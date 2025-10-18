Pronostici Getafe - Real Madrid: Mbappé guiderà i Blancos alla vittoria

Pronostici Getafe - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Si prevede che il Real Madrid vinca 2-0 contro il Getafe.

Quote Getafe vs Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Real Madrid ha vinto nove delle sue dieci partite finora in questa stagione. Tuttavia, il loro inizio impressionante è stato intaccato da una sconfitta per 5-2 contro l'Atletico Madrid nel derby.

Si sono ripresi in maniera positiva, battendo il Kairat 5-0 in Champions League e il Villarreal 3-1 in La Liga. Questo avrà sicuramente sollevato il morale della squadra di Xabi Alonso mentre si preparano per il breve viaggio per affrontare i vicini del Getafe.

Los Azulones hanno iniziato la stagione con due vittorie consecutive, ma hanno ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite. Una sconfitta per 2-1 contro l'Osasuna è stato il loro ultimo passo falso prima della pausa internazionale.

Probabili formazioni Getafe - Real Madrid

Getafe: Soria, Rico, Abqar, Duarte, Djene, Femenia, Arambarri, Martin, Milla, Liso, Mayoral

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrygo

I Blancos in vantaggio all'intervallo

Il Real Madrid ha generalmente iniziato bene le sue partite in questa stagione. Sono stati in vantaggio in tre delle loro quattro trasferte all'intervallo. In tutta La Liga, hanno segnato 10 volte e hanno subito solo tre gol nel primo tempo. Questo record indica la loro strategia di giocare in attacco e pressare fin dal primo fischio. È probabile che Alonso abbia inculcato questo approccio nei suoi giocatori, che l'anno scorso sono stati criticati per iniziare spesso lentamente.

Dovrebbero avere troppa qualità per un Getafe che è stato poco impressionante nelle ultime due partite casalinghe contro Levante e Alaves. La squadra di José Bordalás non ha creato più di 0.9 xG in una partita dall'inizio della stagione.

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La striscia di Mbappé continua

Il Real Madrid ha affrontato una lieve preoccupazione per un infortunio durante la pausa internazionale, quando Mbappé è stato costretto a ritirarsi dalla squadra francese. Ha avuto un infortunio alla caviglia, ma non era nulla di serio, e l'attaccante dovrebbe giocare al Coliseum.

Mbappé sta vivendo una stagione sensazionale. Ha segnato almeno una volta in tutte le sue ultime dieci partite per club e nazionale. Questo lo rende già un'opzione interessante per scommettere su un suo gol in qualsiasi momento, con una probabilità implicita del 56.2%.

Il 26enne ha una media di 4.91 tiri e 1.17 gol ogni 90 minuti in La Liga. Il suo record complessivo è di 14 gol in dieci partite in tutte le competizioni per il suo club in questa stagione.

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Getafe a secco di nuovo

Il Getafe ha goduto di un certo successo iniziale ad agosto, con il loro approccio di contropiede 5-3-2 che ha dato risultati in trasferta. Tuttavia, sono stati molto meno minacciosi da quando Christantus Uche si è trasferito al Crystal Palace.

Il loro miglior marcatore, Adrian Liso, ha anche saltato le ultime partite a causa del suo coinvolgimento nella Coppa del Mondo U20. Sarà disponibile domenica, ma potrebbe aver bisogno di tempo per ritrovare la piena forma, non avendo iniziato nessuna delle cinque partite della Spagna in quel torneo.

Con solo 5.5 xG, hanno il più basso conteggio di gol attesi in La Liga. Hanno anche un record recente miserabile in questo incontro, avendo segnato solo un gol nelle ultime sette sfide contro il Real Madrid. Tutte quelle partite sono terminate con la vittoria dei Blancos.