Gli olandesi hanno dominato la loro ultima partita e, sebbene questa sfida sarà più difficile, ci aspettiamo un'altra vittoria per gli uomini di Ronald Koeman.

Pronostici Paesi Bassi - Finlandia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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I Paesi Bassi dovrebbero vincere 3-0 contro la Finlandia.

Quote Paesi Bassi - Finlandia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

I Paesi Bassi arrivano a questo incontro in ottima forma, non avendo perso una partita nei 90 minuti per tutto l'anno finora. Hanno segnato quattro gol contro Malta a metà settimana, mantenendo la loro terza porta inviolata della campagna di qualificazione. Una vittoria qui potrebbe rappresentare un grande passo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo.

La Finlandia, nel frattempo, se la sta cavando abbastanza bene. Hanno perso solo due volte quest'anno, e la vittoria contro la Lituania giovedì ha mantenuto vivo il loro sogno mondiale. Hanno perso 2-0 nella partita di andata e avrebbero davvero bisogno di un risultato ad Amsterdam.

Probabili formazioni Paesi Bassi - Finlandia

Paesi Bassi: Verbruggen, Dumfries, Timber, van Dijk, van de Ven, Reijnders, Gravenberch, de Jong, Simons, Depay, Gakpo

Finlandia: Sinisalo, Alho, Ivanov, Koski, Lahteenmaki, Kairinen, Walta, Markhiev, Kallman, Antman, Pohjanpalo

La difesa esperta di Koeman

Indipendentemente dalla difesa a quattro scelta da Ronald Koeman, può fidarsi che siano assolutamente capaci di tenere fuori la Finlandia. Con giocatori come Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Denzel Dumfries e altri a sua disposizione, c'è molta esperienza e qualità su cui contare. La Finlandia affronterà una sfida difficile solo per rompere questa difesa, per non parlare di ottenere una vittoria.

Come accennato, gli olandesi hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle loro partite di qualificazione alla Coppa del Mondo, e puntano a un'altra in casa. Koeman ha opzioni se vuole ruotare dalla squadra che ha demolito Malta, ma la loro difesa non è stata certo messa sotto pressione abbastanza da giustificare un riposo.

La Finlandia non è particolarmente prolifica in attacco. Non sono riusciti a segnare contro gli olandesi nel loro ultimo incontro e non hanno segnato più di due gol in una partita per tutto l'anno. I padroni di casa saranno fiduciosi di tenerli ancora una volta a secco.

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Pericolo dal primo fischio

Il capocannoniere, Memphis Depay, è stato risparmiato contro Malta a causa di alcuni problemi fisici, ma è comunque entrato dalla panchina e ha segnato. Anche giocatori come Xavi Simons e Donyell Malen sono freschi, avendo iniziato dalla panchina a metà settimana. I Paesi Bassi hanno molti modi per mettere in difficoltà i visitatori e possono farlo fin dall'inizio.

Gli olandesi hanno segnato nei primi 30 minuti in tutte le cinque partite di qualificazione finora. Non sarebbe sorprendente se facessero sei di fila. La Finlandia ha concesso troppi gol nel primo tempo per i gusti di Jacob Friis, e sarà molto attento al modo in cui gli olandesi iniziano le partite.

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Professionalità olandese

Se i risultati andranno nel loro verso questo fine settimana, gli olandesi avranno praticamente prenotato il loro posto alle finali della Coppa del Mondo. Una vittoria permetterebbe loro di mantenere almeno un vantaggio di tre punti sulla seconda classificata Polonia, che affronteranno il mese prossimo a Varsavia. Non ci aspettiamo che i padroni di casa corrano rischi inutili.

Dopo aver segnato quattro gol contro Malta, gli olandesi potrebbero rallentare leggermente questa volta. Potrebbero partire rapidamente, prendere il vantaggio di cui hanno bisogno e poi controllare la partita al loro ritmo. Anche se ci aspettiamo una vittoria in casa, e una comoda, dubitiamo che sarà una demolizione completa.

Hanno segnato più di due gol in solo due partite nel 2025, entrambe contro Malta. Inoltre, hanno segnato più di tre gol contro la Finlandia solo una volta negli ultimi nove incontri. Dovrebbe essere lo stesso anche questo fine settimana.