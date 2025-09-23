Pronostici Milan - Lecce di Coppa: il Diavolo avanti nel primo tempo?

I nostri esperti si aspettano una vittoria di un Milan avanti già all'intervallo e con il Lecce a secco di gol.

Migliori pronostici di Milan - Lecce

Di seguito alcuni spunti per le scommesse in vista del sedicesimo di Coppa Italia tra Milan e Lecce. Ecco alcune quote:

Per i nostri esperti, il Milan può chiudere il primo tempo in vantaggio e portare a casa la vittoria senza subire gol.

Quote Milan - Lecce

I bookmaker propongono quote basse sul successo del Milan contro il Lecce. Anche per questo motivo, i nostri esperti hanno esplorato alternative.

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Quote maggiorate Milan - Lecce

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Come arrivano i rossoneri e i salentini al match

Il Milan ospita il Lecce tre giorni dopo il 3-0 a Udine. In Friuli, i rossoneri hanno festeggiato il quarto successo in cinque gare ufficiali. La squadra di Massimiliano Allegri, dunque, sembra essersi definitivamente lasciata alle spalle l'inizio shock in Serie A con l'1-2 contro la Cremonese.

Sei giorni prima della sfida contro le "Tigri", il "Diavolo" aveva superato il Bari per 2-0 nel primo turno di Coppa Italia. Poi, immediatamente prima e dopo la sosta, si era imposto 2-0 a Lecce e contro il Bologna. Rispetto alla gara di Udine, Samuele Ricci e Christopher Nkunku dovrebbero partire titolari al posto di Luka Modric e Christian Pulisic.

Anche nel Lecce vedremo delle seconde linee. Eusebio Di Francesco dovrebbe schierare dal primo minuto Corrie Ndaba, Konan N'Dri e Francesco Camarda. Proprio il grande ex dovrebbe formare il tandem d'attacco insieme all'ivoriano.

Dopo il 2-0 contro la Juve Stabia all'esordio in Coppa Italia, i salentini hanno raccolto solo un punto nelle prime quattro giornate di Serie A. A fine agosto il Lecce aveva registrato lo 0-0 a Genova e lo 0-2 contro il Milan. Poi, i giallorossi sono tornati al gol nel 1-4 sul campo dell'Atalanta e venerdì nell'1-2 a Cagliari.

Probabili formazioni di Milan - Lecce

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku

Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku Lecce: Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N'Dri

Milan - Lecce: i rossoneri verso il prossimo clean sheet?

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle cinque gare ufficiali della stagione 2025/26. Prima dell'1-2 contro la Cremonese, il "Diavolo" aveva superato il Bari per 2-0 nel primo turno di Coppa Italia, sempre a San Siro. Poi, la squadra di Massimiliano Allegri ha invertito la rotta con il 2-0 a Lecce, l'1-0 contro il Bologna e il 3-0 di sabato a Udine.

Il Lecce, invece, dopo il 2-0 sulla Juve Stabia, era rimasto a secco nello 0-0 di Genova e nello 0-2 proprio contro il Milan. Poi, l'1-4 a Bergamo e l'1-2 contro il Cagliari. Ma a differenza del Milan, Atalanta e sardi hanno concesso reti in tre delle prime quattro giornate di campionato.

Alla luce di questi risultati, il segno No Goal è uno scenario che potrebbe concretizzarsi.

Scommessa 1: No goal a quota 1.80 su Goldbet

Il "Diavolo" anche contro i salentini s'imporrà già nel primo tempo?

Nel 3-0 festeggiato sabato a Udine, Christian Pulisic aveva sbloccato il risultato per il Milan al 39'. Prima, i rossoneri avevano segnato nel primo tempo sia nel 2-0 contro il Bari sia nell'1-2 con la Cremonese. Poi, la squadra di Allegri si era portata in vantaggio dopo il 60' nel 2-0 a Lecce e nell'1-0 sul Bologna.

Dal canto loro, i salentini contro il Cagliari erano andati avanti al 5' con Tiago Gabriel, prima del pareggio di Andrea Belotti al 33'. Nella finora ultima trasferta del 14 settembre, la squadra di Di Francesco era finita sotto al 37' contro l'Atalanta. Il gol di Konan N'Dri per l'1-4 finale era arrivato solo all'82'.

Considerando questi risultati, il segno 1° tempo/finale 1/1 rappresenta un pronostico plausibile per la sfida al Meazza.

Scommessa 2: 1° tempo/finale 1/1 a quota 1.82 su Snai

Milan - Lecce: una vittoria rossonera senza reti al passivo?

A partire dal 2-0 contro il Bari nel primo turno di Coppa Italia, il Milan ha vinto cinque delle sue gare ufficiali. Dopo l'1-2 contro la Cremonese, il "Diavolo" ha inanellato in Serie il 2-0 a Lecce, l'1-0 contro il Bologna e il 3-0 a Udinese. È vero che contro i salentini Allegri dovrà scontare la sua seconda giornata di squalifica in Coppa, ma il tecnico livornese era squalificato anche in Friuli.

Per il Lecce la stagione era iniziata col 2-0 contro la Juve Stabia e con lo 0-0 a Marassi contro il Genoa. Poi gli uomini di Di Francesco finora hanno subito tre sconfitte consecutive. Dopo lo 0-2 contro il Milan i salentini hanno visto l'1-4 in casa dell'Atalanta e l'1-2 contro il Cagliari.

I nostri esperti ritengono che la combo 1 + No Goal sia uno scenario realistico per la sfida fra Milan e Lecce.