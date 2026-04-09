Anche se il nostro esperto di scommesse prevede che questo derby sarà un altro incontro serrato, i padroni di casa hanno iniziato bene e potrebbero riuscire a vincere.

Pronostici Juventus - Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Juventus - Inter

Over/Under: Under 2.5 gol a 2.15 su Lottomatica

1x2: Juventus a 2.65 su NetBet

Marcatore in qualsiasi momento: Dusan Vlahović a 2.80 su Goldbet

Ci aspettiamo una vittoria per 2-0 della Juventus.

Quote Juventus - Inter

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Juventus ha iniziato perfettamente la sua campagna di Serie A, vincendo entrambe le prime due partite e posizionandosi in cima alla classifica entrando nella terza giornata. Igor Tudor sembra essersi ambientato bene dopo aver sostituito Thiago Motta a marzo di quest'anno. Tenendo conto delle amichevoli, la Vecchia Signora è in una striscia di cinque vittorie consecutive, e potrebbe estendere quella serie contro i secondi classificati della scorsa stagione in questa partita.

Anche l'Inter ha un nuovo allenatore. Simone Inzaghi è partito per la Saudi Pro League subito dopo essere stato umiliato 5-0 dal PSG nella finale di Champions League. Christian Chivu è stato scelto come suo sostituto per strappare lo Scudetto al Napoli questa stagione. Tuttavia, la sua squadra deve ancora giocare bene sotto la sua guida, continuando a produrre risultati altalenanti. Prima della pausa internazionale, sono stati eliminati dalla Coppa del Mondo per Club dal Fluminense e hanno subito una sconfitta per 1-0 in casa contro l'Udinese.

Questo tipo di forma è preoccupante per i Nerazzurri, poiché è ben al di sotto di quanto necessario per riconquistare il titolo. Inoltre, Chivu deve bilanciare le esigenze delle sue stelle, che hanno viaggiato a lungo e hanno partecipato solo a una sessione di allenamento prima di questa partita.

Probabili formazioni Juventus - Inter

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Mario; Conceicao, Yildiz; Vlahović

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sukic, Dimarco; Thuram, Martinez

Difesa solida in casa

L'Inter ha già segnato sei gol in Serie A, dimostrando efficienza nell'ultimo terzo del campo, soprattutto da quando Martinez e Thuram guidano l'attacco. Anche se hanno una media di tre gol a partita, il Derby d’Italia tende solitamente a presentare meno gol.

Questa partita cruciale è spesso un incontro combattuto in cui entrambe le squadre adottano sempre un approccio tattico. I loro recenti scontri diretti non hanno visto molti gol, a parte la partita della scorsa stagione, che è finita 4-4. A parte ciò, le loro quattro partite precedenti hanno visto un totale di cinque gol, eccetto per quella partita insolita.

Otto degli ultimi 10 scontri diretti in tutte le competizioni hanno prodotto meno di tre gol nel derby. I padroni di casa hanno mantenuto la porta inviolata nelle loro prime due partite e nelle ultime tre partite di Serie A all'Allianz Stadium. Quindi, probabilmente riusciranno a fermare l'Inter sabato.

Scommessa 1: Over/Under - Under 2.5 gol a 2.15 su Lottomatica

Juve per vincere di nuovo il derby casalingo

Avendo vinto entrambe le partite, le truppe di Tudor sono favorite per assicurarsi la vittoria sabato. Al contrario, la sconfitta a sorpresa dell’Inter contro l’Udinese in casa ha sollevato preoccupazioni sulla loro forma e sulla loro capacità di competere per il titolo questa stagione. Inoltre, i Nerazzurri devono ancora viaggiare in Serie A, quindi la loro forma in trasferta deve ancora essere testata. Tuttavia, non vincono a Torino dal 2022.

Complessivamente, i padroni di casa dominano il record recente, avendo vinto quattro degli ultimi 10 incontri. Vale la pena notare che la Juventus ha vinto gli ultimi due derby che ha ospitato. Questo è un fattore significativo nel decidere chi potrebbe vantarsi e portare a casa tutti e tre i punti.

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Vlahović desideroso di brillare

Dusan Vlahović ha avuto una stagione difficile l'anno scorso con la Juventus, riuscendo a segnare solo 10 gol in 29 presenze in campionato e un totale di 17 reti in 44 presenze complessive per la Vecchia Signora. Tuttavia, sembra aver lasciato tutto alle spalle, avendo iniziato bene questa stagione. Vlahović ha già segnato una volta in entrambe le partite di campionato giocate.

La parte interessante è che è entrato dalla panchina e ha segnato in entrambe le partite. Forse, la sua forma è sufficiente per attirare l'attenzione di Tudor, che potrebbe considerare di sostituire il suo nuovo acquisto, Johnathan David, con Vlahović.

Il 25enne può fare danni alla difesa dell'Inter se gioca per 90 minuti. Vlahović ha segnato in quel pareggio 4-4 in trasferta contro l'Inter la scorsa stagione, ma è rimasto in panchina nella partita casalinga. Quindi, sarà ansioso di avere una possibilità di giocare sabato.