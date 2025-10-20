Pronostici PSV Eindhoven - Napoli: Attacco partenopeo in emergenza

I nostri esperti vedono il Napoli tornare da Eindhoven con un risultato utile e meno di quattro reti complessive.

Migliori pronostici di PSV Eindhoven - Napoli

Di seguito, qualche spunto per le scommesse sulla sfida del terzo turno di Champions League tra PSV Eindhoven e Napoli con le relative quote:

Multigol 1-3 a quota 1.57 su Lottomatica

Goal + Under 3.5 a quota 2.98 su Goldbet

Doppia Chance X2 + Under 3.5 + Goal a quota 3.80 su Netbet

Per l'incontro al Philips Stadion, i nostri esperti si aspettano da una a tre reti complessive e un risultato utile per il Napoli.

Quote PSV Eindhoven - Napoli

I nostri esperti vedono il Napoli tornare da Eindhoven con un risultato utile e meno di quattro reti complessive.

PSV Eindhoven vs Napoli Lottomatica Goldbet Netbet PSV 3.05 3.00 3.10 Pareggio 3.65 3.65 3.55 Napoli 2.20 2.20 2.20

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Come arrivano gli olandesi e i partenopei al match

Il Napoli disputa la sfida al Philips Stadion a tre giorni dallo 0-1 subìto sabato a Torino. Una trasferta, quella contro i granata, cominciata in salita già dal riscaldamento, quando si sono fermati sia Rasmus Hojlund che Scott McTominay. Senza il danese e lo scozzese, il reparto offensivo è andato a sbattere contro il muro dei padroni di casa.

Antonio Conte e il suo staff avevano scelto di rinunciare a Hojlund e McTominay proprio in vista della sfida di Eindhoven. Il primo, in effetti, potrebbe tornare in campo già contro il PSV, mentre il secondo difficilmente ci sarà. Nel secondo turno di Champions, il Napoli – grazie a una doppietta proprio di Hojlund – aveva trovato i primi tre punti con il 2-1 contro lo Sporting. L'esordio, invece, si era chiuso con lo 0-2 in casa del Manchester City.

Il PSV Eindhoven, sabato, con il 2-1 contro i Go Ahead Eagles ha inanellato il terzo successo in altrettante gare contro squadre della seconda metà della classifica in Eredivisie. In Champions, la squadra di Peter Bosz ha trovato il primo punto a inizio ottobre con l'1-1 a Leverkusen. I "Boeren" avevano esordito nella fase a gironi con l'1-3 contro l'Union Saint-Gilloise.

Probabili formazioni di PSV Eindhoven - Napoli

PSV Eindhoven: Kovar, Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior, Veerman, Schouten, Saibari, Perisic, Man, Til

Kovar, Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior, Veerman, Schouten, Saibari, Perisic, Man, Til Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola, Lucca

PSV - Napoli: a Eindhoven vedremo da una a tre reti?

Per esempio, cinque delle più recenti sei gare ufficiali del Napoli hanno visto almeno una marcatura e un massimo di tre gol. L'unica eccezione, il 3-2 contro il Pisa, era arrivata il 22 settembre – e dunque pochi giorni dopo lo 0-2 incassato in casa del Manchester City.

Poi gli uomini di Antonio Conte avevano subìto l'1-2 sul campo del Milan, prima dei 2-1 al Maradona contro lo Sporting e il Genoa. Dopo l'infortunio di un Rasmus Hojlund decisivo proprio in queste ultime gare, i partenopei hanno registrato una nuova battuta d'arresto con lo 0-1 di Torino.

Il PSV Eindhoven, dopo l'1-3 contro l'Union Saint-Gilloise e il 2-2 contro l'Ajax del 21 settembre, nelle ultime quattro uscite ne ha viste tre da 1-3 gol. L'eccezione, il 4-0 in casa dello Zwolle – quartultimo nella Eredivisie – era arrivata dopo il 2-1 a Rotterdam contro l'Excelsior e l'1-1 a Leverkusen. Poi, sabato, i "Boeren" hanno trovato il 2-1 contro i Go Ahead Eagles.

Alla luce di questi risultati, i nostri esperti ritengono che il segno Multigol 1-3 sia uno scenario realistico per la gara fra PSV Eindhoven e Napoli.

Scommessa 1: Multigol 1-3 a quota 1.57 su Lottomatica

Andranno in gol sia i partenopei sia i "Boeren"?

Lo 0-1 incassato sabato allo Stadio Olimpico Grande Torino ha chiuso una striscia di quattro gare ufficiali del Napoli in cui entrambe le squadre avevano trovato la via del gol. Dopo lo 0-2 all'Etihad Stadium contro il Manchester City, i partenopei avevano chiuso settembre con il 3-2 contro il Pisa e l'1-2 a San Siro contro il Milan. Poi, gli undici di Conte avevano inanellato due successi per 2-1 davanti al proprio pubblico, contro lo Sporting e il Genoa.

Inoltre, sei delle ultime sette partite del PSV hanno registrato gol da entrambe le parti, e tre delle più recenti quattro si sono chiuse con meno di quattro marcature. Più precisamente: il 4-0 a Zwolle era seguito al 2-1 in casa dell'Excelsior e all'1-1 a Leverkusen. Poi, sabato, la squadra di Peter Bosz ha trovato il 2-1 contro i Go Ahead Eagles.

Considerando questi rendimenti, la combo Goal + Under 3.5 è da tenere d'occhio in vista della sfida al Philips Stadion.

Scommessa 2: Goal + Under 3.5 a quota 2.98 su Goldbet

PSV Eindhoven - Napoli: i partenopei raccoglieranno almeno un punto?

Prima dello 0-1 subìto sabato in casa del Torino, il Napoli non aveva mancato il successo se non contro formazioni di alto livello nei rispettivi campionati. La formazione di Conte, infatti, era stata fermata soltanto sul campo del Manchester City (0-2) e del Milan (1-2).

Fra queste due battute d'arresto, i partenopei avevano trovato il 3-2 contro il Pisa. Poi, avevano mosso la classifica in Champions con il 2-1 contro lo Sporting, seguito dal successo con lo stesso punteggio sul Genoa.

È vero che entrambe le vittorie erano state decise da Hojlund – ora ai box per problemi fisici – ma il PSV Eindhoven non sembra disporre di una difesa impenetrabile. Nelle ultime cinque giornate di un'Eredivisie meno competitiva della Serie A, ha incassato sette reti e ha mantenuto la porta inviolata solo nel 4-0 contro lo Zwolle. In Champions, invece, i "Boeren" hanno rimediato l'1-3 contro l'Union Saint-Gilloise e l'1-1 sul campo di un Bayer Leverkusen in difficoltà difensiva.

Per questi motivi, la combo Doppia Chance X2 + Under 3.5 + Goal rientra tra i pronostici plausibili per questo incontro.