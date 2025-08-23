Pronostici Inter - Torino: quote e analisi partita

Pronostici Inter - Torino: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Inter Milano dominerà il Torino mentre cerca di dare il via alla sua campagna per riconquistare lo Scudetto dal Napoli.

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L’Inter dovrebbe vincere 3-0 contro il Torino.

Quote Inter vs Torino

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La delusione di aver mancato il secondo Scudetto consecutivo per un solo punto deve essere ancora fresca per l'Inter. Se avessero evitato di perdere punti nella penultima partita contro la Lazio nella scorsa stagione, sarebbero stati nuovamente campioni.

Questo è tutto l'incoraggiamento di cui i Nerazzurri hanno bisogno per questa stagione di Serie A, motivo per cui puntano a un inizio forte. Simone Inzaghi non è più alla guida dell'Inter, avendo lasciato subito dopo la sconfitta per 5-0 contro il PSG nella finale di Champions League.

Cristian Chivu è subentrato come allenatore e ha guidato la squadra agli ottavi del Mondiale per Club. Sono imbattuti nelle loro tre partite di pre-campionato, quindi dovrebbero essere motivati a iniziare la stagione.

Il Torino ha concluso la scorsa stagione all'11º posto. A parte la vittoria per 1-0 in Coppa Italia lo scorso fine settimana, non è cambiato molto in termini di risultati, nonostante l'arrivo di un nuovo allenatore, Marco Baroni. Il Toro aveva perso tre amichevoli di fila prima di quella, il che non è molto incoraggiante in vista della nuova stagione di campionato.

Probabili formazioni Inter - Torino

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Torino: Israel; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Gineitis, Casadei; Ngonge, Vlasic, Aboukhial; Adams

Le difficoltà difensive potrebbero essere la rovina del Torino

I padroni di casa sono stati i migliori marcatori della divisione la scorsa stagione, segnando 79 gol in 38 partite di campionato - una media di 2,07 gol a partita. Sono stati altrettanto clinici in casa, segnando 40 gol in 19 partite, il che è un segnale preoccupante per il Torino.

Le partite casalinghe dell'Inter hanno avuto una media di 3,2 gol per incontro al San Siro. Nel frattempo, 12 delle 19 partite casalinghe dell'Inter hanno prodotto più di due gol (63%). Ci vorrà un grande sforzo da parte del Torino per fermare l'inarrestabile Inter lunedì sera.

Gli ospiti non si comportano bene in trasferta. Hanno subito 27 gol nelle loro 19 partite di campionato in trasferta la scorsa stagione - una media di 1,42 gol a partita. In quattro delle ultime cinque uscite del Torino, hanno subito un minimo di tre gol, il che incoraggerà i padroni di casa.

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Inter per sfruttare le difficoltà del Torino

Sebbene l'Inter possa ancora essere in fase di riscaldamento per la nuova stagione, ha un compito piuttosto semplice nel weekend di apertura. Affrontano una squadra che ha preso un punto in cinque partite di Serie A alla fine della scorsa stagione. È la peggiore forma nella divisione.

Tipicamente, gli uomini di Marco Baroni non viaggiano bene. Hanno vinto solo quattro delle loro 19 partite in trasferta la scorsa stagione (21%). Dopo aver perso giocatori chiave come Samuele Ricci e Vanja Milinković-Savić in estate, c'è poco che suggerisca che quel record cambierà in questa stagione.

Inoltre, i Nerazzurri tendono a dominare questo scontro. Hanno vinto ciascuna delle ultime sei partite tra le due squadre e sono imbattuti in 12 partite (undici vittorie, un pareggio). I padroni di casa hanno anche impedito al Torino di segnare in cinque degli ultimi sei incontri.

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Un'altra prestazione vincente in arrivo

Marcus Thuram è stato il miglior marcatore dell'Inter in Serie A la scorsa stagione. Ha segnato 14 gol per finire sesto nella classifica dei marcatori, insieme a Lautaro Martinez, che ha segnato 12 gol. Complessivamente, il francese ha contribuito con 18 gol in 50 presenze per l'Inter la scorsa stagione.

È sempre un pericolo per i padroni di casa ed è previsto che guidi l'attacco in campionato questa stagione. Thuram ha trovato la rete nella vittoria per 2-0 dell'Inter contro l'Olympiacos in un'amichevole pre-campionato, che gli ha dato un inizio precoce alla stagione.

Interessante notare che l'ultima volta che Thuram ha affrontato il Torino al San Siro, ha segnato una tripletta contro la loro difesa. Questo suggerisce che potrebbe avere un'altra grande serata lunedì.