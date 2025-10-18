Pronostici Roma - Inter: i fantasmi del passato tormentano i padroni di casa

Tre pronostici su Roma - Inter per la sfida di Serie A di sabato sera, inclusa un'opzione di valore sul marcatore.

Pronostici Roma - Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Roma - Inter

No Goal (NG) a quota 2.00 su Lottomatica

1x2 - Inter a quota 2.25 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Lautaro Martinez a quota 3.25 su Netbet

L'Inter dovrebbe battere la Roma 2-0.

Quote Roma vs Inter

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Roma ha iniziato in modo impressionante sotto la guida di Gian Piero Gasperini. L'ex tecnico dell'Atalanta è stato assunto prima dell'inizio della stagione e ha fatto ottimi progressi. La squadra ha vinto sei delle otto partite che ha diretto, un risultato più che soddisfacente.

La Roma ha vinto cinque delle sei partite giocate in Serie A. Entrano in questa giornata di campionato al secondo posto, a pari punti con i leader, il Napoli. I Giallorossi saranno ansiosi di mantenere la situazione invariata, e superare l'Inter rafforzerebbe le loro credenziali.

Anche l'Inter ha attraversato un cambio di allenatore. Simone Inzaghi è partito per la Saudi Pro League subito dopo la sconfitta per 5-0 subita contro il PSG la scorsa stagione. Di conseguenza, è stato chiamato Christian Chivu, che ha avuto fortune alterne da allora.

Nei suoi 12 incontri alla guida, Chivu ha ottenuto otto vittorie e tre sconfitte, che gli danno una percentuale di vittorie del 67%. L'Inter ha partecipato a un'amichevole contro l'Atletico Madrid durante la pausa internazionale, pareggiando 1-1.

L'Inter è a tre punti dietro Roma e Napoli in campionato, il che significa che una vittoria qui è fondamentale. Una vittoria a Roma permetterebbe agli ospiti di ridurre il divario con i padroni di casa e potenzialmente raggiungere i leader della classifica.

Probabili formazioni Roma - Inter

Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Franca, Cristante, Kone, Tsimikas, Soule, Baldanzi, Dovbyk

Inter: Sommer, Akanji, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Bonny

La miglior difesa affronta l'attacco più prolifico

Questa sfida mette di fronte la miglior difesa d'Italia contro il miglior attacco. La Roma ha subito solo due gol in sei partite. Nelle tre partite di campionato in casa, La Magica ha concesso solo un gol, il che indica che potrebbe essere difficile per l'Inter sfondare.

Tuttavia, i Nerazzurri sono i migliori a sbloccare le difese. Hanno segnato 17 gol in sei partite di campionato, con una media di 2,82 gol a partita. In trasferta, le squadre di Chivu hanno segnato cinque gol in appena due partite, con una media di 2,50 gol a partita.

Le difficoltà offensive della Roma potrebbero penalizzarli qui, avendo segnato solo sette gol in campionato. Solo il 17% delle loro partite di campionato ha visto entrambe le squadre segnare, mentre non è ancora successo allo Stadio Olimpico in questa stagione.

Tre delle ultime cinque partite dei padroni di casa hanno visto segnare solo una squadra, e tre delle ultime quattro dell'Inter hanno prodotto lo stesso risultato. Inoltre, quattro degli ultimi cinque scontri diretti hanno visto segnare solo una squadra invece di entrambe.

Scommessa 1: No Goal (NG) a quota 2.00 su Lottomatica

La quinta volta è quella buona per gli ospiti

Sebbene la Roma sia certamente in buona forma al momento, superare l'Inter potrebbe rivelarsi difficile. Una sconfitta contro il Lille in Europa League e in casa contro il Torino suggeriscono che ci sono debolezze che gli ospiti possono sfruttare.

Dopo due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, l'Inter è tornata alla vittoria. I Nerazzurri sono attualmente in una serie di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, rappresentando un pericolo per i padroni di casa.

Per peggiorare le cose, le ultime quattro visite dell'Inter allo Stadio Olimpico hanno prodotto vittorie per la squadra ospite. Hanno anche segnato un minimo di due gol in ciascuna delle loro ultime quattro trasferte in Serie A.

Scommessa 2: 1x2 - Inter a quota 2.25 su Goldbet

Martinez guida la carica

L'Inter ha avuto nove marcatori diversi in Serie A quest'anno, dimostrando quanto siano efficienti in tutti i reparti. Tuttavia, Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono gli uomini principali come parte di un attacco a due punte.

Insieme, rappresentano il 36% dei gol dell'Inter in campionato quest'anno. Con Thuram che lotta contro un infortunio alla coscia, Martinez potrebbe essere l'uomo giusto per sfondare la difesa di casa questo weekend.

L'argentino è in un periodo di forma straordinaria, avendo segnato sei gol in cinque partite sia per il club che per la nazionale. Ha anche segnato il gol decisivo qui nella partita corrispondente della scorsa stagione.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Lautaro Martinez a quota 3.25 su Netbet

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