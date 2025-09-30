Pronostici Monaco - Man City: perché ci aspettiamo gol a Fontvieille

Gli uomini di Pep Guardiola hanno ritrovato la loro forma realizzativa contro il Burnley e ci aspettiamo che estendano la loro striscia di imbattibilità a Monaco.

Pronostici Monaco - Man City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Monaco - Man City

Oltre 3.5 gol a quota 2.30 su Lottomatica

Goal (GG) a quota 2.25 su Goldbet

Phil Foden segna o assiste a quota 3.00 su Netbet

Il Manchester City dovrebbe vincere 3-1 contro il Monaco.

Quote Monaco vs Man City

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Monaco è stato finora incostante in questa stagione e deve ancora pareggiare una partita. Ha vinto quattro volte e perso tre in tutte le competizioni, perdendo recentemente 3-1 contro il Lorient sabato. Devono migliorare notevolmente il loro gioco se vogliono tenere a bada il Manchester City.

Anche i Cityzens non sono stati impeccabili fino ad ora nel 2025/26. Hanno ottenuto buone vittorie contro il Manchester United e il Napoli di recente, e hanno pareggiato con l'Arsenal, ma sono caduti contro il Tottenham Hotspur e il Brighton & Hove Albion. La vittoria schiacciante per 5-1 contro il Burnley nel weekend dovrebbe dar loro una spinta di fiducia.

Probabili formazioni Monaco - Man City

Monaco: Kohn, Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique, Akliouche, Coulibaly, Teze, Minamino, Fati, Biereth

Man City: Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bobb, Silva, Reijnders, Doku, Haaland

Monaco e City illuminano il tabellone

Quando due squadre così votate all'attacco come Monaco e Manchester City si incontrano, non sorprende aspettarsi molta azione. I padroni di casa hanno segnato 15 gol nelle loro sette partite finora, mentre il City ne ha realizzati 18 in otto. Tuttavia, per quanto pericolose siano entrambe in attacco, entrambe le squadre possono essere vulnerabili in difesa.

Gli uomini di Adi Hütter hanno concesso quasi tanti gol quanti ne hanno segnati (13) e devono ancora mantenere la porta inviolata in questa stagione. Gli ospiti, nel frattempo, hanno subito sei gol, e quattro squadre sono riuscite a superare la loro difesa finora nel 2025/26. Entrambi i tecnici hanno motivo di credere di poter sfruttare le debolezze dell'altro.

Con la qualità in attacco di giocatori come Erling Haaland, Phil Foden e Mika Biereth, insieme al ritorno in forma di Ansu Fati, questa partita potrebbe essere molto divertente da guardare.

Scommessa 1: Oltre 3.5 gol a quota 2.30 su Lottomatica

Nessuna porta inviolata qui

Come menzionato in precedenza, entrambe le squadre hanno dimostrato di poter segnare, ma non sono impenetrabili in difesa. Sia gli Spurs che il Brighton sono riusciti a segnare due gol contro il City, e persino il Burnley ne ha segnato uno all'Etihad nel weekend. Questo darà speranza a Hütter di poter causare problemi ai giganti di Manchester.

Resta da vedere se saranno in grado di segnare più gol di una squadra che ha realizzato 13 gol nelle ultime cinque partite. Ci aspettiamo che la squadra ospite porti a casa i punti, ma ciò non significa che il Monaco si arrenderà senza combattere. Tuttavia, la preoccupazione per Les Rouge et Blanc sarà la sconfitta per 4-1 contro il Club Brugge l'ultima volta: il City sarà desideroso di sfruttare qualsiasi debolezza.

Anche i problemi di infortunio pesano sul Monaco: Lamine Camara (caviglia), Denis Zakaria (inguine), Aleksandr Golovin (coscia) e il portiere titolare Lukas Hradecky sono tutti fuori gioco. Paul Pogba sarà ansioso di fare il suo debutto, ma questa partita potrebbe arrivare troppo presto. Ha il potenziale per essere una partita incredibilmente aperta.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 2.25 su Goldbet

Foden finalmente ritrova la forma

Il talento di Foden è innegabile; ha dimostrato molte volte perché è così apprezzato e considerato un giocatore speciale. Tuttavia, ha attraversato un periodo difficile nell'ultimo anno o giù di lì, e non è stato facile. Questa stagione, tuttavia, sembra stia tornando al suo meglio.

Con quattro gol e assist in tutte le competizioni dall'inizio della Premier League, l'internazionale inglese sta facendo nuovamente la differenza. Aggiungendo i suoi quattro G/A alla Coppa del Mondo per Club, ha realizzato otto negli ultimi 10 incontri per la squadra di Guardiola - un ritorno al Foden che tutti conosciamo.

Con Omar Marmoush fuori per un infortunio al ginocchio e Rayan Cherki fuori per un problema alla coscia, il 25enne ha la possibilità di mettersi in mostra, e finora lo sta facendo. Haaland è, ovviamente, il marcatore più probabile, ma c'è un valore certo nel puntare sul numero 47 del City.