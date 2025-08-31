Pronostici Inter - Udinese: Martínez guida i padroni di casa alla vittoria

Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Inter ottenga un'altra vittoria in casa senza subire gol, con Lautaro Martínez a segno.

Pronostici Inter - Udinese: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Ci aspettiamo che l'Inter vinca 2-0 contro l'Udinese.

Quote Inter vs Udinese

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Inter ha iniziato la nuova Serie A con una dichiarazione forte, dominando il Torino con un 5-0 nella partita di apertura, con Marcus Thuram che ha segnato due volte.

Un risultato sicuramente ben accolto dato come è finita la campagna 2024/25 dei Nerazzurri. Sono stati umiliati dal PSG con lo stesso punteggio nella finale di Champions League, e successivamente eliminati dal Fluminense al Mondiale per Club.

L'Udinese, che ha già giocato due partite ufficiali in questa stagione, sarà il loro avversario questa domenica. Hanno sconfitto la Carrarese, squadra di Serie B, per 2-0 in Coppa Italia, prima di pareggiare 1-1 contro il Verona in Serie A.

Probabili formazioni Inter - Udinese

Inter: Sommer, Acerbi, Pavard, Bastoni, Dimarco, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dumfries, Thuram, Martínez

Udinese: Sava, Bertola, Kristensen, Solet, Zemura, Karlström, Lovrić, Atta, Ehizibue, Davis, Bravo

Sommer a mantenere la porta inviolata

L'Inter ha subito solo quattro gol in cinque partite ufficiali sotto il nuovo allenatore, Cristian Chivu. Ha ereditato una squadra che l'anno scorso in Serie A ha subito solo 0.92 gol a partita. Il rumeno ha continuato con lo stesso sistema 3-5-2 utilizzato dal predecessore, Simone Inzaghi.

Questo suggerisce che non dovremmo vedere grandi cambiamenti all'inizio del suo mandato. Mentre il Torino ha subito una sconfitta pesante a San Siro lunedì sera, ha creato solo una grande occasione da gol.

Questa è un'altra partita che l'Inter sembra in grado di vincere mantenendo la porta inviolata. Non hanno molto di cui preoccuparsi contro l'Udinese, che l'anno scorso ha registrato solo 41 gol in Serie A.

I Bianconeri hanno iniziato la stagione con Iker Bravo e Keinan Davis come i loro due attaccanti. Questi due hanno segnato solo quattro gol complessivamente in Serie A 2024/25, su un totale combinato di 52 presenze.

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Martínez a segno per la seconda volta consecutiva

Entrambi gli attaccanti dell'Inter, Marcus Thuram e Lautaro Martínez, hanno iniziato bene la stagione segnando. Il francese è stato il protagonista dell'ultima partita, ma è probabile che Martínez segni più gol nel corso della stagione.

L'attaccante argentino, che ha 28 anni ed è al massimo delle sue capacità, non è stato così efficiente in Serie A l'anno scorso. Ha segnato 12 gol, meno del suo totale xG di 13.5. Tuttavia, ha superato il suo xG in ciascuna delle quattro stagioni italiane precedenti.

Dopo un gol e un assist nella prima giornata, l'attaccante dovrebbe essere fiducioso delle sue capacità in vista di questa partita. Martínez ha avuto quattro tiri in totale contro il Torino e sembra avere più di una buona possibilità di segnare di nuovo.

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Inter a prendere il comando fin dall'inizio

Dopo aver vinto in modo convincente nella loro prima partita di campionato sotto Chivu, il rumeno vorrà costruire un po' di slancio di inizio stagione con un'altra prestazione forte.

Un altro inizio veloce sembra probabile, dato che l'Inter è in buona forma senza infortuni importanti e desiderosa di dimostrare di aver superato la delusione dell'estate.

Tendevano a performare bene nel primo tempo la scorsa stagione, poiché il 52% dei loro gol in casa in Serie A è arrivato prima dell'intervallo. Nella loro ultima partita contro il Torino, hanno segnato dopo soli 18 minuti.

Hanno una probabilità implicita del 57.1% di vincere il primo tempo in questa partita. Sembrano quote favorevoli dopo la loro impressionante prestazione all'inizio della settimana.