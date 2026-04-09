Pronostici Napoli - Genoa: partenopei in cerca di riscatto in Serie A

I nostri esperti prevedono una vittoria del Napoli, da due a cinque reti complessive e almeno una firma di Rasmus Hojlund contro il Genoa.

Migliori pronostici di Napoli - Genoa

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Per la gara fra i partenopei e i liguri, i nostri esperti si aspettano un successo casalingo da due a cinque reti complessive e almeno un gol di Rasmus Hojlund.

Quote Napoli - Genoa

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Il Napoli cerca la quinta vittoria in Serie A. I bookmaker offrono quote basse sul segno 1, e i nostri esperti hanno studiato alternative.

Come arrivano i partenopei e il "Grifone" al match

Il Napoli ospita il Genoa a quattro giorni dal 2-1 sullo Sporting in Champions. Trascinati dalla doppietta di Rasmus Hojlund, gli uomini di Antonio Conte sono tornati subito al successo dopo lo stop con il Milan. Prima dell'1-2 a San Siro, i partenopei avevano inanellato il 2-0 sul Sassuolo, l'1-0 sul Cagliari, il 3-1 a Firenze e il 3-2 contro il Pisa.

Ora ospitano un Genoa reduce dallo 0-3 contro la Lazio, che a sua volta era giunta a Marassi in piena crisi. Ma soprattutto, il "Grifone" contro i biancocelesti ha subìto la terza sconfitta in quattro gare. L'unico pari raccolto dagli undici di Patrick Vieira in questa fase – l'1-1 a Como del 15 settembre – era arrivato fra lo 0-1 contro la Juventus e l'1-2 a Bologna.

Probabili formazioni di Napoli - Genoa

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne McTominay; Hojlund

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne McTominay; Hojlund Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Venturino; Ekuban

Napoli - Genoa: i partenopei s'imporranno con almeno due gol?

In quattro delle cinque uscite finora disputate dal Napoli in Serie A, abbiamo assistito ad almeno due reti. L'unica eccezione risale al 30 agosto, quando i partenopei avevano superato il Cagliari per 1-0. Poi, gli undici di Antonio Conte avevano infilato il 3-1 a Firenze e il 3-2 contro il Pisa, prima dell'1-2 incassato contro il Milan.

Il Genoa, a partire dallo 0-1 contro la Juventus prima della sosta di settembre, ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato. Dopo l'1-1 raccolto a Como, il "Grifone", in caduta libera, ha incassato l'1-2 a Bologna e lunedì lo 0-3 contro la Lazio.

Per questi motivi, la combo 1 + Over 1.5 rientra fra gli scenari plausibili per la sfida del Maradona.

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Hojlund confermerà il suo stato di forma anche contro il Grifone?

Dopo aver coronato il suo debutto nella casacca azzurra con la seconda rete nel 3-1 di Firenze, Rasmus Hojlund era rimasto sotto le attese contro il Pisa e contro il Milan. Poi, contro lo Sporting, il danese è salito in cattedra siglando entrambe le reti contro i lusitani e muovendo così la classifica in Champions.

Ora il Napoli ospita un Genoa che, nelle ultime quattro giornate, ha raccolto complessivamente un punto e ha subìto cinque gol in due gare. Spicca soprattutto lo 0-3 contro la Lazio, che contro il "Grifone" ha siglato poco meno della metà delle sue sette reti complessive in questa Serie A.

Alla luce di questi rendimenti, il segno Rasmus Hojlund marcatore XXL è da tenere d'occhio.

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Napoli - Genoa: al Maradona vedremo non più di cinque reti?

A eccezione dell'1-0 contro il Cagliari del 30 agosto, tutte le partite del Napoli in questa Serie A si sono chiuse con almeno due – e mai più di cinque – gol. Dopo il 2-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, erano arrivati anche il 3-1 alla Fiorentina e il 3-2 sul Pisa. Poi, domenica, lo stop: l'1-2 sul campo del Milan.

Per il Genoa, questo campionato era iniziato a Marassi con lo 0-0 contro il Lecce, seguito dallo 0-1 contro la Juventus. Poi la squadra di Vieira aveva registrato l'1-1 a Como, prima d'incassare l'1-2 a Bologna e, lunedì, lo 0-3 contro la Lazio.

Considerando questi risultati, la combo 1 + Multigol 2-5 è un'opzione realistica in vista della gara fra il Napoli e il Genoa.