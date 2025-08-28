Pronostici Fiorentina – Polissya Zhytomyr: gigliati al minimo sindacale?

Secondo i nostri esperti, la Fiorentina sarà avanti già all'intervallo a Reggio Emilia con al massimo tre reti complessive e un clean sheet.

Quote Fiorentina - Polissya Zhytomyr

La Fiorentina ospita il Polissya Zhytomyr forte del 3-0 dell'andata in Slovacchia. I bookmaker propongono quote molto basse sul segno 1 e i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Pronostico Fiorentina - Polissya Zhytomyr Netbet Lottomatica Goldbet Fiorentina 1 1.21 1.20 1.20 Pareggio X 6.60 6.25 6.25 Polissya Zhytomyr 2 11.00 9.75 9.75

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti

I nostri pronostici di Fiorentina - Polissya Zhytomyr

Di seguito qualche spunto per scommesse in vista del ritorno dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Polissya Zhytomyr. Ecco alcune quote interessanti:

1° tempo/finale 1/1 a quota 1.65 su Goldbet

1 + No goal a quota 2.04 su NetBet

1 + Under 3.5 a quota 2.35 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano una vittoria della Fiorentina con vantaggio già all'intervallo, massimo tre reti complessive e porta inviolata.

Come arrivano i viola e gli ucraini al match

A causa dei lavori di ristrutturazione allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina ospiterà il Polissya Zhytomyr al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nella "casa" del Sassuolo si riparte dal 3-0 festeggiato dai gigliati il 21 agosto in Slovacchia. Dopo un autogol di Oleh Kudryk all'8', Robin Gosens al 32' e Albert Gudmundsson al 69' hanno ipotecato la qualificazione al girone unico.

A cavallo fra le due sfide di Conference contro gli ucraini, gli uomini di Stefano Pioli hanno esordito domenica in Serie A con l'1-1 a Cagliari. In Sardegna ha deluso Moise Kean, che comunque salterà il ritorno di coppa a causa dell'espulsione rimediata al 44' dell'andata.

Non è sceso in campo nel weekend il Polissya Zhytomyr, che con lo 0-3 contro la Fiorentina ha subìto la quarta sconfitta consecutiva. Fra i ko in campionato contro Kolos (0-1) e LNZ Cherkasy (1-2), era arrivato anche l'1-2 col Paks nel terzo turno.

Probabili formazioni di Fiorentina - Polissya Zhytomyr

Fiorentina : De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko Polissya Zhytomyr: Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko

Fiorentina - Polissiya: i gigliati saranno in vantaggio già al duplice fischio?

Col 3-0 festeggiato in Slovacchia, la Fiorentina ha rifilato al Polissya Zhytomyr la quarta sconfitta consecutiva dopo essere giunta all'intervallo sul 2-0. Nello 0-1 contro il Kolos del 10 agosto, gli ucraini avevano incassato il gol al 47'. Poi, sia nell'1-2 contro il Paks sia nello 0-2 con l'LNZ Cherkasy, gli avversari avevano chiuso in vantaggio già il primo tempo.

Al contrario del Polissya Zhytomyr, la Fiorentina ha giocato anche in campionato nel fine settimana. Nell'1-1 di domenica a Cagliari, i gigliati erano passati avanti al 68'. Per esempio, l'amichevole del 9 agosto contro il Manchester United si era conclusa ai rigori dopo due gol nei primi 45 minuti.

Alla luce di questi rendimenti, il segno 1° tempo/finale 1/1 è uno scenario da tenere d'occhio nella gara fra Fiorentina e Polissya Zhytomyr.

Scommessa 1: 1° tempo/finale 1/1 a quota 1.65 su Goldbet

I viola manterranno ancora la porta inviolata contro i gialloverdi ucraini?

Prima dello 0-3 dell'andata contro la Fiorentina, il Polissya Zhytomyr aveva affrontato solo formazioni decisamente inferiori ai gigliati. Nonostante ciò, la squadra di Ruslan Rotan ha segnato in una sola delle ultime quattro gare ufficiali. L'1-2 subìto a Paks era arrivato tra lo 0-1 col Kolos e lo 0-2 contro l'LNZ Cherkasy.

I gigliati, per esempio, a inizio agosto si sono misurati con squadre reduci dalla Premier League 2024/25. Dopo lo 0-2 col Leicester, gli uomini di Pioli avevano raccolto lo 0-0 con il Nottingham e l'1-1 prima dei rigori contro il Manchester United. Anche il Cagliari, capace di fermare la Fiorentina sull'1-1 in Serie A, è da considerare nettamente superiore al Polissya Zhytomyr.

I nostri esperti ritengono che la combo segno 1 + No Goal sia uno scenario realistico per la partita fra i gigliati e gli ucraini.

Scommessa 2: 1 + No goal a quota 2.04 su NetBet

Fiorentina - Polissya: i gigliati chiuderanno la pratica senza goleada?

Nel 3-0 dell'andata in Slovacchia contro il Polissya Zhytomyr, la Fiorentina ha siglato due o più reti per la prima volta da fine luglio. Dopo il 2-0 sulla Carrarese, i gigliati erano rimasti a secco contro Leicester e Nottingham, firmando un solo gol contro il Manchester United.

Poi, nel primo turno di Serie A, la squadra di Pioli ha raccolto l'1-1 a Cagliari. È vero che gli ucraini hanno una caratura tecnica decisamente inferiore, ma anche un 1-0 a Reggio Emilia basterebbe per chiudere la pratica. Dunque, la Fiorentina potrebbe dosare le forze in vista della trasferta contro il Toro.

Inoltre, gli ospiti guidati da Rotan, dopo il 3-0 dell'andata col Paks, hanno segnato solo nell'1-2 in casa degli ungheresi nelle ultime quattro uscite.

Considerando questi risultati, la combo 1 + Under 3.5 rientra fra i pronostici più plausibili per la gara a Reggio Emilia.