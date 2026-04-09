Il nostro esperto di scommesse prevede una gara serrata a Belfast, con i padroni di casa in parità almeno fino all'intervallo contro i quattro volte campioni del mondo.

Pronostici Irlanda del Nord - Germania: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Si prevede che la Germania vinca 1-0 contro l'Irlanda del Nord.

Quote Irlanda del Nord - Germania

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, è sotto pressione dopo un periodo deludente. La sua squadra ha raggiunto le finali di Nations League a giugno, ma è stata sconfitta sia dal Portogallo che dalla Francia.

Peggio è andata a settembre, quando Die Mannschaft è caduta per 2-0 contro la Slovacchia nella partita inaugurale delle qualificazioni ai Mondiali. Sono stati in parità per lunghi tratti a Colonia nella partita successiva contro l'Irlanda del Nord. Tuttavia, hanno vinto 3-1 grazie ai gol di Nadiem Amiri e Florian Wirtz.

Questo ha lasciato le due squadre in parità a tre punti, dato che l'Irlanda del Nord ha vinto la sua partita inaugurale di qualificazione 3-1 in Lussemburgo. La squadra di Michael O'Neill ha anche pareggiato con la Svizzera e battuto l'Islanda in amichevoli casalinghe nel 2025.

Probabili formazioni Irlanda del Nord - Germania

Irlanda del Nord: Peacock-Farrell, Toal, McNair, Hume, Devenny, McCann, Charles, Galbraith, Bradley, Reid, Price

Germania: Baumann, Baku, Tah, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, Pavlovic, Amiri, Wirtz, Gnabry, Woltemade

Padroni di casa in competizione prima dell'intervallo

La partita di ritorno ha dimostrato che l'Irlanda del Nord è in grado di competere con la Germania. Anche se non hanno offerto una grande minaccia offensiva, hanno strappato un gol nel primo tempo grazie a Isaac Price. Questo ha pareggiato una gara che è rimasta in equilibrio fino al 69° minuto.

Con una folla appassionata alle spalle a Belfast, sarà ancora più difficile per la Germania lunedì. L'Irlanda del Nord è imbattuta in sette partite internazionali casalinghe, e ha ospitato squadre come Danimarca e Svizzera in quel periodo.

Questo record deve dare loro una vera speranza in vista di questa partita contro una squadra tedesca fuori forma. Gli ospiti non sono stati in vantaggio all'intervallo in nessuna delle loro ultime quattro partite internazionali. Potrebbe esserci valore nel sostenere che questa tendenza continui, con una probabilità implicita del 47,6%.

Scommessa 1: Doppia Chance 1° Tempo - Irlanda del Nord o Pareggio a quota 1.90 su Goldbet

Attacco tedesco ancora inefficace

Chiaramente, questa non è una grande squadra tedesca. A peggiorare le cose, sono senza giocatori chiave come Jamal Musiala e Antonio Rüdiger a causa di infortuni.

Il loro centrocampo possiede ancora qualità, ma l'assenza di Musiala è aggravata dalla scarsa forma di Florian Wirtz. Il 22enne non ha segnato né fornito assist nelle sue ultime nove presenze con il Liverpool. Ha una media di soli 1,6 passaggi chiave e 1,3 tiri a partita in Premier League, un grande calo rispetto ai suoi numeri al Leverkusen.

Anche se gli ospiti dovessero creare opportunità, non c'è garanzia che vengano convertite. Entrando in questa pausa internazionale, nessuno dei tre attaccanti nella loro squadra aveva registrato un gol senior per il loro paese.

Scommessa 2: Germania segna meno di 2.5 gol a quota 1.70 su NetBet

Più azione dopo l'intervallo

L'Irlanda del Nord ha creato solo 0.28 xG nel primo incontro. Sono stati naturalmente cauti e, essendo riusciti a frustrare i tedeschi per lunghi periodi, è probabile che adottino un approccio simile all'inizio.

Hanno giocatori che possono fare danni se più spazio si apre dopo l'intervallo. Conor Bradley è il loro giocatore di spicco, mentre Price vanta un ottimo record internazionale di 10 gol in 24 presenze in vista di queste qualificazioni. Prenderà fiducia dal suo gol a Colonia a settembre.

Con la Slovacchia che impone il ritmo nel gruppo, la Germania dovrà uscire e inseguire i tre punti. C'è stato almeno un gol nel secondo tempo in tutte le 17 partite da inizio Euro 2024. Puoi sostenere che il secondo tempo produca il maggior numero di gol in questa partita con una probabilità implicita del 48,8%.