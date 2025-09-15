Pronostici Juventus - Borussia Dortmund: altri tre punti bianconeri?

Secondo i nostri esperti, la Juventus proseguirà il suo filotto contro il Borussia Dortmund in un match da massimo quattro gol complessivi.

I principali bookmaker vedono la Juventus favorita in Champions contro il Borussia Dortmund, ma i nostri esperti hanno analizzato anche altre opzioni.

Migliori pronostici di Juventus - Borussia Dortmund

Di seguito alcuni spunti per scommesse per la gara del primo turno in Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund. Ecco qualche quota da tenere d'occhio:

1 a quota 2.00 su Goldbet

Over 1.5 a quota 1.25 su William Hill

Multigol 1-4 a quota 1.19 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono un successo dei bianconeri contro i gialloneri, con non più di quattro reti complessive.

Quote Juventus - Borussia Dortmund

Juventus - Borussia Dortmund Lottomatica William Hill Goldbet Juventus 2.00 2.04 2.00 Pareggio 3.55 3.55 3.55 Borussia Dortmund 3.65 3.60 3.65

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse

Come arrivano la "Vecchia Signora" e i gialloneri al match

37 giorni dopo l'amichevole del 10 agosto a Dortmund vinta per 2-1, la Juventus ritrova il Borussia, forte anche del 4-3 sull'Inter di sabato. Con il successo nel "Derby d'Italia", i bianconeri hanno infilato la quinta vittoria contro altrettante formazioni che militano nei rispettivi massimi campionati.

Dopo il 2-1 al Signal Iduna Park, la squadra di Igor Tudor si era imposta con lo stesso risultato nel "Trofeo Bortolotti" sul campo dell'Atalanta. Poi, l'esordio in Serie A con il 2-0 sul Parma e l'1-0 a Genova avevano rafforzato la partenza. Contro l'Inter, la Juventus era passata due volte in vantaggio, aveva subito la rimonta e infine ribaltato il punteggio dopo lo svantaggio arrivato al 76'.

Il Borussia Dortmund aveva invece aperto la Bundesliga col 3-3 ad Amburgo contro un St. Pauli quarto a pari punti con i gialloneri e col neopromosso Colonia. Sono seguiti il 3-0 sull'Union Berlino e il 2-0 a Heidenheim. Ma le due vittorie sono arrivate contro la quintultima e l'ultima in classifica.

Probabili formazioni di Juventus - Borussia Dortmund

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (David, Openda)

Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (David, Openda) Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Jobe Bellingham, Svensson; Chukwuemeka, Beier; Guirassy

Juventus - Borussia Dortmund: i bianconeri prolungheranno la striscia vincente?

Dopo il 2-2 registrato contro la Reggiana nella prima uscita dopo il Mondiale per club, la Juventus ha inanellato sei successi consecutivi. Fra i due 2-1 conquistati nelle amichevoli a Dortmund e a Bergamo, i bianconeri avevano superato la Next Gen per 2-0.

Con questo stesso punteggio, la squadra di Igor Tudor si era imposta anche alla prima giornata contro il Parma, prima di raccogliere l'1-0 a Genova. In entrambe le occasioni, la Juventus aveva mantenuto la porta inviolata e sbloccato le gare nella ripresa. Contro l'Inter, invece, era andata al riposo in vantaggio, aveva subito il 2-3 al 76' e trovato la rimonta con due gol dall'82' in poi.

Il Borussia Dortmund arriva a Torino dopo il 2-0 ottenuto sabato sul campo dell'Heidenheim, fanalino di coda in Bundesliga. La squadra di Niko Kovac aveva aperto il campionato col 3-3 in casa del St. Pauli, prima del 3-0 sull'Union Berlino, attualmente quintultimo in classifica.

Alla luce di questi dati, i nostri esperti ritengono che il segno 1 sia uno scenario plausibile per la partita fra Juventus e Borussia Dortmund.

Scommessa 1: 1 a quota 2.00 su Goldbet

Allo Stadium vedremo almeno due reti?

A partire dal 2-1 festeggiato il 10 agosto in casa del Borussia Dortmund, in cinque delle ultime sei uscite della Juventus si sono viste almeno due reti. L'unica eccezione risale al 31 agosto: l'1-0 di Marassi contro il Genoa.

Dopo il colpo a Dortmund, la squadra di Tudor aveva chiuso la preparazione col 2-0 contro la Next Gen e col 2-1 nel "Trofeo Bortolotti" contro l'Atalanta. Fra il successo a Bergamo e quello contro il "Grifone", i bianconeri avevano aperto il campionato con il 2-0 sul Parma. Poi, sabato, il 4-3 contro l'Inter ha confermato il momento.

Il Borussia Dortmund è ancora imbattuto in Bundesliga, ma alla prima giornata si era dovuto accontentare del 3-3 in casa del St. Pauli. Poi la squadra di Kovac ha trovato due successi contro avversarie dell'ultimo terzo di classifica: il 3-0 sull'Union Berlin e il 2-0 a Heidenheim.

Considerando questi rendimenti, la combo 1 + Over 1.5 rientra fra i pronostici da tenere d'occhio per la sfida a Torino.

Scommessa 2: Over 1.5 a quota 1.25 su William Hill

Juventus - Borussia Dortmund: fino a quattro gol complessivi allo Stadium?

Il 4-3 contro l'Inter di sabato ha chiuso una striscia con otto gare della Juventus, nelle quali si erano visti da uno a quattro gol. Da metà agosto, i bianconeri avevano chiuso la preparazione con i due 2-1 di Dortmund e Bergamo, oltre che con il 2-0 contro la Next Gen. Poi la "Vecchia Signora" aveva aperto la stagione con il 2-0 contro il Parma e l'1-0 a Genova.

Dal canto suo, il Borussia giunge a Torino dopo essersi imposto per 3-0 contro l'Union Berlino e per 2-0 a Heidenheim. Prima, gli uomini di Kovac avevano registrato il 3-3 sul campo del St. Pauli appaiato a sette punti con i gialloneri e il Colonia.

Alla luce di questi risultati, la combo 1 + Multigol 1-4 è uno scenario da tenere d'occhio.