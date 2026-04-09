Pronostici Napoli - Sporting: i partenopei in cerca di riscatto

Secondo i nostri esperti, il Napoli resterà imbattuto in una sfida contro lo Sporting da almeno tre gol complessivi.

Migliori pronostici di Napoli - Sporting

Ecco qualche consiglio per scommettere con le relative quote in vista della gara della seconda giornata in Champions League fra Napoli e Sporting:

Over 2.5 a quota 1.75 su Goldbet

Goal + Over 2.5 a quota 2.04 su NetBet

Doppia Chance 1X + Over 2.5 + Goal a quota 2.70 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano un risultato utile della squadra partenopea contro quella di Lisbona in un incontro con almeno tre gol complessivi.

Quote Napoli - Sporting

Napoli - Sporting Goldbet NetBet Lottomatica Over 2.5 1.75 1.76 1.75 Goal + Over 2.5 2.05 2.04 2.05 1X + Over 2.5 + Goal 2.70 2.60 2.70

Per i bookmakers il Napoli parte favorito nella sfida contro lo Sporting, ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno esplorato altri mercati.

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Come arrivano i partenopei e i portoghesi al match

Due settimane dopo lo 0-2 subìto sul campo del Manchester City, il Napoli ospita lo Sporting – e lo fa a tre giorni dalla prima battuta d'arresto in Serie A. L'1-2 a San Siro contro il Milan ha infatti chiuso una striscia positiva con quattro successi.

È altrettanto vero che – dopo i due clean sheet contro il Sassuolo e il Cagliari – i partenopei hanno concesso gol per la quarta volta consecutiva. Prima e dopo la sfida contro i "Citizens" la squadra di Antonio Conte aveva visto il 3-1 a Firenze e il 3-2 contro il Pisa.

Lo Sporting ha esordito in questa Champions con un impegno decisamente più agevole sconfiggendo il Kairat Almaty per 4-1. Nella Primeira Liga il rendimento degli uomini di Rui Borges è simile a quello dei partenopei.

In sette giornate i "Leoni" hanno infatti perso punti esclusivamente a fine agosto nell'1-2 contro il Porto, con loro appaiati in vetta. Poi i campioni di Portogallo erano tornati dalla sosta con il 2-1 contro il Famalicao, prima d'imporsi contro il Moreirense (3-0) e sabato a Estoril (1-0).

Probabili formazioni di Napoli - Sporting

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund Sporting: Joao Virginia; Vagiannidis, Araujo, Kochorashvili, Debast; Goncalo Inacio, Geovany Quenda; Hjulmand, Trincao, Pote; Suarez

In Napoli - Sporting vedremo almeno tre reti?

In tutte le ultime tre uscite in Serie A del Napoli abbiamo assistito a più di due marcature. E l'1-2 nella sfida al vertice in casa del Milan è arrivato dopo due gare con rispettivamente quattro e cinque gol. I partenopei erano infatti rientrati dalla sosta con il 2-1 in casa della Fiorentina e soprattutto col 3-2 contro il neopromosso Pisa.

Lo Sporting ha concesso la finora ultima rete il 18 settembre nel 4-1 contro il Kairat Almaty. Ma la sfida contro i kazaki era stata preceduta, per esempio, dall'1-2 contro il Porto e il 2-1 sul campo del Famalicao. A fine settembre sono arrivati il 3-0 contro la Moreirense e l'1-0 a Estoril contro la quartultima.

Visti questi risultati, i nostri esperti considerano il segno Over 2.5 uno scenario plausibile per l'incontro fra Napoli e Sporting.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.75 su Goldbet

Al Maradona segneranno entrambe le formazioni?

Da metà settembre tutt'e tre le gare di campionato del Napoli hanno visto reti su entrambi i fronti. Prima e dopo lo 0-2 incassato a Manchester, gli uomini di Antonio Conte avevano inanellato il 3-1 a Firenze e il 3-2 contro il Pisa. Poi domenica hanno registrato la prima battuta d'arresto con l'1-2 al Meazza contro il Milan.

Per lo Sporting il 4-1 contro il Kairat Almaty aveva rappresentato la quarta gara ufficiale consecutiva con firme di entrambe le squadre. Da fine agosto la squadra di Borges aveva visto il 4-1 sul campo del Nacional Funchal, attualmente tredicesimo, l'1-2 contro il Porto e il 2-1 a Famalicao. A fine settembre i "Leoni" hanno trovato il 3-0 casalingo contro la Moreirense e l'1-0 sul campo del quartultimo Estoril.

Nonostante queste ultime gare, la combo Goal + Over 2.5 rientra fra i pronostici da tenere d'occhio per la sfida al Maradona.

Scommessa 2: Goal + Over 2.5 a quota 2.04 su NetBet

Napoli - Sporting: i partenopei muoveranno la classifica in Champions?

Prima dell'1-2 incassato domenica a San Siro contro il Milan, il Napoli in questa stagione ufficiale aveva subìto esclusivamente lo 0-2 in casa del Manchester City. In una Serie A tecnicamente superiore al campionato portoghese aveva invece aperto il suo campionato con quattro successi in altrettanti turni. Dopo il 2-0 contro il Sassuolo e l'1-0 contro il Cagliari, gli undici di Conte avevano trovato il 3-1 a Firenze e il 3-2 contro il Pisa.

Lo Sporting giunge al Maradona dopo aver collezionato i primi punti in questa Champions grazie al poker contro il Kairat Almaty. Ma è altrettanto vero che i "Leoni" hanno concesso una marcatura a una formazione kazaka che faceva il suo esordio assoluto. Poi hanno collezionato il 3-0 contro la Moreirense e l'1-0 a Estoril.

Considerando questi rendimenti, la combo Doppia Chance 1X + Over 2.5 + Goal rientra fra gli esiti realistici per la sfida fra Napoli e Sporting.