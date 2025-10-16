Pronostici PSG - Strasbourg: entrambe le squadre a segno in una vittoria casalinga

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita aperta al Parc des Princes, con la maggior parte dell'azione che si svolgerà dopo l'intervallo in un incontro che i padroni di casa dovrebbero vincere.

Pronostici PSG - Strasbourg: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Strasbourg

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Si prevede che il PSG vinca 3-1 contro lo Strasbourg.

Quote PSG vs Strasbourg

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Nonostante alcuni problemi di infortuni significativi, il PSG ha comunque iniziato la stagione in modo convincente. Una vittoria per 2-1 a Barcellona all'inizio del mese ha dimostrato le loro credenziali come seri contendenti per la Champions League. Hanno seguito con un pareggio 1-1 contro il Lille, ma la squadra di Luis Enrique è ancora in testa alla Ligue 1.

Attualmente, il PSG ha un punto in più dello Strasbourg, che con una vittoria nella capitale francese salirebbe in vetta. Liam Rosenior ha guidato la sua squadra a cinque vittorie e due sconfitte finora in questa stagione, ottenendo un trionfo per 5-0 contro l'Angers nell'ultima partita.

Probabili formazioni PSG - Strasbourg

PSG: Chevalier, Hakimi, Beraldo, Pacho, L. Hernandez, Vitinha, Zaire-Emery, Ruiz, Mbaye, Ramos, Doue

Strasbourg: Penders, Omobamidele, Hogsberg, Doukoure, Ouattara, Barco, El Mourabet, Moreira, Paez, Lemarechal, Panichelli

Aspettatevi più azione dopo l'intervallo

Le partite dello Strasbourg sono state ricche di azione finora in questa stagione, sebbene la maggior parte dell'emozione sia arrivata nel secondo tempo. Dei 21 gol segnati nelle loro partite di Ligue 1, un enorme 86% è arrivato dopo l'intervallo.

La squadra di Rosenior di solito mantiene il gioco stretto nel primo tempo e aumenta la pressione dopo l'intervallo. Notoriamente, 12 dei loro 14 gol sono arrivati nel secondo tempo, mentre cinque dei sette subiti sono arrivati dopo il 75° minuto.

Il PSG è pronto ad accogliere nuovamente diversi giocatori chiave nella loro rosa dopo gli infortuni. Tuttavia, non tutti entreranno subito in formazione, quindi dovrebbero avere una panchina davvero forte venerdì. Questo potrebbe aiutarli a sfruttare la debolezza difensiva dello Strasbourg nelle fasi finali.

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Entrambe le squadre a segno a Parigi

Lo Strasbourg ha segnato almeno una volta in ogni partita disputata finora in questa stagione. Hanno mostrato molta intenzione offensiva e abbastanza qualità per suggerire che possono essere competitivi al Parc des Princes. Il loro rendimento di 13,3 xG finora in Ligue 1 è in realtà superiore a quello dei loro avversari.

Anche in partite difficili contro Marsiglia e Monaco, hanno cercato di attaccare e sono riusciti a segnare. Tuttavia, hanno perso entrambe quelle partite - le uniche che non hanno vinto.

La linea d'attacco ospite è guidata da Joaquin Panichelli. Il 23enne è il capocannoniere della Ligue 1 con cinque gol in sette presenze. Dovrebbe rappresentare una minaccia per una difesa del PSG che potrebbe non essere al massimo della forma, con alcuni giocatori che probabilmente verranno riposati dopo i loro impegni internazionali.

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Uno scontro divertente per i neutrali

Le partite del PSG non hanno offerto molto intrattenimento in questa stagione. A parte la loro vittoria per 6-3 contro il Tolosa, ci sono stati relativamente pochi gol nei loro incontri domestici.

Tuttavia, questo dovrebbe cambiare venerdì. A differenza di molte altre squadre in Ligue 1, lo Strasbourg non si accontenterà di difendere e giocare per un punto contro il PSG. È nella loro natura giocare con intensità e pressare alto sul campo.

Ci sono stati cinque o più gol in tre delle loro ultime cinque partite. Nel frattempo, le loro trasferte in Ligue 1 registrano una media di 3,67 gol per partita.

Si prevede che il PSG avrà di nuovo a disposizione Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia. Questo dovrebbe aiutarli ad avvicinarsi al loro massimo potenziale offensivo. Questo suggerisce anche che potrebbe esserci valore nel puntare su più di 3,5 gol totali, con una probabilità implicita del 47,6%.