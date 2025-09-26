Pronostici PSG - Auxerre: padroni di casa decimati dagli infortuni

Il nostro esperto di scommesse prevede che i padroni di casa otterranno tre punti, nonostante gli infortuni possano condizionare la loro prestazione.

Pronostici PSG - Auxerre: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Auxerre

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Il PSG dovrebbe vincere 2-0 contro l'Auxerre.

Quote PSG vs Auxerre

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il PSG potrebbe affrontare una stagione in cui i contrattempi si presentano rapidamente, dopo aver conquistato tutto nella scorsa campagna. Dopo il triplete ottenuto, i parigini stanno vivendo un periodo di forma incostante.

Inoltre, la squadra di Luis Enrique è già stata colpita da infortuni. Tuttavia, rimangono in corsa per mantenere il titolo di Ligue 1, nonostante siano scesi al secondo posto all'inizio della settimana.

I campioni d'Europa hanno subito una sconfitta a sorpresa per 1-0 contro il Marsiglia lunedì, lottando per trovare la rete nei successivi 85 minuti dopo il gol subito.

Senza dubbio, la squadra di Enrique vorrà riprendersi e tenere il passo con il Monaco, evitando di allontanarsi nella corsa al titolo. Fortunatamente per loro, ospitano l'Auxerre al Parc des Princes sabato sera.

L'Auxerre è tornato in Ligue 1 per la seconda stagione consecutiva, quindi una lotta per rimanere in alto non è sorprendente. Tuttavia, hanno concluso al buon 11° posto la scorsa stagione, al sicuro dalla zona retrocessione.

Christophe Pelissier è una presenza costante nel club dal 2022. Ha una media di più punti a partita rispetto ai suoi precedenti incarichi. Con una vittoria in casa lo scorso weekend, Les Bleu et Blanc dovrebbero affrontare questa partita con ottimismo.

Probabili formazioni PSG - Auxerre

PSG: Chevalier, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Mendez, Kvaratskhelia, Ramos

Auxerre: TeamLeon, Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Akpa, Sinayoko, Owusu, Danois, Danny Namaso, Mara

Superare un ostacolo

La sconfitta del PSG la scorsa settimana è stata un intoppo nella loro stagione. Tuttavia, affrontano una squadra contro cui non hanno perso negli ultimi sette scontri diretti in tutte le competizioni, vincendone cinque (D2).

Prima della sconfitta contro l'OM, erano in una serie di cinque vittorie consecutive, incluso l'esordio contro l'Atalanta in Champions League. Nel frattempo, l'Auxerre ha disputato due partite in trasferta nel campionato quest'anno, entrambe concluse con una sconfitta.

Gli ospiti non sono riusciti a segnare nella loro precedente partita in trasferta, e questo scenario potrebbe ripetersi sabato. Il PSG ha impedito agli avversari di segnare in quattro delle ultime cinque vittorie, facendo lo stesso in tre degli ultimi cinque scontri diretti.

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Kvaratskhelia sale alla ribalta

Proprio come la scorsa settimana contro l'OM, l'attacco del PSG dipenderà molto da Goncalo Ramos e Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano è stato straordinario dal suo passaggio da Napoli a Parigi, ma deve ancora raggiungere la piena forma in questa stagione.

Ha registrato il maggior numero di tocchi nell'area avversaria (4) nell'ultima uscita, segnando quattro gol in 14 presenze in Ligue 1 la scorsa stagione. Ha trovato la rete contro l'Atalanta, portando a tre i gol nelle sue ultime cinque apparizioni tra club e nazionale.

Tuttavia, deve emergere in assenza della linea d'attacco regolare del PSG, e sembra che lo farà contro questo avversario. Kvaratskhelia ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-1 dei padroni di casa nella partita corrispondente dell'ultima giornata della stagione di Ligue 1.

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Attacco del PSG decimato

Mentre il PSG è probabile che porti a casa i tre punti, potrebbe non essere una vittoria con molti gol. Enrique ha diversi attaccanti chiave in infermeria, il che rappresenta un grande ostacolo per la sua squadra nella terza fase del campo.

Il miglior calciatore maschile del mondo, Ousmane Dembélé, è fuori per infortunio, unendosi a Bradley Barcola, Désiré Doué e João Neves ai margini. Senza quella potenza d'attacco, questa partita potrebbe non avere tanti gol come ci si aspetterebbe con quei giocatori in campo.

Solo l'Angers ha partecipato a più partite che hanno prodotto meno di tre gol in questa stagione rispetto al PSG. Quattro delle cinque partite di Ligue 1 dei padroni di casa sono terminate con meno di tre gol, mentre l'Auxerre ha visto lo stesso in tre delle loro cinque partite di campionato.