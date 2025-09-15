Pronostici Real Madrid - Marsiglia: Mbappé per estendere la sua striscia casalinga

Il nostro esperto di scommesse prevede che la squadra di Xabi Alonso supererà gli avversari e che Kylian Mbappé andrà nuovamente a segno.

Pronostici Real Madrid - Marsiglia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Madrid - Marsiglia

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Il Real Madrid è previsto vincere 3-1 contro il Marsiglia.

Quote Real Madrid vs Marsiglia

Real Madrid - Marsiglia Lottomatica William Hill Goldbet Real Madrid 1.33 1.36 1.33 Pareggio 5.50 5.60 5.50 Marsiglia 8.00 7.40 8.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Real Madrid e Marsiglia si affrontano in Champions League per la prima volta in 16 anni. I Blancos avevano registrato vittorie per 3-0 e 3-1 quando i club si erano incontrati l'ultima volta nella fase a gironi 2009/10.

Arrivano a questo incontro in buona forma. La squadra di Xabi Alonso ha vinto tutte e quattro le partite in Liga finora questa stagione. Hanno dovuto scavare a fondo nel weekend dopo il cartellino rosso di Dean Huijsen al 32° minuto, ma hanno comunque vinto 2-1 contro la Real Sociedad.

Per quanto riguarda il Marsiglia, hanno iniziato la Ligue 1 in modo altalenante. Hanno dominato le due partite casalinghe, segnando già nove volte al Velodrome. Tuttavia, hanno anche subito sconfitte per 1-0 in trasferta contro Rennes e Lione.

Probabili formazioni Real Madrid - Marsiglia

Real Madrid: Courtois, F. Garcia, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Valverde, Tchouameni, Guler, Vinicius, Mbappé, Mastantuono

Marsiglia: Rulli, Murillo, Pavard, Aguerd, Medina, Hojbjerg, Gomes, Greenwood, Nadir, Weah, Aubameyang

Il Real Madrid per iniziare con una vittoria in Europa

È stato un inizio di stagione brillante per il Real Madrid, con più aspetti positivi che negativi per Xabi Alonso finora. Si sta delineando sempre più chiaramente quale sarà la sua formazione più forte e l'approccio complessivo al lavoro.

Hanno mantenuto una difesa piuttosto solida, subendo solo due gol in quattro incontri competitivi quest'anno. I Blancos hanno in gran parte dettato il gioco, con una media del 60,5% di possesso palla e 16,7 tiri ogni 90 minuti.

Vinicius Junior dovrebbe essere ben riposato, avendo saltato la pausa internazionale del Brasile. Nel frattempo, Kylian Mbappé è molto in forma in attacco, quindi dovrebbero avere più che sufficiente potenza di fuoco per vincere questa partita con un buon margine.

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Mbappé per segnare per primo ancora

Mbappé ha impiegato del tempo per ambientarsi nella capitale spagnola, ma a un anno dal suo arrivo, il francese è estremamente impressionante. Ha segnato e assistito gol, e ora sembra essere il leader di questa squadra.

Ha dominato una difesa debole della Real Sociedad nel weekend, segnando il gol d'apertura al 12° minuto. Mbappé ha ora sbloccato il risultato in tre delle sue quattro apparizioni con il Real Madrid nella stagione 2025/26.

Il 26enne si sta integrando bene con Arda Guler e non mancherà di motivazione contro i suoi connazionali martedì sera. Con Mbappé che ha una media di 5,90 tiri ogni 90 minuti in questa stagione, è ben posizionato per aprire le marcature con una probabilità implicita del 30,3%.

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Almeno tre gol per i padroni di casa

Il Marsiglia ha vinto 4-0 venerdì, ma è difficile trarre troppe conclusioni da quel risultato contro una squadra del Lorient ridotta a 10 uomini molto presto.

Anche loro erano in inferiorità numerica nella partita precedente a Lione. Sebbene abbiano perso solo 1-0, Les Olympiens hanno concesso 3,04 xG. Questo indica alcuni problemi strutturali che una forte squadra del Real Madrid dovrebbe essere in grado di sfruttare.

I Blancos hanno segnato tre gol solo in un'occasione finora in questa stagione. Tuttavia, sono stati negati tre gol aggiuntivi da decisioni arbitrali strette contro il Mallorca nella loro ultima partita casalinga. Nonostante il cartellino rosso di Huijsen, hanno anche creato 2,42 xG contro la Real Sociedad nel weekend.

Con Trent Alexander-Arnold che potrebbe tornare a ruotare, dovrebbero avere più creatività dalle posizioni arretrate in questa partita. La squadra spagnola dovrebbe sopraffare il Marsiglia e sembra in grado di segnare oltre 2.5 gol, con una probabilità implicita del 50%.