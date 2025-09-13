Pronostici PSG - Lens: gli infortuni di Dembélé e Doué indeboliscono i parigini

Finora il PSG è stato impeccabile nella stagione 2025/26. Tuttavia, infortuni imprevisti a Dembélé e Doué durante il servizio con la nazionale francese potrebbero ostacolarli contro una solida squadra del Lens.

Pronostici PSG - Lens: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Lens

Lens +2 (Handicap 3-Vie) a quota 1.50 con Snai

Under 3.5 goal a quota 1.87 con Sisal

João Neves Marcatore in Qualsiasi Momento a quota 2.70 con Netbet

Il PSG dovrebbe ottenere una vittoria di misura per 1-0 contro il Lens domenica.

Quote PSG vs Lens

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Paris Saint-Germain ha un record del 100% nelle prime tre partite di Ligue 1 della stagione 2025/26. Tornano al Parc des Princes per una sfida casalinga contro un Lens che ha anch'esso goduto di un buon inizio.

Il PSG ha iniziato la stagione con due vittorie poco spettacolari per 1-0 contro Nantes e Angers, seguite da una travolgente vittoria per 6-3 su Tolosa prima della pausa internazionale. Ousmane Dembélé ha segnato due gol ma è stato superato da João Neves, che ha realizzato una straordinaria tripletta.

Tutto sembrava andare per il meglio per il PSG prima della pausa internazionale. Tuttavia, infortuni inaspettati a Ousmane Dembélé e Désiré Doué con la nazionale francese hanno un po' scombussolato la squadra di Luis Enrique. Dembélé e Doué saranno assenti per alcune settimane, quindi il PSG dovrà fare affidamento su Gonçalo Ramos come attaccante centrale.

Il Lens ha ottenuto due vittorie nelle prime tre partite di Ligue 1 di questa stagione, inclusi successi consecutivi contro Brest e Le Havre. Ora affrontano due seri test per le loro aspirazioni 2025/26, con sfide contro PSG e Lille.

Pierre Sage ha rafforzato la sua linea d'attacco questa settimana firmando l'attaccante francese Odsonne Edouard dal Crystal Palace. I gol sono stati difficili da ottenere per il Lens la scorsa stagione, riuscendo a segnare solo 42 gol in 34 partite, quindi Edouard sarà ansioso di fornire una nuova competizione per giocatori come Rayan Fofana.

Probabili formazioni PSG - Lens

PSG: Chevalier; Hakimi, Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos

Lens: Risser; Udol, Gradit, Sarr, Machado, Aguilar, Thomasson, Sangaré, Thauvin, Sima, Saïd

Lens per evitare una sconfitta di due o più gol

La scorsa stagione, il PSG ha sconfitto di misura il Lens, ridotto a dieci uomini, per un solo gol a zero. Questo quando i parigini stavano appena entrando in forma nella campagna di Ligue 1 2024/25. Il Lens ha subito cartellini rossi in tre delle ultime cinque visite al Parc des Princes.

Normalmente, ci aspetteremmo che il PSG vinca questa partita con un ampio margine, specialmente con Dembélé e Doué in forma. Tuttavia, le loro assenze cambiano le dinamiche della squadra di Luis Enrique.

L'ultima volta che il Lens ha vinto nella capitale è stato nel 2006, quindi il PSG rimane il chiaro favorito per la sfida di questo weekend. Tuttavia, la loro vittoria potrebbe arrivare solo con un margine di un gol.

I mercati delle scommesse credono ci sia una probabilità del 52,63% che il Lens eviti una sconfitta di due o più gol, ma i loro problemi di formazione potrebbero avvicinare questo dato al 55%-60% domenica. Questo lo rende il gioco di valore tra le nostre pronostici PSG - Lens.

Scommessa 1: Lens +2 (Handicap 3-Vie) a quota 1.50 con Snai

Gli infortuni di Dembélé e Doué minacciano la resa del PSG

Sebbene il PSG abbia segnato otto gol nelle prime tre partite di campionato, questa statistica è piuttosto fuorviante. Sei di questi sono arrivati nella loro ultima vittoria in trasferta a Tolosa. Sono riusciti a segnare solo un gol per partita nelle vittorie contro Nantes e Angers.

Vale la pena notare che sia Dembélé che Doué hanno partecipato alla vittoria di misura contro l'Angers, dove hanno registrato 21 tentativi di gol. Con Dembélé e Doué fuori per infortunio, Enrique dovrà riporre fiducia in giocatori come Ramos e considerare di dare più tempo di gioco al giovane prodigio Ibrahim Mbaye.

Una cosa è certa: il PSG non avrà la sua linea d'attacco al completo in azione questo weekend. Questo, combinato con l'approccio generalmente a basso punteggio del Lens, significa che c'è un valore significativo nel sostenere che verranno segnati tre o meno gol.

Scommessa 2: Under 3.5 goal a quota 1.87 con Sisal

Scommettere su Neves per mantenere la sua serie di gol

Il centrocampista portoghese João Neves si è affermato come uno dei giovani più promettenti del calcio mondiale. Il PSG era persino disposto a pagare 60 milioni di euro per il suo ingaggio l'estate scorsa.

Il ventenne ha iniziato in modo brillante la stagione 2025/26 di Ligue 1, eguagliando il numero di gol della scorsa stagione in sole due apparizioni. Sebbene Neves abbia segnato solo dieci gol in campionato in 81 presenze senior, scommettere su di lui per segnare di nuovo domenica è una scelta ovvia data la sua forma e fiducia.

Con Dembélé e Doué fuori dai giochi, più responsabilità ricadranno su Neves per creare e sfidare la difesa del Lens. Attualmente è nel 99° percentile della Ligue 1 per xG non su rigore, e nel 96° percentile per tiri effettuati (3,46 per 90 minuti).