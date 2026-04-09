Pronostici Inter - Slavia Praga: Lautaro segnerà anche in Champions?

Contro la Slavia, gli esperti si aspettano il quarto successo consecutivo dell'Inter, con il ritorno al gol in Champions di Lautaro e almeno due reti.

Migliori pronostici di Inter - Slavia Praga

Di seguito qualche consiglio per le scommesse sulla sfida della seconda giornata di Champions League tra Inter e Slavia Praga. Ecco alcune quote da considerare:

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I nostri esperti prevedono i nerazzurri in vantaggio già all'intervallo, con almeno due marcature complessive – di cui una firmata da Lautaro.

Quote Inter - Slavia Praga

Inter - Slavia Praga Goldbet NetBet Lottomatica 1X2 1° tempo 1 1.80 1.71 1.75 1 + Lautaro Martinez 2.15 2.10 2.15 1° tempo/finale 1/1 + over 1.5 1.93 1.95 1.93

I bookmaker offrono quote basse sulla vittoria dell'Inter contro la Slavia Praga, e i nostri esperti hanno preferito esplorare altri mercati.

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Come arrivano i nerazzurri e i cechi al match

A due settimane dal 2-0 in casa dell'Ajax, l'Inter torna a San Siro contro la Slavia Praga, sulle ali di un altro 2-0 – quello colto a Cagliari. I nerazzurri, che nell'ultima uscita casalinga avevano piegato il Sassuolo per 2-1, sembrano aver definitivamente archiviato l'1-2 con l'Udinese e il 3-4 contro la Juventus. Alla prima in Serie A con Cristian Chivu in panchina, la "Beneamata" aveva rifilato il 5-0 al Torino.

La Slavia Praga giunge a San Siro dopo non essere andata oltre un 2-2 contro il Bodo/Glimt. In un campionato ceco nettamente inferiore a quello italiano, la squadra di Jindrich Trpisovsky ha vinto quattro delle ultime cinque gare. L'eccezione, l'1-1 a Liberec del 21 settembre, è arrivata contro il Liberec sesto in classifica. Venerdì la prova generale contro il Dukla, quintultimo in classifica, si è chiusa sul 2-1.

Probabili formazioni di Inter - Slavia Praga

Inter: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez Slavia Praga: Stanek; Douder, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Sadilek, Provod; Chory

Inter - Slavia Praga: la "Beneamata" avanti già al duplice fischio?

In cinque delle sue più recenti sette uscite, l'Inter si è imposta nel primo tempo. Nella seconda metà di agosto, la squadra di Cristian Chivu era giunta all'intervallo sull'1-0 contro l'Olympiakos e sul 2-0 contro il Torino. Poi, nelle sfide sul campo dell'Ajax, contro il Sassuolo e a Cagliari, il duplice fischio è arrivato sull'1-0.

Dal canto suo, la Slavia Praga, nel 2-2 contro il Bodo/Glimt, aveva chiuso il primo tempo sull'1-0. Ma è altrettanto vero che, nelle sue ultime sei apparizioni nella Chance Liga, è arrivata all'intervallo in vantaggio solo in due occasioni. Prima del derby contro il Dukla, con entrambe le reti nei primi 45 minuti, era accaduto il 30 agosto sul campo del Mlada Boleslav.

Alla luce di questi dati, i nostri esperti ritengono che il segno 1 sia uno scenario plausibile per la partita fra Inter e Slavia Praga.

Scommessa 1: 1X2 1° tempo 1 a quota 1.80 su Goldbet

Un successo nerazzurro con almeno una firma di Lautaro?

Con il 2-0 a Cagliari di sabato, l'Inter ha inanellato il terzo successo in altrettante gare ufficiali. Dopo il 2-0 di Amsterdam, arrivato a pochi giorni dal 3-4 contro la Juventus, gli uomini di Chivu avevano infilato il 2-1 contro il Sassuolo.

Ma la sfida alla Unipol Domus ha anche visto, al nono minuto, il ritorno al gol di Lautaro Martinez. Complici anche i problemi alla schiena, che lo avevano per esempio costretto al forfait contro l'Ajax, il capitano aveva insaccato solo nella cinquina contro il Torino del 25 agosto. Allora l'argentino aveva anche fornito l'assist per il 5-0 di Ange-Yoan Bonny.

Anche considerando il 2-2 della Slavia Praga contro il Bodo/Glimt, una rete di Lautaro Martinez anche in Champions è tutt'altro che da escludere.

Scommessa 2: 1 + Lautaro Martinez marcatore a quota 2.10 su NetBet

Inter - Slavia Praga: a San Siro attese quantomeno due reti?

Per esempio, tutte le sei uscite ufficiali dell'Inter in questa stagione hanno visto più di un gol. Ad eccezione dell'1-2 contro l'Udinese e del 3-4 allo Stadium, i nerazzurri sono in vantaggio sia al secondo che al triplice fischio.

Dopo il 5-0 contro il Torino, la squadra di Chivu ha infilato il 2-0 ad Amsterdam, il 2-1 contro il Sassuolo e il 2-0 a Cagliari. Se al debutto in campionato contro i granata il primo tempo si era chiuso sul 2-0, le altre tre gare avevano visto un gol per frazione.

La Slavia Praga ha esordito nella fase a girone unico con il 2-2 contro un Bodo/Glimt capace d'imporsi nella ripresa. Da fine agosto, solo in altre due occasioni fra Champions e campionato la formazione di Trpisovsky ha avuto la meglio nel primo tempo. È accaduto nel 2-1 in casa del Mlada Boleslav e venerdì contro il Dukla.

Per questi motivi, la combo 1° tempo/finale 1/1 + over 1.5 è uno scenario da tenere d'occhio.