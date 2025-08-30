Pronostici Napoli – Cagliari di Serie A: la chiave è nel primo tempo?

Dopo il 2-0 contro il Sassuolo, il Napoli ospita il Cagliari. Le quote dei bookmaker sul segno 1 sono basse, e gli esperti propongono alternative.

I nostri pronostici di Napoli - Cagliari

Di seguito qualche spunto per le scommesse in vista dell'incontro del secondo turno di Serie A tra Napoli e Cagliari. Ecco alcune quote:

Segna 1° gol 1° tempo Team 1 a quota 1.65 su Goldbet

Kevin De Bruyne marcatore in qualsiasi momento a quota 3.50 su NetBet

1° tempo/finale 1/1 a quota 1.85 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono un successo del Napoli, con la gara sbloccata già nel primo tempo contro il Cagliari – e un gol di Kevin De Bruyne tra gli scenari più attesi.

Quote Napoli - Cagliari

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Quote maggiorate Napoli - Cagliari

Ecco le quote maggiorate di oggi per il secondo appuntamento di Serie A

Come arrivano i partenopei e i sardi al match

Il Napoli ospita il Cagliari una settimana dopo il 2-0 a Reggio Emilia contro un Sassuolo in Serie A. I campioni d’Italia hanno così centrato il quinto successo nelle ultime sette uscite. Dopo l'1-2 con lo Stade Brest e l'1-1 contro la Casertana – sfida disputata soprattutto con le "seconde linee" – la preparazione si era chiusa con tre vittorie: il 3-2 sul Girona, il 4-0 sul Sorrento e il 2-1 sull'Olympiakos.

Il Cagliari, nei primi impegni ufficiali sotto la guida di Fabio Pisacane, ha registrato il 5-4 ai rigori contro l'Entella e l'1-1 in extremis con la Fiorentina. Da fine luglio, i sardi – al di là del dischetto – hanno ottenuto un solo successo: 1-0 sul Saint-Étienne, formazione di Ligue 2. Poi sono arrivati uno 0-0 e un 1-1 contro il Racing Santander, attualmente in Segunda.

Probabili formazioni di Napoli - Cagliari

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli

Napoli - Cagliari: i partenopei sbloccheranno nel primo tempo?

Nel 2-0 rifilato a Reggio Emilia al Sassuolo, il Napoli era giunto all'intervallo sull'1-0. Sì, è così prolungata la striscia positiva: quattro uscite consecutive in cui gli uomini di Antonio Conte hanno sbloccato la gara nel primo tempo.

Nel 3-2 contro il Girona, i partenopei si erano portati sul 3-0 nel giro di 23 minuti. Alla firma di Giovanni Di Lorenzo al 4' era seguita la doppietta di Kevin De Bruyne. Nel 4-0 sul Sorrento e nel 2-1 contro l'Olympiakos, le prime reti erano arrivate al 12' e al 16'.

Considerando questi rendimenti, l'opzione Segna 1° gol 1° tempo Team 1 resta uno scenario plausibile per l'incontro dei partenopei contro i sardi.

Scommessa 1: Segna 1° gol 1° tempo Team 1 a quota 1.65 su Goldbet (negli speciali gol)

De Bruyne battezzerà l'esordio al Maradona con un gol ai sardi?

Kevin De Bruyne aveva esordito con la maglia del Napoli nel 3-2 contro il Girona a Castel di Sangro. Dopo il vantaggio al 4', l'ex Manchester City aveva sostanzialmente chiuso l'incontro con la quintultima della scorsa Liga grazie ai suoi gol al 15' e al 23'.

All'indomani, Conte non lo aveva schierato nel 4-0 contro il Sorrento. Nel 2-1 contro l'Olympiakos del 14 agosto, De Bruyne aveva disputato l'intero incontro senza timbrare il cartellino. È stato invece suo il 2-0 al 57' sul campo del Sassuolo.

Ora è realistico che De Bruyne, contro il Cagliari, sigli la prima rete davanti al suo nuovo pubblico al Maradona.

Scommessa 2: Kevin De Bruyne marcatore in qualsiasi momento a quota 3.50 su NetBet

Napoli - Cagliari: i partenopei saranno avanti già al duplice fischio?

Con il 2-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, il Napoli ha inanellato il quarto successo consecutivo. In tutte queste uscite, la formazione di Conte era giunta all'intervallo in vantaggio.

All'indomani del 3-2 sul Girona – con tutte le marcature nel primo tempo – nel 4-0 sul Sorrento sono arrivati due gol per frazione. Poi, contro Olympiakos e neroverdi, i partenopei avevano chiuso i primi 45 minuti sull'1-0.

Il Cagliari non va al riposo in svantaggio da fine luglio, ma prima dell'1-1 con la Fiorentina aveva affrontato solo squadre di Ligue 2, Segunda e Serie B.

I nostri esperti ritengono che il segno 1° tempo/finale 1/1 sia tutt'altro che da escludere nella sfida fra Napoli e Cagliari.