ancora più vicina al 65% o più, soprattutto dato che le opzioni offensive dell'Inghilterra dietro Harry Kane non stanno ancora performando in modo costante.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 1.68 con Goldbet

Rogers per segnare il suo primo gol senior con l'Inghilterra

Marcus Rashford ed Eberechi Eze non sono riusciti a sfruttare l'occasione per impressionare nella squadra senior dell'Inghilterra contro Andorra. Tuchel è probabile che faccia cambiamenti nel terzo finale contro la Serbia dopo una prestazione offensiva deludente contro i modesti avversari.

Morgan Rogers dell'Aston Villa è desideroso di avere un'opportunità di giocare. Il 23enne è un giocatore forte e fisico che offrirà un buon confronto contro la difesa serba che ama anche difendere uomo a uomo. È un talento in crescita che ha segnato 14 gol in tutte le competizioni la scorsa stagione.

Rogers è attualmente quotato con solo il 25% di probabilità di segnare in qualsiasi momento martedì, ma questo dipende in gran parte dal suo inserimento nella formazione titolare. Tuttavia, se lo sarà, potrebbe rivelarsi la scommessa di valore in questo trio di pronostici Serbia - Inghilterra.